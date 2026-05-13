B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Fritz compară comportamentul PSD cu al unui copil de doi ani: „Și fiica mea a avut o fază din asta” (VIDEO)

Fritz compară comportamentul PSD cu al unui copil de doi ani: „Și fiica mea a avut o fază din asta” (VIDEO)

Traian Avarvarei
13 mai 2026, 09:04
Fritz compară comportamentul PSD cu al unui copil de doi ani: „Și fiica mea a avut o fază din asta” (VIDEO)
Dominic Fritz, liderul USR. Sursa foto: Dominic Fritz / Facebook
Cuprins
  1. PSD se comportă ca un copil, spune Fritz
  2. Fritz: PSD să repare ce a stricat

Dominic Fritz, președintele USR, a comparat comportamentul PSD cu al unui copil care aruncă farfuria, supărat de ce-a primit să mănânce. Fritz chiar a invocat un episod de tantrum al fiicei sale, când avea 2 ani.

PSD se comportă ca un copil, spune Fritz

„PSD trebuie să răspundă, că ei au făcut asta. Noi am tot avertizat: să știți că nu va fi posibil să refacem lucrurile după ce le stricați!

Fiica mea are 4 ani și a avut, nu știu, pe la 2 ani – 2 ani și jumătate o fază din asta în viața fiecărui copil. Uneori, când nu i-a plăcut mâncarea, a aruncat cu farfuria, a aruncat totul jos”.

Și i-am spus: ”Dacă mai arunci o dată farfuria cu mâncare, nu îți mai pun altă farfurie”. Așa și cu PSD. Am spus: ”Dacă răstorni masa, n-o să mai poți”. Iar acum ei au răsturnat totul și spun: ”Gata, vrem să mâncăm”. Nu merge așa!”, a declarat liderul USR, la TVR Info.

Fritz: PSD să repare ce a stricat

Acesta mai afirmase, la Antena 3, că acum PSD trebuie să repare totul și să guverneze, deoarece el a demonstrat la moțiunea de cenzură că are o nouă majoritate parlamentară cu AUR: „PSD a iniţiat această moţiune, a votat-o cu o majoritate largă împreună cu prietenii lor de la AUR. PSD are această responsabilitate de a ne spune care e majoritatea cu care vor să scoată România din criză”.

Fritz a explicat și de ce USR nu susține varianta de guvernare cu tehnocrați: „Pare un fel de paravan ca PSD să continue să exercite puterea și asta cred că e rău pentru ţară. Dacă PSD vrea şi poate să guverneze, să fie la vedere! Trebuie lumea să vadă cu ce soluţii vin şi ei trebuie să-şi asume aceste soluţii, nu să ne ascundem în spatele unor presupuşi tehnocraţi”.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
Politică
Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
Politică
Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
Politică
Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție
Politică
Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție
Fritz, despre propunerile lui Kelemen Hunor: „Îi admir optimismul”. Ce spune despre soluția tehnocrată la criza politică
Politică
Fritz, despre propunerile lui Kelemen Hunor: „Îi admir optimismul”. Ce spune despre soluția tehnocrată la criza politică
PSD intră în ședința care poate decide viitorul Guvern. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Politică
PSD intră în ședința care poate decide viitorul Guvern. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Reacția lui Kelemen Hunor după ce George Simion a făcut apel la maghiari să se înscrie în AUR
Politică
Reacția lui Kelemen Hunor după ce George Simion a făcut apel la maghiari să se înscrie în AUR
Cine ar putea fi viitorul premier al României. Piețele de predicții conturează un scenariu neașteptat
Politică
Cine ar putea fi viitorul premier al României. Piețele de predicții conturează un scenariu neașteptat
Summit B9 la București. Ce lideri NATO participă astăzi la reuniunea găzduită de Nicușor Dan. Agenda evenimentului de la Cotroceni
Politică
Summit B9 la București. Ce lideri NATO participă astăzi la reuniunea găzduită de Nicușor Dan. Agenda evenimentului de la Cotroceni
Nicușor Dan amână consultările pentru săptămâna viitoare. Care este motivul. Variante de premier independent (SURSE)
Politică
Nicușor Dan amână consultările pentru săptămâna viitoare. Care este motivul. Variante de premier independent (SURSE)
Ultima oră
11:22 - Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
11:21 - Decizie istorică în Italia: Cum a ajuns un copil să aibă o mamă și doi tați
11:20 - Iarna a revenit în România. Unde a nins și unde s-au înregistrat temperaturi de -10 grade
11:03 - Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
10:57 - Mită la Aeroportul Henri Coandă. Doi cetățeni vietnamezi ar fi încercat să ofere bani polițiștilor de frontieră după descoperirea unor țigarete ascunse în bagaje
10:45 - Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
10:45 - Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție
10:28 - Noul spital pentru copii din Timișoara funcționează în doar 2 etaje din 6. „Au fost mai multe promisiuni neonorate ale foștilor miniștri ai Sănătății”
10:20 - Industria României și-a revenit în martie după începutul slab de an. Datele INS arată însă că scăderea anuală continuă
10:17 - Calendar ortodox 13 mai 2026. Ce sfânt este sărbătorit astăzi de credincioșii ortodocși și ce rugăciune se rostește