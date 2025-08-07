B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Caz rar în Iași! O tânără de 22 de ani a realizat a cincea cezariană. Ce spun medicii

Caz rar în Iași! O tânără de 22 de ani a realizat a cincea cezariană. Ce spun medicii

Elena Boruz
07 aug. 2025, 09:06
Caz rar în Iași! O tânără de 22 de ani a realizat a cincea cezariană. Ce spun medicii
Sursă foto: Freepik

Caz rar în Iași! O tânără, în vârstă de 22 de ani, se află la cea de-a cincea cezariană, iar medicii trag un semnal de alarmă, deoarece numărul nașterilor prin cezariană este în creștere.

Deși sunt recomandate maxim trei astfel de nașteri, femeia a trecut peste acest prag. Ceea ce este și mai grav este faptul că între toate cele cinci intervenții nu a existat perioada de repaus recomandată.

Cuprins:

  • Ce a declarat medicul tinerei
  • Care este starea actuală a fetei

Ce a declarat medicul tinerei

Potrivit informațiilor, tânăra a născut pentru prima dată când avea numai 17 ani și de atunci, an de an, a rămas însărcinată. La ultima sarcină, lucrurile s-au complicat și a fost nevoie de intervenția de urgență a medicilor, care au întrerupt evoluția fătului la 31 de săptămâni.

„Printre aceste sarcini s-a numărat și una oprită din evoluție la 31 de săptămâni, fiind necesară o cezariană pentru extragerea unui făt decedat, pe fondul hipertensiunii. Așadar, una dintre intervenții a fost efectuată în contextul unei complicații severe, iar tânăra a ajuns să aibă cinci cezariene, cu intervale foarte scurte între nașteri. După a patra cezariană, copilul născut avea un an și opt luni, iar cea de-a cincea intervenție a avut loc la mai puțin de un an de la nașterea anterioară”, a precizat dr. Mădălina Ciuhodaru, șefa Secției din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna”, conform Ziarul de Iași.

Care este starea actuală a fetei

Pe perioada ultimei sarcini, pacienta s-a confruntat cu hipertensiune arterială, obezitate severă și anemie, hemoglobina sa fiind inițial de 7 și fiind corectată pe parcursul sarcinii până la 11 (normal este 11-12). Acum, starea de sănătate a tinerei este stabilă, însă medicii trag un semnal de alarmă în acest sens. Fie că este vorba despre o sarcină sau nu, un număr atât de mare de intervenții chirurgicale în zona abdominală, într-un timp atât de scurt, nu este benefic pentru corp, ba mai mult poate influența negativ capacitatea de funcționare a organelor pelvine.

„Numărul cezarienelor este în continuă creștere. Tot mai frecvent apar cazuri în care femeile ajung la a treia sau chiar a patra cezariană, fără să fi avut pauza necesară între sarcini. Ideal ar fi ca, după o cezariană, să existe o perioadă de repaus de cel puțin doi ani, iar după două astfel de intervenții, să se evite o a treia. Există numeroase metode de contracepție moderne, de la implanturi și sterilet, până la inel vaginal, nu doar pilulele. Se nasc tot mai mulți copii prin cezariană, adesea fără indicații medicale clare și fără o abordare responsabilă asupra sănătății mamei pe termen lung”, a mai declarat dr. Mădălina Ciuhodaru.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un biciclist din Brăila a fost spulberat de un șofer bulgar, pe DN 22B
Eveniment
Un biciclist din Brăila a fost spulberat de un șofer bulgar, pe DN 22B
Prețul pâinii atinge noi recorduri în România, în ciuda producției de grâu istorice / Cât a ajuns să coste o franzelă
Eveniment
Prețul pâinii atinge noi recorduri în România, în ciuda producției de grâu istorice / Cât a ajuns să coste o franzelă
Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
Politică
Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
Zi de doliu naţional: Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea / Traseul cortegiului
Eveniment
Zi de doliu naţional: Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea / Traseul cortegiului
Două case au fost mistuite de flăcări. Unde se aflau proprietarii în tot acest timp
Eveniment
Două case au fost mistuite de flăcări. Unde se aflau proprietarii în tot acest timp
A murit ultima soră a Seniorului Corneliu Coposu. Rodica a fost „stâlpul siguranţei” familiei
Eveniment
A murit ultima soră a Seniorului Corneliu Coposu. Rodica a fost „stâlpul siguranţei” familiei
Un institut care studia „teleportarea” şi „călătoria în timp” a fost închis după 25 de ani
Eveniment
Un institut care studia „teleportarea” şi „călătoria în timp” a fost închis după 25 de ani
Vremea astăzi, 7 august. Ce au anunțat meteorologii ANM
Eveniment
Vremea astăzi, 7 august. Ce au anunțat meteorologii ANM
Un iaurt consumat în fiecare zi: obiceiul simplu care poate aduce beneficii neașteptate
Eveniment
Un iaurt consumat în fiecare zi: obiceiul simplu care poate aduce beneficii neașteptate
Ce a spus Ion Iliescu despre interviul pentru revista Playboy: „Și eu am fost un player. Nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond”
Eveniment
Ce a spus Ion Iliescu despre interviul pentru revista Playboy: „Și eu am fost un player. Nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond”
Ultima oră
10:03 - Elias Charalambous are emoții înaintea partidei cu Drita: „Va fi un meci greu”
09:59 - Un biciclist din Brăila a fost spulberat de un șofer bulgar, pe DN 22B
09:40 - Prețul pâinii atinge noi recorduri în România, în ciuda producției de grâu istorice / Cât a ajuns să coste o franzelă
09:34 - Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
09:21 - Trupul unui bărbat dispărut în urmă cu 28 de ani, găsit intact. Unde se afla
08:58 - Zi de doliu naţional: Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea / Traseul cortegiului
08:56 - Thassos: Incendii de vegetație, după o furtună cu descărcări electrice
08:41 - Două case au fost mistuite de flăcări. Unde se aflau proprietarii în tot acest timp
08:25 - Incendiu de proporții în Franța. Au ars peste 16.000 de hectare de vegetație
08:25 - A murit ultima soră a Seniorului Corneliu Coposu. Rodica a fost „stâlpul siguranţei” familiei