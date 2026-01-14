O tânără de 19 ani a fost răpită dintr-un taxi de doi bărbaţi, tată şi fiu. Fata a negat inițial că a fost răpită, apoi a explicat ce s-a întâmplat de fapt. Cei doi indivizi au fost reținuți, iar cercetările continuă.

Cum a fost răpită tânăra

Incidentul a avut loc pe 13 ianuarie, în localitatea Basov din judeţul Argeş. Poliţia a intervenit după ce un șofer de taxi a reclamat că i s-a furat clienta în timpul unei curse.

„Din primele verificări a reieşit faptul că, bărbatul de 61 de ani, în calitate de şofer de taxi, în timp ce se deplasa pe strada Serelor, din Bascov, transportând o pasageră, ar fi fost blocat în trafic de un alt vehicul, din care au coborât doi bărbaţi necunoscuţi, ce au manifestat un comportament agresiv. Aceştia ar fi provocat distrugeri autoturismului şi ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică, iar ulterior una dintre persoane ar fi scos pasagera din taxi şi ar fi urcat-o, împotriva voinţei sale, în autoturismul cu care se deplasau, părăsind locul faptei”, a transmis Poliția, miercuri.

Agenții au identificat doi bărbaţi, de 56 şi 21 de ani, tată şi fiu, ambii din comuna Merişani, dar şi persoana vătămată. Ei au fost conduşi la sediul Poliţiei Municipiului Piteşti pentru cercetări.

Ce le-a spus fata anchetatorilor

Inițial, tânăra a spus că nu s-a întâmplat nimic, dar apoi a admis că se prostituează pentru tânărul de 21 de ani, cu care are o relaţie. Fata a mai povestit că are doi copii daţi în plasament, într-o localitate din judeţul Dâmboviţa, şi mergea să îi viziteze când a fost luată din taxi, scrie presa locală.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează a fi aduși în fața instanței pentru a se lua o măsură preventivă împotriva lor. Cercetările continuă într-un dosar penal de lipsire de libertate în mod ilegal, ameninţare, violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.