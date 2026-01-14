Cel puțin 32 de persoane au murit și peste 60 au fost rănite în Thailanda, după ce o macara folosită în construcții s-a prăbușit peste un tren de călători aflat în mișcare, scrie presa internațională.

Macara prăbușită peste un tren, în Thailanda

Accidentul s-a produs în districtul Sikhio, din provincia Nakhon Ratchasima, aflată în nordul țării. În tren se aflau 195 de pasageri. Acesta circula între capitala Bangkok și o provincie din nord-estul Thailandei.

Macaraua era folosită la construirea unei linii de tren de mare viteză. Deocamdată nu se știe de ce s-a prăbușit.

În urma impactului, trei vagoane ale trenului au deraiat și au luat foc.

Reacții din Guvern după accidentul feroviar

Ministrul Transporturilor a dispus o „anchetă amănunțită și cuprinzătoare” asupra cauzei accidentului, iar premierul a cerut autorităților să găsească vinovații.

Astfel de accidente sunt dese în Thailanda deoarece, în general, nu se respectă regulile de siguranță pe șantiere.