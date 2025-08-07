Caz rar în Iași! O tânără de 22 de ani a realizat a cincea cezariană. Ce spun medicii

Caz rar în Iași! O tânără, în vârstă de 22 de ani, se află la cea de-a cincea cezariană, iar medicii trag un semnal de alarmă, deoarece numărul nașterilor prin cezariană este în creștere.

Deși sunt recomandate maxim , femeia a trecut peste acest prag. Ceea ce este și mai grav este faptul că între toate cele cinci intervenții nu a existat perioada de repaus recomandată.

Potrivit informațiilor, tânăra a născut pentru prima dată când avea numai 17 ani și de atunci, an de an, a rămas însărcinată. La ultima sarcină, lucrurile s-au complicat și a fost nevoie de intervenția de urgență a medicilor, care au întrerupt evoluția fătului la 31 de săptămâni.

„Printre aceste sarcini s-a numărat și una oprită din evoluție la 31 de săptămâni, fiind necesară o cezariană pentru extragerea unui făt decedat, pe fondul hipertensiunii. Așadar, una dintre intervenții a fost efectuată în contextul unei complicații severe, iar tânăra a ajuns să aibă cinci cezariene, cu intervale foarte scurte între nașteri. După a patra cezariană, copilul născut avea un an și opt luni, iar cea de-a cincea intervenție a avut loc la mai puțin de un an de la nașterea anterioară”, a precizat dr. Mădălina Ciuhodaru, șefa Secției din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna”, conform

Pe perioada ultimei sarcini, pacienta s-a confruntat cu hipertensiune arterială, obezitate severă și anemie, hemoglobina sa fiind inițial de 7 și fiind corectată pe parcursul sarcinii până la 11 (normal este 11-12). Acum, starea de sănătate a tinerei este stabilă, însă medicii trag un semnal de alarmă în acest sens. Fie că este vorba despre o sau nu, un număr atât de mare de intervenții chirurgicale în zona abdominală, într-un timp atât de scurt, nu este benefic pentru corp, ba mai mult poate influența negativ capacitatea de funcționare a organelor pelvine.

„Numărul cezarienelor este în continuă creștere. Tot mai frecvent apar cazuri în care femeile ajung la a treia sau chiar a patra cezariană, fără să fi avut pauza necesară între sarcini. Ideal ar fi ca, după o cezariană, să existe o perioadă de repaus de cel puțin doi ani, iar după două astfel de intervenții, să se evite o a treia. Există numeroase metode de contracepție moderne, de la implanturi și sterilet, până la inel vaginal, nu doar pilulele. Se nasc tot mai mulți copii prin cezariană, adesea fără indicații medicale clare și fără o abordare responsabilă asupra sănătății mamei pe termen lung”, a mai declarat dr. Mădălina Ciuhodaru.