Ana Maria
14 ian. 2026, 16:09
Parchetul General a confirmat. A primit mai multe sesizări după documentarul Recorder. Ce urmează
Parchetul General a anunțat, miercuri, că a primit mai multe sesizări din partea unor persoane fizice după difuzarea documentarului Recorder care a abordat deficiențele sistemului judiciar. Potrivit instituției, aceste sesizări „sunt în curs de soluționare”.

A declanșat Parchetul General anchete în urma dezvăluirilor din documentar?

În legătură cu documentarul Recorder, au fost adresate Biroului de presă al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) două întrebări-cheie, potrivit G4Media:

  • Dacă PÎCCJ s-a sesizat din oficiu sau a primit sesizări care să conducă la deschiderea unui dosar penal pe baza declarațiilor magistraților din documentar și, dacă da, pentru ce infracțiuni a fost începută urmărirea penală.

  • Dacă, în urma acuzațiilor formulate de judecătoarea Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, referitoare la „destabilizarea justiției” sau „instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale”, PÎCCJ a inițiat o anchetă penală.

Parchetul a cerut, inițial, un termen de 30 de zile pentru a furniza răspunsurile.

Ce probleme din justiție au fost semnalate în documentarul Recorder

Materialul Recorder a sintetizat o serie de dezvăluiri publicate în presă, care au pus în lumină dificultățile majore ale sistemului judiciar românesc. Un punct critic este schimbarea componenței completurilor de judecată la Curtea de Apel București, care a dus la reluarea proceselor și prelungirea termenelor până la prescrierea faptelor.

Ca urmare, figuri importante din lumea politică și de afaceri, precum Marian Vanghelie și Puiu Popoviciu, au beneficiat de achitări sau anulări ale sentințelor prin căi extraordinare de atac.

Și B1TV a difuzat documentarul Recorder – „Justiție capturată”.

Materialul Recorder difuzat pe B1 TV a fost urmat de o reacție a ministrului Justiției, Radu Marinescu, în exclusivitate pe postul nostru de televiziune.

Ce rol are Parchetul General în anchetarea magistraților

Conducerea Parchetului General a preluat atribuțiile fostei Secții Speciale privind anchetarea magistraților. Astfel, dosarele care decurg din sesizările și acuzațiile făcute în documentarul Recorder se află sub incidența acestei instituții.

