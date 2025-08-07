Caz șocant în Reșița! Un bărbat cu dizabilități a fost bătut cu bestialitate, în plină stradă. Ce au spus legiștii

Caz șocant pe străzile din ! Un bărbat, în vârstă de 34 de ani, a fost bătut cu bestialitate de un alt bărbat, de 35 de ani, abia ieșit din închisoare.

Bărbatul agresat a suferit numeroase traumatisme, în urma loviturilor puternice pe care le-a primit. Norocul victimei au fost trecătorii, care au reușit să îl ia pe agresor de pe

Cuprins:

Din ce cauză a izbucnit conflictul

Ce au declarat medicii

Ce spun autoritățile

Potrivit informațiilor, conflictul a izbucnit, deoarece agresorul, eliberat recent din închisoare, a dorit să se răzbune. Victima ar fi fost martoră într-un dosar în care el era implicat și, odată cu venirea acasă, s-a gândit să „îi dea o lecție”.

„Acest N.F. (numele inculpatului) are un conflict vechi cu familia mea, ne-a atacat într-o reglare de conturi, ne-a distrus geamurile la casă. S-a eliberat din pușcărie și l-a bătut pe acest băiat pentru că el e martor în dosarul respectiv. S-a răzbunat pe el!”, a spus un localnic care îl cunoaște pe agresor, conform

Victima nu s-a putut apăra din cauza handicapului pe care îl are la picior și, din păcate, a încasat lovitură după lovitură, în mai multe zone ale corpului. Potrivit medicilor, bărbatul are nevoie de multe zile de îngrijiri medicale pentru a se vindeca.

„M. N. (numele victimei) prezintă leziuni traumatice care pot avea vechimea din data de 31 iulie 2025 și s-au putut produce prin lovirea cu și de corpuri dure. Necesită 40-45 de zile de îngrijiri medicale, în cazul evoluției favorabile, fără complicații”, a declarat medicul legist.

Autoritățile au declarat faptul că, inițial, victima a refuzat, atât să depună plângere penală, cât și solicitarea unui ordin de protecție.

„La data de 31.07.2025, în jurul orei 18.24, Poliția Municipiului Reșița a fost sesizată prin SNUAU 112 de către un bărbat cu privire la faptul că un prieten al său este agresat de către un alt bărbat. Polițiștii au ajuns la fața locului, conflictul fiind aplanat, au identificat persoana bănuită că l-ar fi agresat pe tânăr și, pentru a preveni escaladarea conflictului, au inițiat procedura de conducere la sediul poliției a bărbatului bănuit că ar fi fost agresiv.

Acesta s-a opus procedurii de conducere la sediul poliției, fiind imobilizat și încătușat, apoi condus la sediu. Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat faptul că tânărul ar fi fost lovit de bărbatul respectiv, în timp ce se afla pe strada Alunului din localitate, persoana agresată fiind transportată la spital, pentru îngrijiri medicale.

În momentul intervenției polițiștilor, persoana agresată nu a dorit să depună plângere pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe, fiindu-i adus la cunoștință dreptul de a solicita ordin de protecție provizoriu, conform Legii nr. 26/2024, însă acesta a refuzat emiterea ordinului de protecție.

Ulterior, la data de 01.08.2025, la Poliția Municipiului Reșița s-a prezentat persoana agresată la data de 31.07.2025, care a depus plângere față de bărbatul bănuit că l-ar fi agresat.

În cauză, se efectuează cercetări pentru loviri sau alte violențe, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița, în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au precizat reprezentanții IPJ Caraș-Severin, potrivit aceleiași surse.