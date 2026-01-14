Mario Iorgulescu se face vinovat de un accident rutiert soldat cu moartea unui bărbat de 24 de ani, Dani Vicol. Văduva acestuia, Melek Minca, a dezvăluit recent ce a făcut cu despăgubirea de 300.000 de euro pentru a le asigura un viitor confortabil copiilor.

Ce a făcut văduva lui Dani Vicol cu despăgubirea de 300.000 de euro

În septembrie 2019, Mario Iorgulescu a produs un accident mortal, după ce s-a urcat băut și drogat la volanul unei mașini. Incidentul s-a soldat cu moartea lui Dani Vicol, un tânăr de 24 de ani, care a lăsat în spate o familie îndurerată.

Văduva lui Dani Vicol a primit o despăgubire de 300.000 de euro, iar oamenii au criticat-o pentru că a acceptat suma. Într-un video postat pe TikTok, femeia nu doar că și-a justificat decizia de a lua banii, dar a și dezvăluit ce a făcut cu ei. Invenstițiile inițiale au făcut-o ca acum să aibă o avere de peste un milion de euro.

„Oricine, dacă ar fi fost în locul meu și i s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, după un an de zile, un an și jumătate, nici nu mai știu… asigurările mi-au oferit banii ăștia, da? Oricine i-ar fi luat. Cu toate că, cine știe, cunoaște. Că am fost convinsă de tata, de meu.

De ce? Mi-era frică să nu mă scoată din dosar. Asta îmi era mie frică atunci. M-au convins, au spus că nu are nicio legătură, că oricum banii ăștia sunt de la stat, trebuie luați pentru copii. Bun, așa am făcut, i-am luat.

Ce am făcut eu cu banii ăștia? Am deschis o afacere, am cumpărat case, am cumpărat terenuri, am mai deschis încă o afacere. Și ce crezi? Toate chestiile astea, din banii ăia, că sunt 300.000 de euro. Din 300.000 de euro, pe foaie, dacă mă puneți să vă calculez, eu am depășit milionul de euro.

M-am gândit la copiii mei, am trudit, m-am gândit la mine să fac ceva benefic, să nu-mi bat joc de nimeni. Dacă voi ați fi în locul meu, ce ați face? Vreau să văd și o părere. Puneți-vă 3 secunde în locul meu, să vedem voi ce ați face în situația asta. Țineți cont că din 350.000 de euro eu am depășit un milion de euro. Am depășit de mult. Dacă ai idee, vă dau așa, spuneți-mi și voi, voi nu i-ați fi luat? Refuzați?”, a comentat recent Melek pe .

Cum a comentat Melek Minca interviul dat de Mario Iorgulescu

După 6 ani de la tragedie, Mario Iorgulescu a oferit un prim interviu complet. Tânărul a vorbit despre schimbările care au survenit în viața sa de la accident, inclusiv o tentativă de sinucidere. Fiul lui Gino Iorgulescu a mărturisit că este sub tratament antidepresiv pentru a ține sub control stările care îl încearcă de la incident, asta după ce, o perioadă, a stat internat la o clinică de specialitate.

Într-un video pe TikTok, văduva lui Dani Vicol a comentat declarațiile lui Mario Iorgulescu, remarcând că doar o mică parte din interviu a vorbit despre regretele pe care le are după fapta săvârșită.

„Chiar acum am văzut un interviu cu Mario Iorgulescu de la CanCan TV. Încerc să mă abțin și să vorbesc cât se poate de calm și de coerent. Deci, într-o oră de interviu, o oră jumate cât a vorbit, părerea lui de rău și regretele lui n-au durat decât 10 minute. Restul nu a vorbit decât de băutură, de petreceri, de droguri.

Deci el are tupeu să spună că în seara respectivă n-a consumat decât patru pahare de vin și că n-a consumat substanțe deloc. Când tot el spune că la petrecerile lui într-un weekend se consumau 50 grame de droguri. Și el în seara aia n-a consumat nimic.

Ok. Și în prezent, în momentul de față, după șase ani de zile, fața lui, vorba lui, gesticulările lui, sunt de un om drogat și de un om beat.

Și în tot interviul lui, n-am înțeles decât de petreceri, droguri, femei și atât. Și el vrea să arate că s-a schimbat și că îi pare rău și că merge la școală, frate. Băi, oameni buni, hai să ne trezim la realitate”, a spus Melek pe reţelele de socializare.