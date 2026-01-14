Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis miercuri un mesaj ferm de susținere pentru cetățenii din Groenlanda, afirmând că Uniunea Europeană le respectă dorințele și interesele, în contextul declarațiilor președintelui american Donald Trump privind posibilitatea preluării teritoriului autonom al Danemarcei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, după ce șefa executivului european a fost întrebată dacă Uniunea Europeană ar avea obligația de a interveni în cazul unor eventuale acțiuni militare americane în Groenlanda.

„Groenlandezii se pot baza pe noi”

Ursula von der Leyen a subliniat că mesajul Bruxellesului este unul clar și constant, iar sprijinul pentru Groenlanda nu este doar declarativ, conform Agerpres.

„Este important ca groenlandezii să știe, și o știu din fapte, nu doar din vorbe, că respectăm dorințele și interesele lor și că se pot baza pe noi”, a declarat președinta Comisiei Europene.

În același timp, aceasta a precizat că deciziile privind viitorul Groenlandei aparțin exclusiv autorităților locale și statului danez.

Deciziile privind Groenlanda aparțin Danemarcei și insulei

Șefa Comisiei Europene a insistat că Uniunea Europeană respectă statutul special al teritoriului și dreptul la autodeterminare.

„Depinde doar de Danemarca și de Groenlanda să decidă asupra problemelor care îi privesc”, a spus Ursula von der Leyen, adăugând că Bruxellesul se află într-un „contact constant” cu guvernul danez pentru a evalua nevoile acestuia.

Rolul NATO în securitatea Arcticii

În ceea ce privește securitatea regională, von der Leyen a amintit că Groenlanda face parte din NATO, iar Alianța Nord-Atlantică reprezintă cadrul principal pentru gestionarea intereselor strategice din zonă.

„Când vorbim despre securitatea Arcticii, acesta este unul dintre subiectele centrale pentru NATO și știm că liantul dintre aliați este că există întotdeauna un ‘motto’ clar: unul pentru toți și toți pentru unul”, a afirmat președinta Comisiei Europene.

UE, interes strategic în Arctica

Cu toate acestea, șefa executivului european a subliniat că securitatea Arcticii este și o preocupare directă a Uniunii Europene. În acest context, Bruxellesul a investit constant în consolidarea relațiilor cu Groenlanda, inclusiv prin deschiderea, anul trecut, a unui birou al UE la Nuuk și prin investiții economice și strategice în teritoriu.

„Ne-am accelerat munca, așa că există o relație puternică și bună între Uniunea Europeană și groenlandezi”, a mai spus von der Leyen.

Declarațiile lui Trump tensionează relațiile internaționale

În ultimele săptămâni, președintele american Donald Trump a reiterat interesul Statelor Unite de a obține Groenlanda, invocând motive de securitate națională. Deși Washingtonul susține că mizează pe diplomație, liderul american nu a exclus alte scenarii, inclusiv o posibilă intervenție militară.

Danemarca și Groenlanda au criticat public aceste declarații, însă au transmis că sunt deschise unei cooperări mai strânse cu SUA. În paralel, mai multe state europene, printre care Germania și Regatul Unit, analizează posibilitatea ca NATO să își consolideze prezența militară în Groenlanda.

Tot miercuri, reprezentanți ai diplomației daneze și americane urmează să se întâlnească la Washington pentru a discuta această problemă sensibilă.