Noile droguri sintetice intră în vizorul autorităților, după ce Ministerul Afacerilor Interne a lansat o propunere legislativă care poate schimba rapid modul în care România combate substanțele psihoactive de ultimă generație. Proiectul nu vizează doar interdicții suplimentare, ci și instrumente concrete pentru anchete, cercetare și prevenție, într-un context european tot mai alarmant.

De ce vrea MAI să modifice acum legea drogurilor

a pus în dezbatere publică, marți, 12 mai 2026, un proiect care actualizează Legea 143/2000 și introduce 16 noi substanțe sintetice pe lista celor interzise. Demersul vine în urma unei directive europene adoptate în octombrie 2025 și urmărește adaptarea legislației românești la noile realități ale pieței ilegale.

Autoritățile spun că traficul și consumul de substanțe psihoactive evoluează cu o viteză care depășește adesea reacția instituțională, iar cadrul legal trebuie să țină pasul. În acest context, proiectul este prezentat drept un pas esențial pentru consolidarea siguranței publice și combaterea criminalității organizate.

Ce schimbări concrete apar în investigațiile antidrog

Una dintre cele mai importante modificări propuse vizează implicarea directă a Laboratorului de Analiză și Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române în identificarea rapidă a descoperite în capturi.

Noua formulă ar permite experților să folosească mai rapid mostre reale pentru expertize chimice complexe, reducând blocajele întâlnite în prezent în dosarele penale. Autoritățile consideră că această procedură poate accelera confirmarea substanțelor detectate inițial prin testele rapide din teren.

O altă modificare importantă stabilește că toate contraprobele recoltate în dosare penale vor fi păstrate timp de zece ani după rămânerea definitivă a confiscării, pentru eventuale reevaluări științifice sau juridice.

Cum vor fi folosite drogurile confiscate în scop legal

Proiectul introduce și o noutate legislativă importantă, prin permiterea utilizării unor cantități controlate de substanțe în scopuri didactice și de cercetare științifică.

În plus, mostrele confiscate ar putea ajunge la instituțiile care folosesc câini specializați în detectarea , pentru menținerea antrenamentului la standarde ridicate. Astfel, animalele ar putea recunoaște inclusiv noile formule sintetice, înainte ca procesele traficanților să fie finalizate, relatează Capital.

La distrugerea drogurilor vor participa obligatoriu specialiști antidrog și responsabili ai camerelor de corpuri delicte, pentru eliminarea completă și sigură a substanțelor.

Cât de mare este pericolul noilor compuși

Datele analizate de experții europeni arată o extindere rapidă a unor compuși precum 2-MMC, NEP și 4-BMC.

2-MMC a fost identificată deja în 23 de state europene și este asociată cu cel puțin opt decese confirmate. Situația este mai gravă în cazul NEP, detectată în 25 de state și legată de 63 de decese, în timp ce 4-BMC, deși fără victime raportate până acum, a fost găsită în 18 state.

Autoritățile susțin că accesul rapid la standarde de referință poate preveni situațiile în care testele indică prezența unui drog, însă laboratoarele nu îl pot confirma oficial din lipsa materialelor de comparație.