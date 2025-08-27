B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ce ar trebui să conțină pachetul pentru școală al elevilor. Tot mai mulți părinți apelează la firme de catering specializare

Ce ar trebui să conțină pachetul pentru școală al elevilor. Tot mai mulți părinți apelează la firme de catering specializare

B1.ro
27 aug. 2025, 20:47
Ce ar trebui să conțină pachetul pentru școală al elevilor. Tot mai mulți părinți apelează la firme de catering specializare
Sursă foto: Freepik/ @rawpixel.com

Începerea școlii adaugă o grijă vine cu o grijă în plus pentru părinți: ce mâncare să pună la pachet copiilor. Iar când timpul și priceperea nu sunt de partea adulților, aceștia apelează la firme de catering specializate, care oferă meniuri variate, adaptate nevoilor celor mici și cel mai important, sănătoase.

Cuprins:

  1. Ce ar trebui să conțină un pachet sănătos
  2. Cât costă un pachet pentru școală de la o firmă de catering

Ce ar trebui să conțină un pachet sănătos

Cu două săptămâni înainte de începerea școlii, pe listele părinților nu se găsesc doar rechizitele necesare elevilor în noul an școlar, ci și idei de rețete și accesorii care ar trebui cumpărate pentru pachețelul zilnic.

Nutriționiștii și firmele specializate în catering pentru copii le aduc aminte aulților că pachetul de la școală nu este doar o gustare, ci o masă care, la fel ca celelalte, ar trebui să le asigure celor mici necesarul de energie și nutrienți.

„Un pachețel sănătos ar trebui să ofere copilului energie, nutrienți esențiali și diversitate. Ideal, el include o sursă de proteine (carne slabă, ou, brânză), legume ori fructe proaspete, pentru fibre și vitamine, carbohidrați de calitate, precum pâine integrală, paste, orez sau piureuri. Opțional, se poate adăuga un mic desert sănătos: un chec de casă sau un iaurt. Noi punem accent pe echilibru și pe prospețime, astfel încât masa de prânz să fie atât hrănitoare, cât și atractivă pentru cei mici”, a declarat Ionuț Savu, administratorul unei firme de catering, pentru Click!.

Cât costă un pachet pentru școală de la o firmă de catering

Oferta acestor firme de catering este din ce în ce mai variată, astfel încât să acopere o plajă largă de nevoi și să coincidă posibilităților părinților.

„Meniu prânz fel II + gustare costă 17 lei, meniu prânz fel I + fel II + gustare costă 20 lei, iar meniul de mic dejun începe de la 6 lei. În plus, oferim și o zi gratuită pe lună pentru clienții noi care comandă zilnic, tocmai pentru ca părinții și școlile să testeze calitatea serviciilor noastre”, explică Ionuț Savu.

Pentru că mesele copiilor ar trebui să fie simultan, variate și adaptate vârstei, meniurile din oferta firmelor de catering conțin supe și ciorbe bogate în legume, feluri principale pe bază de carne slabă (curcan, pui sau pește) și garnituri hrănitoare, precum piureul, orezul sau pastele.

Gustările sunt alternative sănătoase ale celor din comerț: brioșe de casă, fructe proaspete, plăcinte cu brânză sau mere.

Copiii care se obișnuiesc încă de o vârstă fragedă cu o alimentație echilibrată vor evita mai trâziu probleme de sănătate precum obezitatea, diabetul sau lipsa de concentrare cauzată de o dietă dezechilibrată, spun specialiștii.

