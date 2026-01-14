Dani Mocanu, cunoscutul manelist, încearcă să scape de la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. El a depus o cerere de recurs în casație care urmează să primească termen de judecată la .

Dani Mocanu vrea să scape de condamnare

a fugit în Italia, împreună cu fratele său, înainte să fie încarcerați după ce a fost pronunțată sentința de condamnare. Dani Mocanu a reușit să plece din țară, pe sub nasul poliției condusă de , deși era sub control judiciar. Acum, din Italia, unde s-a refugiat, manelistul vrea să scape cu totul de codamnare.

El a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cerere de recurs în casaţie. Este o cale extraordinară de atac prin care solicită să-i fie anulată sentința de patru ani de închisoare. Mocanu a fost condamnat, în luna noiembrie pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

O cerere de recurs în casaţie, similară, a depus şi fratele său, care are de executat o pedeapsă de şapte ani.

Instanța nu a stabilit un termen pentru judecarea acestui proces.

Frații Mocanu se ascund în Napoli

Dani Mocanu și fratele său au fugit din România înainte de pronunţarea sentinţei de condamnare, deși se aflau sub control judiciar. Ei s-au refugiat în zona orașului Napoli, de unde autoritățile române încearcă să-i aducă înapoi pentru a-și executa pedeapsa. Frații Mocanu au fost plasați în arest la domiciliu de autoritățile italiene în așteptarea procesului.

Pe 20 ianuarie, Curtea de Apel din Napoli va judeca cererea de extrădare formulată de autorităţile române.

În anul 2022 cei doi au bătut, cu o rangă, un bărbat. Incidentul s-a petrecut într-o benzinărie de pe raza municipiului Pitești și a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, iar polițiștii au intervenit la fața locului în urma unui apel la 112.

De menționat că instanța supremă, condusă de , a întors mai multe sentințe de condamnare în dosarele unor politicieni sau afaceriști condamnați inițial. În cazul acestora au fost admise recursuri în anulare, fapt ce a dus la eliberarea din închisoare.