Ultimele decenii au adus modificări unei diversități de aspecte din viața noastră, inclusiv mâncării. Dacă în anii ’50, greutatea medie a unui pui era sub 1 kg, astăzi poate depăși chiar și 4 kg.

Cuprins:

Ce a dus la creșterea greutății puilor Cu cât s-a redus intervalul de creștere în ultimele decenii Care sunt criteriile după aleg românii puiul

Ce a dus la creșterea greutății puilor

Dacă în 1957, greutatea medie a puilor de carne era 905 grame, iar în 1987 – 1,8 kilograme, în prezent, media depășește 4,2 kilograme. Asta înseamnă o creștere de aproape 400%, conform Consiliului Național al Puilor din SUA.

Și în magazinele de la noi din țară se poate observa o creștere a dimensiunii puilor. Specialiștii spun că evoluția nu a fost un proces natural, ci rezultatul selecției genetice, hranei îmbunătățite și condițiilor de creștere.

„Dacă discutăm despre greutatea corporală, discutăm odată despre furajare, pentru că la momentul actual folosind calculatorul și acum mai nou inteligența artificială, noi în zootehnie mergem pe aproximativ 10 aminoacizi esențiali. A doua chestiune este vorba de rasă. S-au selecționat de-a lungul timpului plusvalorile și atunci automat s-a ajuns la această greutate corporală”, a explicat Constantin Stafie, Asociația crescătorilor de pui, potrivit .

Cu cât s-a redus intervalul de creștere în ultimele decenii

Și nu doar greutatea puilor a suferit modificări, ci și intervalul de creștere. Acum 100 de ani, dura 112 zile pentru un pui să crească, în timp ce în prezent, termenul a scăzut la 47 de zile.

Puii sunt crescuți într-un microclimat automatizat cu lumini, program de dormit și o temperatură constantă de 33 de grade Celsius.

Doar în ultimul an, producția de pui a crescut cu 8,7%, ajungând la peste 500.000 de tone.

Care sunt criteriile după aleg românii puiul

Puiul deschide topul cărnilor preferate ale românilor. În medie, o singură persoană consumă 28 de kilograme pe an.

Principalul criteriu după care românii aleg ce pui să cumpere este . Există însă o preferință pentru cel cu pielea galbenă, care amintește de gustul puiului crescut la .

În ceea ce privește părțile care cel mai des cumpărate, acestea sunt pulpele și aripile. Sunt și persoane care optează pentru a cumpăra un pui întreg pe care, ulterior, îl folosesc la mai multe preparate.