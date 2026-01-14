B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Salariul unei educatoare din România, în 2026. Ce venit are o debutantă și cât poate lua cu vechime

Salariul unei educatoare din România, în 2026. Ce venit are o debutantă și cât poate lua cu vechime

Ana Beatrice
14 ian. 2026, 15:55
Salariul unei educatoare din România, în 2026. Ce venit are o debutantă și cât poate lua cu vechime
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât poate câștiga o educatoare în sistemul privat
  2. Unde se câștigă cel mai bine ca educatoare în România

Salariul unei educatoare poate fi diferit de la caz la caz. Acesta variază în funcție de faptul că lucrează la privat sau în sistemul de stat. Mai mult, vechimea în muncă influențează suma finală primită. În același timp, contează și nivelul profesional, stabilit prin cele trei grade didactice.

Cât poate câștiga o educatoare în sistemul privat

În mediul privat, veniturile unei educatoare pornesc, de regulă, de la un nivel mediu de 4.000 – 4.500 lei net pe lună. În funcție de experiență și de cerințele postului, salariul poate crește rapid și poate ajunge chiar la 5.500 lei. Educatoarele care lucrează de mai mulți ani în mediul privat și au un nivel ridicat de pregătire pot câștiga semnificativ mai mult. În unele cazuri, venitul lor poate ajunge până la 9.000 lei lunar.

Diferențele se explică prin responsabilitățile asumate, poziția ocupată și unitatea de învățământ în care activează. Pentru funcțiile de conducere, sumele sunt și mai mari. Un director de grădiniță privată poate primi aproximativ 10.000 lei pe lună. În schimb, directorii de școală sau liceu pot ajunge la venituri de până la 15.000 lei.

„Într-un context cu multă incertitudine și multe nemulțumiri în sectorul public de învățământ, zona privată se conturează tot mai mult ca o opțiune, deși numărul de joburi disponibile nu este nici pe departe comparabil cu cel din domenii precum retail, call center/ BPO ori industria alimentară, iar locurile de muncă propuse se adresează în special candidaților din orașele mari și medii. Învățământul privat, atât cel preșcolar, cât și cel școlar, este foarte timid dezvoltat sau chiar inexistent în urbanul mic sau în mediul rural”, a declarat CEO eJobs, notează cancan.ro.

Unde se câștigă cel mai bine ca educatoare în România

Cele mai mari salarii și cele mai multe oportunități de angajare pentru educatoare se găsesc în București. Aici, piața este mult mai ofertantă, iar o educatoare are, în general, mai multe variante din care poate alege. În schimb, în orașele mici situația este diferită. Acolo, veniturile sunt cu aproximativ 25% mai scăzute, iar numărul de joburi este mai redus.

În Capitală, salariul minim pentru această poziție pornește de la 944 de euro. Totuși, suma poate crește în funcție de experiență și de nivelul de studii. În medie, o educatoare ajunge să câștige aproximativ 5,9 euro pe oră, deși acest tarif poate varia destul de mult, în funcție de competențe și aptitudini. Potrivit cercetărilor, venitul anual poate ajunge până la 11.328 de euro, ceea ce arată clar diferențele mari dintre zone și nivelurile profesionale.

Tags:
Citește și...
O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
Eveniment
O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”
Eveniment
Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”
Player te ghidează: de ce e important să joci la cazino doar din bani alocați distracției
Eveniment
Player te ghidează: de ce e important să joci la cazino doar din bani alocați distracției
Ursula von der Leyen: Groenlanda poate conta pe Uniunea Europeană, după amenințările lui Donald Trump privind preluarea teritoriului
Eveniment
Ursula von der Leyen: Groenlanda poate conta pe Uniunea Europeană, după amenințările lui Donald Trump privind preluarea teritoriului
Argeș: O tânără de 19 ani a fost răpită dintr-un taxi. Povestea cutremurătoare a fetei. Ce le-a spus polițiștilor
Eveniment
Argeș: O tânără de 19 ani a fost răpită dintr-un taxi. Povestea cutremurătoare a fetei. Ce le-a spus polițiștilor
Bărbat din Lupeni, reținut după ce dispozitivul de monitorizare a ajuns la un om al străzii. Era supravegheat pentru violență domestică
Eveniment
Bărbat din Lupeni, reținut după ce dispozitivul de monitorizare a ajuns la un om al străzii. Era supravegheat pentru violență domestică
Stresul și alimentația emoțională: cum rupem acest cerc vicios
Eveniment
Stresul și alimentația emoțională: cum rupem acest cerc vicios
Parchetul General a confirmat. A primit mai multe sesizări după documentarul Recorder. Ce urmează
Eveniment
Parchetul General a confirmat. A primit mai multe sesizări după documentarul Recorder. Ce urmează
Dani Mocanu vrea să scape de condamnarea pentru tentativă de omor. Ce cale extraordinară a urmat
Eveniment
Dani Mocanu vrea să scape de condamnarea pentru tentativă de omor. Ce cale extraordinară a urmat
Procuror ieșean condamnat pentru viol. Victima era o adolescentă de 15 ani
Eveniment
Procuror ieșean condamnat pentru viol. Victima era o adolescentă de 15 ani
Ultima oră
18:20 - Predoiu laudă activitatea Ministerului de Interne. ONG: Peste 50 de femei au fost ucise anul trecut, iar criminalul Emil Gânj încă e liber
18:08 - O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
17:58 - Austria reduce TVA la alimentele de bază, în încercarea de a tempera inflația. Măsura intră în vigoare din iulie
17:52 - Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”
17:41 - Player te ghidează: de ce e important să joci la cazino doar din bani alocați distracției
17:33 - Austeritatea lui Bolojan alungă primarii. Edilul PNL al orașului Huedin a plecat din funcție. „Nu pot lua măsuri care lovesc în cetățeni” (VIDEO)
17:17 - Zeci de morți în Thailanda după ce o macara s-a prăbușit peste un tren de călători (VIDEO)
17:02 - Ursula von der Leyen: Groenlanda poate conta pe Uniunea Europeană, după amenințările lui Donald Trump privind preluarea teritoriului
16:49 - Argeș: O tânără de 19 ani a fost răpită dintr-un taxi. Povestea cutremurătoare a fetei. Ce le-a spus polițiștilor
16:32 - Bărbat din Lupeni, reținut după ce dispozitivul de monitorizare a ajuns la un om al străzii. Era supravegheat pentru violență domestică