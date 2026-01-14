Stresul și alimentația emoțională: cum rupem acest cerc vicios

Există zile în care foamea nu pornește din stomac, ci dintr-un nod strâns undeva între piept și gât. O zi aglomerată, o discuție tensionată, o oboseală care nu mai trece cu o cafea și, aproape pe nesimțite, mâna ajunge în punga cu biscuiți sau în frigider, căutând ceva dulce. Nu pentru energie, ci pentru liniște. Așa începe, de multe ori, alimentația emoțională.

Stresul și senzația de foame

Sub presiune constantă, corpul funcționează pe modul de alertă. Cortizolul crește, mintea devine agitată, iar senzația de epuizare apare mai repede. În acest context, creierul caută soluții rapide pentru a obține o stare de calm. Alimentele dulci, sărate sau grase oferă o ușurare scurtă, aproape sedativă.

Această foame nu este o nevoie fiziologică, ci un răspuns emoțional. De aceea, câteva înghițituri nu rezolvă situația, pentru că senzația nu vine din stomac, ci de la sistemul nervos. Iar până când emoția de la bază nu este recunoscută sau gestionată, pofta rămâne prezentă, indiferent de cantitatea consumată

De cele mai multe ori, după ce farfuria s-a golit, emoția care a declanșat totul rămâne. În schimb, apare un element nou: frustrarea. În timp, acest tipar se consolidează și devine reflex. Stresul cheamă mâncarea, mâncarea calmează pe moment, apoi cercul se reia.

Corpul sub presiune: de ce contează echilibrul interior

Alimentația emoțională nu este doar o chestiune de comportament, ci și de biologie. Un organism suprasolicitat consumă mai rapid anumite resurse, iar este una dintre ele. Implicat în reglarea sistemului nervos, în relaxarea musculară și în calitatea somnului, acest mineral influențează direct modul în care reacționăm la stres.

Când nivelul de magneziu este scăzut, iritabilitatea crește, toleranța la frustrare scade, iar senzația de oboseală devine permanentă. Pe acest teren deja minat, poftele alimentare se intensifică. De aceea, în anumite situații, magneziul sub formă de orotat este luat în calcul de specialiști, datorită modului în care este utilizat la nivel celular. El poate susține refacerea după perioade solicitante și poate ajuta organismul să iasă din starea de tensiune continuă.

Administrarea unui medicament pe bază de orotat de magneziu se face exclusiv la recomandarea medicului și doar atunci când există un deficit confirmat. Nu este o soluție magică, dar poate fi o piesă importantă dintr-un puzzle mai mare, în care alimentația, odihna și gestionarea stresului se susțin reciproc.

Pași mici care schimbă relația cu mâncarea

Ruperea cercului alimentației emoționale începe cu încetinirea ritmului. Mâncarea nu este inamicul, ci mesajul. De multe ori, corpul vorbește prin pofte atunci când alte nevoi rămân neauzite. Încetinirea ritmului zilnic creează spațiul necesar pentru a observa aceste semnale înainte ca ele să se transforme în gesturi automate.

O pauză scurtă, chiar și de două-trei minute, poate schimba direcția. În acest interval, atenția se mută de la impuls la stare: tensiune în umeri, oboseală mentală, senzația de gol sau de agitație. Identificarea emoției reduce intensitatea ei. Nu o face să dispară complet, dar o aduce la suprafață, unde poate fi gestionată. Uneori, o respirație profundă sau câțiva pași făcuți afară sunt suficienți pentru a calma valul inițial.

Structura meselor are, la rândul ei, un efect important. Atunci când organismul primește hrană la intervale regulate, nivelul de energie devine mai stabil, iar fluctuațiile bruște de dispoziție se estompează. Mesele echilibrate, cu proteine, fibre și grăsimi de calitate, oferă o sațietate care se simte în tot corpul, nu numai în stomac. În lipsa acestor ancore, corpul caută rapid soluții, iar gustările impulsive apar aproape inevitabil.

Este relevant și felul în care mâncarea este consumată. Atunci când masa se desfășoară în grabă, cu privirea în ecran și mintea în altă parte, corpul nu apucă să participe. Textura, aroma, temperatura alimentelor trec neobservate, iar senzația de suficient întârzie să apară. În schimb, mâncatul atent, cu pauze între îmbucături, readuce plăcerea autentică și reduce nevoia de cantitate.

Când corpul este susținut corect, inclusiv printr-un echilibru mineral adecvat, iar mintea primește pauzele de care are nevoie, mâncarea își poate recăpăta locul firesc. Nu ca refugiu, ci ca parte dintr-o rutină care oferă stabilitate, calm și o senzație de grijă reală față de sine.