B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce înseamnă RON, acronimul leului românesc. Nu mulți știu cum s-a ajuns la această prescurtare

Ce înseamnă RON, acronimul leului românesc. Nu mulți știu cum s-a ajuns la această prescurtare

Ana Beatrice
23 ian. 2026, 08:40
Ce înseamnă RON, acronimul leului românesc. Nu mulți știu cum s-a ajuns la această prescurtare
Sursă Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. Ce înseamnă, de fapt, RON
  2. De ce s-a schimbat codul monedei din ROL în RON
  3. Care este povestea din spatele leului românesc

Te-ai întrebat vreodată ce înseamnă cu adevărat RON? Deși îl vedem zilnic, puțini români știu ce semnifică aceste trei litere. Iar povestea apariției codului folosit internațional pentru moneda națională este cunoscută de și mai puțini.

Ce înseamnă, de fapt, RON

Pentru români, lucrurile sunt simple, banii sunt „lei”. Așa îi numim dintotdeauna, așa îi vedem în portofel și așa vorbim despre ei în fiecare zi. Așa se explică de ce, atunci când întâlnesc RON peste tot, mulți români nu îl asociază deloc cu „leul”.

Diferența vine, de fapt, din limbajul folosit în finanțele internaționale, unde monedele trebuie să aibă coduri clare și standardizate. RON provine din expresia „Romanian Leu”. Aceasta este denumirea oficială a monedei României în tranzacțiile globale. Codul urmează standardele ISO, care folosesc de regulă două litere pentru țară și una pentru moneda respectivă. Astfel, „RO” indică România.
Iar „N” vine din „new”, adică „nou”, literă introdusă după denominare pentru a face diferența față de moneda veche.

Așadar, RON nu este o prescurtare aleasă la întâmplare. Este un cod creat special ca leul românesc să fie recunoscut ușor oriunde în lume.

De ce s-a schimbat codul monedei din ROL în RON

Punctul de cotitură în apariția acronimului RON a fost anul 2005. Atunci, România a trecut printr-o schimbare majoră a monedei naționale, cunoscută drept denominarea leului. Până în acel moment, în sistemele internaționale moneda era identificată prin codul ROL, adică leul vechi. Odată cu denominarea, s-a făcut o ajustare clară a valorilor, astfel încât banii să fie mai ușor de folosit și de înțeles.

Mai exact, au fost eliminate patru zerouri, iar 10.000 de lei vechi au devenit 1 leu nou. Pentru ca această transformare să fie marcată oficial și, mai ales, pentru a nu apărea confuzii în tranzacțiile bancare și financiare externe, a fost nevoie și de un cod nou. Așa a apărut RON, codul care a înlocuit ROL și care este folosit de atunci în toate operațiunile internaționale.

Care este povestea din spatele leului românesc

În timp ce RON este un cod modern, stabilit după reguli internaționale, „leul” are o poveste mult mai veche și mai interesantă. Originea lui merge până în secolul al XVII-lea, când prin Țările Române circulau taleri olandezi cunoscuți sub numele de „löwenthaler”.

Acele monede erau ușor de recunoscut, pentru că aveau gravată pe una dintre fețe imaginea unui leu. Oamenii au preluat rapid ideea și au adaptat pronunția străină la limba lor, iar denumirea s-a simplificat treptat. Așa a apărut „leul”, nume care a rămas în mentalul colectiv și a trecut testul timpului.

Tags:
Citește și...
Un american stabilit în România a făcut senzație pe TikTok: „Nu e o țară sigură… cântarul nu e fericit” (VIDEO)
Eveniment
Un american stabilit în România a făcut senzație pe TikTok: „Nu e o țară sigură… cântarul nu e fericit” (VIDEO)
Imagini tulburătoare surprinse în trafic, la Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer (VIDEO)
Eveniment
Imagini tulburătoare surprinse în trafic, la Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer (VIDEO)
Costinel Cosmin Zuleam, suspectul-cheie în crima din Sibiu, în fața Curții de Apel Alba Iulia. Bărbatul spune că regretă fapta comisă
Eveniment
Costinel Cosmin Zuleam, suspectul-cheie în crima din Sibiu, în fața Curții de Apel Alba Iulia. Bărbatul spune că regretă fapta comisă
Aici animalele nu tremură de frig! Grădina zoologică din România unde maimuțele primesc ceai cald, iar leii au încălzire prin pardoseală
Eveniment
Aici animalele nu tremură de frig! Grădina zoologică din România unde maimuțele primesc ceai cald, iar leii au încălzire prin pardoseală
Puțini români știu asta! Cel mai mare baraj din Europa se află în România. O minune inginerească în Retezat
Eveniment
Puțini români știu asta! Cel mai mare baraj din Europa se află în România. O minune inginerească în Retezat
De ce ucid copiii? Explicațiile specialiștilor după tragedia care a îngrozit România
Eveniment
De ce ucid copiii? Explicațiile specialiștilor după tragedia care a îngrozit România
Pfizer vrea peste 560 de milioane de euro de la România pentru vaccinurile anti-COVID refuzate
Eveniment
Pfizer vrea peste 560 de milioane de euro de la România pentru vaccinurile anti-COVID refuzate
Încă un adolescent agresat. Poliția a demarat o anchetă după apariția unei înregistrări online
Eveniment
Încă un adolescent agresat. Poliția a demarat o anchetă după apariția unei înregistrări online
S-a câștigat la Loto! Orașul din România unde s-a jucat biletul de 1,1 milioane lei
Eveniment
S-a câștigat la Loto! Orașul din România unde s-a jucat biletul de 1,1 milioane lei
Muncitor român abandonat în Germania. A murit după două zile de suferință, fără ajutor medical
Eveniment
Muncitor român abandonat în Germania. A murit după două zile de suferință, fără ajutor medical
Ultima oră
10:09 - Un american stabilit în România a făcut senzație pe TikTok: „Nu e o țară sigură… cântarul nu e fericit” (VIDEO)
09:49 - Cât are de plătit Nicușor Dan, după ce impozitele s-au majorat de la 1 ianuarie: „Nu am mari proprietăți”
09:36 - Imagini tulburătoare surprinse în trafic, la Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer (VIDEO)
09:11 - Mircea Lucescu, internat de urgență în spital. Cu ce probeme medicale se confruntă și ce simptome avea
09:06 - Costinel Cosmin Zuleam, suspectul-cheie în crima din Sibiu, în fața Curții de Apel Alba Iulia. Bărbatul spune că regretă fapta comisă
08:55 - Ce spune Nicușor Dan, despre viitorul coaliției de guvernare: „Stă ceva mai rău decât stătea acum șase-șapte luni”
08:31 - Ce a vrut să transmită președintele când a spus că nu merge „teleleu” la Davos. Nicușor Dan: „Românii, în mai 2025, au votat o schimbare”
08:02 - Aici animalele nu tremură de frig! Grădina zoologică din România unde maimuțele primesc ceai cald, iar leii au încălzire prin pardoseală
07:33 - Frig în toată țara! Prognoza meteo, 23 ianuarie: temperaturi scăzute și cer mohorât
00:09 - Puțini români știu asta! Cel mai mare baraj din Europa se află în România. O minune inginerească în Retezat