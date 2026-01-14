Un incident neobișnuit a fost semnalat în județul Hunedoara, unde un bărbat aflat sub supraveghere electronică, în baza unui ordin de protecție emis pentru combaterea violenței domestice, a fost reținut de polițiști după ce dispozitivul de monitorizare a ajuns în posesia unui om al străzii din Deva.

Cazul a fost anunțat miercuri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara, după ce sistemul de monitorizare a indicat o neregulă gravă privind respectarea măsurilor impuse de instanță.

Alertă declanșată de sistemul de monitorizare electronică

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Hunedoara, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Hunedoara au fost alertați de dispeceratul unei structuri de monitorizare electronică. Semnalul de alarmă a fost declanșat după ce bărbatul de 43 de ani, din municipiul Lupeni, nu a mai răspuns apelurilor de verificare.

În același timp, datele furnizate de sistem indicau faptul că telefonul mobil utilizat pentru supraveghere se afla într-o clădire situată în apropierea stației CFR Deva, la o distanță considerabilă de domiciliul persoanei monitorizate.

Descoperire neașteptată: dispozitivul, găsit la un om al străzii

Ajunși la fața locului, polițiștii au avut parte de o descoperire surprinzătoare. Dispozitivul de monitorizare electronică nu se afla asupra bărbatului supravegheat, ci la o altă persoană.

„În urma deplasării la faţa locului, poliţiştii au identificat un bărbat de 45 de ani, fără adăpost, care avea asupra sa telefonul mobil de monitorizare, împreună cu încărcătorul acestuia. Acesta a susţinut că a cumpărat dispozitivul cu 200 de lei de la un bărbat. Bunurile au fost ridicate de poliţişti în vederea continuării cercetărilor”, a transmis IPJ Hunedoara, potrivit Agerpres.

Bărbatul monitorizat susține că ar fi pierdut dispozitivul

Ulterior descoperirii, bărbatul din Lupeni, aflat sub supraveghere electronică, s-a prezentat la sediul Poliției Hațeg, unde a declarat că ar fi pierdut dispozitivul de monitorizare.

Explicația oferită nu a schimbat însă cursul anchetei și nici situația juridică a acestuia.

„În urma administrării probatoriului, s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru infracţiunea de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie, fiind luată măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de bărbatul din municipiul Lupeni”, au precizat reprezentanții IPJ Hunedoara.

Urmează să fie prezentat Parchetului

În prezent, bărbatul se află în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, unde procurorii vor decide ce măsuri legale se impun în continuare.