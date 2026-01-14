B1 Inregistrari!
Zeci de morți în Thailanda după ce o macara s-a prăbușit peste un tren de călători (VIDEO)

Traian Avarvarei
14 ian. 2026, 17:17
Zeci de morți în Thailanda după ce o macara s-a prăbușit peste un tren de călători (VIDEO)
O macara s-a prăbușit peste un tren de călători, în Thailanda. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Xinhua/ABACA
  1. Macara prăbușită peste un tren, în Thailanda
  2. Reacții din Guvern după accidentul feroviar

Cel puțin 32 de persoane au murit și peste 60 au fost rănite în Thailanda, după ce o macara folosită în construcții s-a prăbușit peste un tren de călători aflat în mișcare, scrie presa internațională.

Macara prăbușită peste un tren, în Thailanda

Accidentul s-a produs în districtul Sikhio, din provincia Nakhon Ratchasima, aflată în nordul țării. În tren se aflau 195 de pasageri. Acesta circula între capitala Bangkok și o provincie din nord-estul Thailandei.

Macaraua era folosită la construirea unei linii de tren de mare viteză. Deocamdată nu se știe de ce s-a prăbușit.

În urma impactului, trei vagoane ale trenului au deraiat și au luat foc.

Reacții din Guvern după accidentul feroviar

Ministrul Transporturilor a dispus o „anchetă amănunțită și cuprinzătoare” asupra cauzei accidentului, iar premierul a cerut autorităților să găsească vinovații.

Astfel de accidente sunt dese în Thailanda deoarece, în general, nu se respectă regulile de siguranță pe șantiere.

