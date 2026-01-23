Te-ai întrebat vreodată ce înseamnă cu adevărat RON? Deși îl vedem zilnic, puțini români știu ce semnifică aceste trei litere. Iar povestea apariției codului folosit internațional pentru moneda națională este cunoscută de și mai puțini.

Ce înseamnă, de fapt, RON

Pentru români, lucrurile sunt simple, banii sunt „lei”. Așa îi numim dintotdeauna, așa îi vedem în portofel și așa vorbim despre ei în fiecare zi. Așa se explică de ce, atunci când întâlnesc RON peste tot, mulți români nu îl asociază deloc cu „leul”.

Diferența vine, de fapt, din limbajul folosit în finanțele internaționale, unde monedele trebuie să aibă coduri clare și standardizate. RON provine din expresia „ ”. Aceasta este denumirea oficială a monedei României în tranzacțiile globale. Codul urmează standardele ISO, care folosesc de regulă două litere pentru țară și una pentru moneda respectivă. Astfel, „RO” indică România.

Iar „N” vine din „new”, adică „nou”, literă introdusă după denominare pentru a face diferența față de moneda veche.

Așadar, RON nu este o prescurtare aleasă la întâmplare. Este un cod creat special ca leul românesc să fie recunoscut ușor oriunde în lume.

De ce s-a schimbat codul monedei din ROL în RON

Punctul de cotitură în apariția acronimului RON a fost anul 2005. Atunci, România a trecut printr-o schimbare majoră a monedei naționale, cunoscută drept denominarea leului. Până în acel moment, în sistemele internaționale moneda era identificată prin codul ROL, adică leul vechi. Odată cu denominarea, s-a făcut o ajustare clară a valorilor, astfel încât banii să fie mai ușor de folosit și de înțeles.

Mai exact, au fost eliminate patru zerouri, iar 10.000 de lei vechi au devenit 1 leu nou. Pentru ca această transformare să fie marcată oficial și, mai ales, pentru a nu apărea confuzii în și financiare externe, a fost nevoie și de un cod nou. Așa a apărut RON, codul care a înlocuit ROL și care este folosit de atunci în toate operațiunile internaționale.

Care este povestea din spatele leului românesc

În timp ce RON este un cod modern, stabilit după reguli internaționale, „leul” are o poveste mult mai veche și mai interesantă. Originea lui merge până în secolul al XVII-lea, când prin Țările Române circulau taleri olandezi cunoscuți sub numele de „löwenthaler”.

Acele monede erau ușor de recunoscut, pentru că aveau gravată pe una dintre fețe imaginea unui leu. Oamenii au preluat rapid ideea și au adaptat pronunția străină la limba lor, iar denumirea s-a simplificat treptat. Așa a apărut „leul”, nume care a rămas în mentalul colectiv și a trecut testul timpului.