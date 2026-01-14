B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu dezvăluie ce a făcut cu despăgubirea primită după accident: „Am depășit milionul de euro”

Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu dezvăluie ce a făcut cu despăgubirea primită după accident: „Am depășit milionul de euro”

B1.ro
14 ian. 2026, 08:31
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu dezvăluie ce a făcut cu despăgubirea primită după accident: „Am depășit milionul de euro”
Sursa Foto: Youtube
Cuprins
  1. Ce a făcut văduva lui Dani Vicol cu despăgubirea de 300.000 de euro
  2. Cum a comentat Melek Minca interviul dat de Mario Iorgulescu

Mario Iorgulescu se face vinovat de un accident rutiert soldat cu moartea unui bărbat de 24 de ani, Dani Vicol. Văduva acestuia, Melek Minca, a dezvăluit recent ce a făcut cu despăgubirea de 300.000 de euro pentru a le asigura un viitor confortabil copiilor.

Ce a făcut văduva lui Dani Vicol cu despăgubirea de 300.000 de euro

În septembrie 2019, Mario Iorgulescu a produs un accident mortal, după ce s-a urcat băut și drogat la volanul unei mașini. Incidentul s-a soldat cu moartea lui Dani Vicol, un tânăr de 24 de ani, care a lăsat în spate o familie îndurerată.

Văduva lui Dani Vicol a primit o despăgubire de 300.000 de euro, iar oamenii au criticat-o pentru că a acceptat suma. Într-un video postat pe TikTok, femeia nu doar că și-a justificat decizia de a lua banii, dar a și dezvăluit ce a făcut cu ei. Invenstițiile inițiale au făcut-o ca acum să aibă o avere de peste un milion de euro.

„Oricine, dacă ar fi fost în locul meu și i s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, după un an de zile, un an și jumătate, nici nu mai știu… asigurările mi-au oferit banii ăștia, da? Oricine i-ar fi luat. Cu toate că, cine știe, cunoaște. Că am fost convinsă de tata, de socrul meu.

De ce? Mi-era frică să nu mă scoată din dosar. Asta îmi era mie frică atunci. M-au convins, au spus că nu are nicio legătură, că oricum banii ăștia sunt de la stat, trebuie luați pentru copii. Bun, așa am făcut, i-am luat.

Ce am făcut eu cu banii ăștia? Am deschis o afacere, am cumpărat case, am cumpărat terenuri, am mai deschis încă o afacere. Și ce crezi? Toate chestiile astea, din banii ăia, că sunt 300.000 de euro. Din 300.000 de euro, pe foaie, dacă mă puneți să vă calculez, eu am depășit milionul de euro.

M-am gândit la copiii mei, am trudit, m-am gândit la mine să fac ceva benefic, să nu-mi bat joc de nimeni. Dacă voi ați fi în locul meu, ce ați face? Vreau să văd și o părere. Puneți-vă 3 secunde în locul meu, să vedem voi ce ați face în situația asta. Țineți cont că din 350.000 de euro eu am depășit un milion de euro. Am depășit de mult. Dacă ai idee, vă dau așa, spuneți-mi și voi, voi nu i-ați fi luat? Refuzați?”, a comentat recent Melek pe TikTok.

Cum a comentat Melek Minca interviul dat de Mario Iorgulescu

După 6 ani de la tragedie, Mario Iorgulescu a oferit un prim interviu complet. Tânărul a vorbit despre schimbările care au survenit în viața sa de la accident, inclusiv o tentativă de sinucidere. Fiul lui Gino Iorgulescu a mărturisit că este sub tratament antidepresiv pentru a ține sub control stările care îl încearcă de la incident, asta după ce, o perioadă, a stat internat la o clinică de specialitate.

Într-un video pe TikTok, văduva lui Dani Vicol a comentat declarațiile lui Mario Iorgulescu, remarcând că doar o mică parte din interviu a vorbit despre regretele pe care le are după fapta săvârșită.

„Chiar acum am văzut un interviu cu Mario Iorgulescu de la CanCan TV. Încerc să mă abțin și să vorbesc cât se poate de calm și de coerent. Deci, într-o oră de interviu, o oră jumate cât a vorbit, părerea lui de rău și regretele lui n-au durat decât 10 minute. Restul nu a vorbit decât de băutură, de petreceri, de droguri.

