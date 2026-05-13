Dominic Fritz, președintele USR, a comparat comportamentul PSD cu al unui copil care aruncă farfuria, supărat de ce-a primit să mănânce. Fritz chiar a invocat un episod de tantrum al fiicei sale, când avea 2 ani.

PSD se comportă ca un copil, spune Fritz

„PSD trebuie să răspundă, că ei au făcut asta. Noi am tot avertizat: să știți că nu va fi posibil să refacem lucrurile după ce le stricați!

Fiica mea are 4 ani și a avut, nu știu, pe la 2 ani – 2 ani și jumătate o fază din asta în viața fiecărui copil. Uneori, când nu i-a plăcut mâncarea, a aruncat cu farfuria, a aruncat totul jos”.

Și i-am spus: ”Dacă mai arunci o dată farfuria cu mâncare, nu îți mai pun altă farfurie”. Așa și cu PSD. Am spus: ”Dacă răstorni masa, n-o să mai poți”. Iar acum ei au răsturnat totul și spun: ”Gata, vrem să mâncăm”. Nu merge așa!”, a declarat liderul USR, la TVR Info.

Fritz: PSD să repare ce a stricat

Acesta , la Antena 3, că acum PSD trebuie să repare totul și să guverneze, deoarece el a demonstrat la moțiunea de cenzură că are o nouă majoritate parlamentară cu AUR: „PSD a iniţiat această moţiune, a votat-o cu o majoritate largă împreună cu prietenii lor de la AUR. PSD are această responsabilitate de a ne spune care e majoritatea cu care vor să scoată România din criză”.

Fritz a explicat și de ce USR nu susține varianta de : „Pare un fel de paravan ca PSD să continue să exercite puterea și asta cred că e rău pentru ţară. Dacă PSD vrea şi poate să guverneze, să fie la vedere! Trebuie lumea să vadă cu ce soluţii vin şi ei trebuie să-şi asume aceste soluţii, nu să ne ascundem în spatele unor presupuşi tehnocraţi”.