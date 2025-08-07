Ce amendă au primit doi bucureșteni, după ce au aruncat mobilierul pe domeniul public

Doi bucureșteni, o femeie și un bărbat, au fost amendați aspru, după ce au decis că mobilierului îi stă mai bine pe stradă decât în posesia unei firme de salubrizare.

Incidentul a fost făcut public de oamenii legii, care trag un semnal de alarmă tuturor cetățenilor. A economisi câteva sute de lei nu este o variantă, deoarece te poți alege cu amenzi usturătoare.

Cuprins:

Cum au fost descoperite persoanele care au aruncat mobila

Ce amendă au primit femeia și bărbatul care a ajutat-o să „scape” de mobilier

Cum poți scăpa de mobila din casă, în mod legal

Cum au fost descoperite persoanele care au aruncat mobila

Potrivit postării făcute de Poliția Locală a Sectorului 6 București, descoperirea a fost făcută pornind de la un document uitat printre piesele de mobilier. Un polițist local a observat și s-a apropiat. Astfel, a regăsit un act pe care scria adresa femeii.

Oamenii legii au precizat faptul că femeia a luat hotărârea de a apela la un bărbat care să o ajute cu mobila alături de ginerele său. Totuși, ce a urmat nu a fost deloc plăcut nici pentru ea, nici pentru bărbatul care a transportat

„Și când te gândești că totul a pornit de la un document aruncat din greșeală. Avea pe el numele și adresa. Pentru că da, în spatele fiecărei canapele, fiecărui sac de gunoi aruncat, se află un nume. Și nu ne lăsăm până ce nu-l aflăm. Așa cum am făcut recent la o adresă din strada Brașov”, se arată într-o a Poliției Locale Sector 6.

Ce amendă au primit femeia și bărbatul care a ajutat-o să „scape” de mobilier

Piesele de mobilier nu erau deloc puține, conform detaliilor oferite de polițiștii locali. Astfel, bărbatul care a vrut „să dea o mână de ajutor” a fost amendat cu suma de 5.000 de lei, iar doamna care a dorit să își „golească” apartamentul cu o amendă în valoare de 3.000 de lei.

„Un document ne-a condus la un caz de abandon ilegal de mobilier. Textile, 6 uși, 2 fotolii și părți dintr-o canapea. Toate înșirate în spatele blocului la un punct trafo. Așa s-a gândit o doamnă că e civilizat să își facă curățenie în apartament. De fapt, cu ajutorul ginerelui a crezut că poate rezolva problema pentru câteva sute de lei și a tocmit un bărbat să facă asta. Cam atât ar fi costat încheierea unui contract cu operatorul de salubrizare. În schimb s-a ales cu o amendă de 3.000 de lei!

Polițistul local de zonă îl cunoaște foarte bine inclusiv pe bărbatul care s-a oferit să o scape de resturile de mobilier. L-a mai amendat în trecut. În afară de mărturia femeii, a văzut și imaginile video înregistrate de o camera video montată în zonă și a văzut cum părți din mobilă au ajuns și la o ghenă tip melc din zonă, 50 de metri mai departe.

Nu a stat la discuții şi i-a aplicat bărbatului amenda maximă în valoare de 5.000 de lei! În total, sancțiuni în valoare de 8.000 de lei pentru acest singur caz. Merită? Noi am zice că nu! Domeniul public, și nu doar cel al Sectorului 6, nu este groapă de gunoi!”, au precizat polițiștii.

Cum poți scăpa de mobila din casă, în mod legal

De asemenea, în încheierea postării, autoritățile au oferit detalii referitoare la modalitatea prin care cetățenii pot scăpa de mobilă, fără a încălca legea. „Dacă ai deșeuri voluminoase, rezultate din renovarea casei, mobilă veche, saltele, chiuvete, electrocasnice mari și altele, trebuie să contactezi Urban (021.413.91.15). Ai două opțiuni, în funcție de necesități:

– comanzi saci speciali, care suportă 30 kg fiecare. Costă 24 lei/sac, TVA inclus, sumă care include colectarea și transportul, în ziua și la ora alese de tine;