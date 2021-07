Ce este Pictorul Fericit și de ce a devenit o activitate iubită de public

Este cert că perioada de pandemie de la începutul anului trecut, a furat multe zâmbete de pe fețele multor oameni. În plus, panica și-a făcut încet prezența, iar în perioada de lock-down când toată lumea a fost nevoită să stea în casă, pentru a reduce starea de stres și de panică, au încercat să găsească activități noi atât pentru ei cât și pentru copii, pentru a le distrage atenția.

Mulți au luat cu asalt și internetul pentru a găsi noi activități atractive și interesante, iar printre acestea au accesat și Pictorul Fericit – Magazinul de Pictură Complet al Familiei Tale.

Pictorul Fericit este o brand care a stârnit interesul și curiozitatea multor persoane, începând cu perioada pandemiei și asta pentru că vine spre publicul larg cu un portofoliu foarte vast de picturi pe numere, dintre cele mai noi și interesante modele.

Picturi pe numere, o activitate inedită atât pentru copii cât și pentru adulți

Este o metodă de a alunga în mod creativ plictiseala cât și stresul, oferind totodată oportunitatea de a exersa talentul în artă și culoare.

Deși este un concept relativ nou pe piața din România, oamenii au fost foarte deschiși în a încerca ceva nou, inovativ și creativ. Este o activitate dedicată atât persoanelor adulte cât și copiilor.

În plus, poate fi un hobby care testează atenția, răbdarea cât și imaginația, aducând o stare de bine și de relaxare.

Pictorul Fericit vine cu diverse teme de interes, pentru ca cei interesați de pictură să aibă de unde alege. Picturi pe numere celebre, cu animale, flori, pentru el, pentru ea, peisaje, clădiri, religioase, pentru copii, toate acestea aduc o pată de culoare în casă.

Pe lângă asta, Pictorul Fericit vine și cu accesorii speciale pentru a realiza tablouri inedite, precum Set culori acrilice Simply Daler Rowney – 25 piese – Pictorul Fericit, șevalete, set de cuțite, pensule, pânze, palete pentru pictură cât și alte elemente necesare pentru a crea o pictură.

O oază de relaxare și creativitate în orice moment

Pictorul Fericit a venit atras atenția încă de la început, prin produsele calitative pe care le oferă, cât și prețurile accesibile pentru orice buzunar. În plus, scopul acestora este de a încuraja populația de a-și petrece timpul liber cât mai creativ, relaxant, pentru a aduce o stare bine și de liniște.

Faptul că este un proiect Do it yourself, acest lucru face ca oamenii să aibă o satisfacție enormă, contribuind prin efort propriu la în realizarea unei picturi pe numere pentru ca mai apoi să o expună în propria locuință.

Sunt ușor de realizat, echivalând cu niște cărți de colorat pentru adulți.

Chiar dacă sediul este în Suceava, picturile pe numere se pot comanda online de oriunde din țară, ajungând într-un timp scurt la ușa clientului prin curier. În plus, la orice comandă care depășește suma de 99 lei, transportul este gratuit.

Pentru mai multe detalii, accesați pagina pictorulfericit.ro, vizualizând totodată și gama completă de produse.

Date de contact:

Str. Mărășești, nr. 18, et. 1, cam. 2

Suceava, România

[email protected]

0754 459 540.