Deci el are tupeu să spună că în seara respectivă n-a consumat decât patru pahare de vin și că n-a consumat substanțe deloc. Când tot el spune că la petrecerile lui într-un weekend se consumau 50 grame de droguri. Și el în seara aia n-a consumat nimic.

Ok. Și în prezent, în momentul de față, după șase ani de zile, fața lui, vorba lui, gesticulările lui, sunt de un om drogat și de un om beat.

Și în tot interviul lui, n-am înțeles decât de petreceri, droguri, femei și atât. Și el vrea să arate că s-a schimbat și că îi pare rău și că merge la școală, frate. Băi, oameni buni, hai să ne trezim la realitate”, a spus Melek pe reţelele de socializare.

Tags:
Citește și...
Atenție! Românii care nu-și plătesc taxele și impozitele vor apărea pe „lista rușinii”. Unde vor fi afișate toate aceste liste
Eveniment
Atenție! Românii care nu-și plătesc taxele și impozitele vor apărea pe „lista rușinii”. Unde vor fi afișate toate aceste liste
Zăpadă de 2 metri în acest loc din România. Cum se circulă și ce avertismente au fost emise
Eveniment
Zăpadă de 2 metri în acest loc din România. Cum se circulă și ce avertismente au fost emise
Cele mai bune paşapoarte din lume în 2026. Locul neașteptat ocupat de România în clasament
Eveniment
Cele mai bune paşapoarte din lume în 2026. Locul neașteptat ocupat de România în clasament
Explozie la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au fost rănite
Eveniment
Explozie la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au fost rănite
O comună din România are nevoie de 3 milioane de euro pentru a scoate la suprafață o „comoară” descoperită sub localitate
Eveniment
O comună din România are nevoie de 3 milioane de euro pentru a scoate la suprafață o „comoară” descoperită sub localitate
Zăpadă instabilă și trasee periculoase în munții Sucevei, avertisment ferm de la Salvamont. Ce riscuri îi așteaptă pe turiști
Eveniment
Zăpadă instabilă și trasee periculoase în munții Sucevei, avertisment ferm de la Salvamont. Ce riscuri îi așteaptă pe turiști
Ce va difuza Pro TV în locul emisiunii lui Cătălin Măruță. Detalii oficiale
Eveniment
Ce va difuza Pro TV în locul emisiunii lui Cătălin Măruță. Detalii oficiale
Avertizare Infotrafic pentru șoferi. Ceața pune probleme pemai multe drumuri din țară
Eveniment
Avertizare Infotrafic pentru șoferi. Ceața pune probleme pemai multe drumuri din țară
Incident pe pista Aeroportului Internațional Sibiu. Un avion a ajuns la marginea pistei după aterizare. Cum s-a încheiat evenimentul
Eveniment
Incident pe pista Aeroportului Internațional Sibiu. Un avion a ajuns la marginea pistei după aterizare. Cum s-a încheiat evenimentul
Șoferii care nu-și plătesc la timp amenzile ar putea rămâne fără permis. Ce ar trebui să facă pentru a-și recupera dreptul de a conduce
Eveniment
Șoferii care nu-și plătesc la timp amenzile ar putea rămâne fără permis. Ce ar trebui să facă pentru a-și recupera dreptul de a conduce
Ultima oră
10:36 - Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor. Cine știe ce se întâmplă”
10:36 - Atenție! Românii care nu-și plătesc taxele și impozitele vor apărea pe „lista rușinii”. Unde vor fi afișate toate aceste liste
10:31 - Prețurile au explodat. Românii trăiesc tot mai greu. Rata inflației rămâne aproape de 10%. Câți bani ne trebuie ca să supraviețuim
10:29 - Suma uriașă pe care ar fi câștigat-o Prințul Harry din vânzarea memoriilor sale
10:24 - Vremea azi, 14 ianuarie. Ninsori viscolite și val de ger în toate regiunile
10:02 - Criză la Ministerul Educației. Funcția de ministru nu atrage pe nimeni din cauza politicile austeritate. Dezvăluirile unui consilier prezidențial
09:58 - Zăpadă de 2 metri în acest loc din România. Cum se circulă și ce avertismente au fost emise
09:56 - Tot mai mulți copii ajung la școală fără să știe să comunice. Efectele grave ale expunerii timpurii la telefon și tabletă
09:44 - Țara pe care SUA recomandă oamenilor să o ocolească, dar care atrage tot mai mulți turiști străini
09:42 - Uniunea Europeană discută modificarea regulilor pentru zborurile întârziate. Cum ar putea fi afectați pasagerii