Lupta dintre Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan continuă. După ce l-a torpilat pe premier cu declarații dure, Ciolacu se aruncă și asupra susținătorului acestuia, Ludovic Orban

Luptă dură între premieri. După ce l-a criticat dur pe Ilie Bolojan, acum Marcel Ciolacu se uită atent și spre un alt locatar al Palatului Victoria. Fost locatar. Ludovic Orban l-a enervat pe fostul șef al PSD și acum se „bucură” de atenția acestuia.

Ciolacu trece de la Bolojan la Ludovic Orban

„Faptul că principalul apărător public al lui Ilie Bolojan a ajuns șomerul politic Orban arată absența asurzitoare a susținerii sale din partea PNL!

Să te numești Ludovic Orban și să dai lecții despre buget când cel mai mare salt al datoriei publice din istoria modernă (+126 miliarde lei) a fost în 2020, în guvernarea ta, abia ăsta este cu adevărat tupeu fără limite! Fiindcă acel mega-deficit nu a ajutat oamenii și economia, ci a fost un suport pentru furtul uriaș de bani publici, cu achiziții de miliarde pentru izolete, măști neconforme și vaccinuri expirate prin depozite.”, își începe Marcel Ciolacu postarea dedicată lui Ludovic Orban. reaminteşte mai multe episoade controversate din cariera politică a lui Ludovic Orban. De asemenea, fostul șef al PSD susţine că Orban ar fi solicitat sprijinul PSD pentru a reveni în funcţia de premier în martie 2020, după ce fusese demis prin moţiune de cenzură.

„Pentru cei care au uitat, Ludovic Orban nu lasă în urmă doar cheful din Guvern, în plină pandemie, circul sinistru numit „festivalul democrației” din PNL sau recenta demisie-fulger de la Cotroceni, după gafe în serie. El este și politicianul care, în martie 2020, făcea cărare la biroul meu de la Parlament să fie pus iar premier, după ce fusese demis prin moțiune de cenzură. S-a milogit să ajungă la Palatul Victoria cu voturile PSD, fiindcă n-am vrut să lăsăm țara fără premier când abia începea pandemia. Acesta este trubadurul expirat care vrea azi să se reinventeze, vorbind de integritate și moralitate politice, drept garda pretroriană a lui Bolojan. Iar când singurul tău bodyguard e bufonul scenei politice, care răcnea „ciiiineeee esteee geneeeraluuuuul”, gudurându-se pe lângă Iohannis, e ca și cum ai pune paznic la viitor pe cineva care, veșnic „afumat”, a pierdut toate cheile trecutului.”, scrie Ciolacu, adăugând și un clip sugestiv, după părerea lui, cu Ludovic Orban.

Cum a intrat Orban în gura lui Ciolacu

Atacul lui Ciolacu vine după ce Ludovic Orban a reacţionat la criticile aduse de fostul șef al PSD la adresa pe tema deficitului bugetar.

„Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită. În loc să tacă mâlc, să își pună cenușă în cap și să se căiască pentru dezastrul economic și bugetar din ultimii trei ani, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan. De ce? Tocmai pentru Bolojan nu a fugit de răspundere și și-a asumat riscurile majorede a lua măsurile indispensabilepentru a reuși să înlăture efectele calamităților provocate de guvernarea iresponsabilului.

Și asta în condițiile în care partidul din care face parte Ciolacu, PSD, este în egală măsură responsabil pentru toate măsurile adoptate de guvern, pentru că este membru al coaliției de guvernare și are cel mai mare număr de minștri în guvern. Mai mult decât atât, PSD fiind principalul vinovat pentru întârzierea sau blocarea foarte multe decizii în coaliție care ar fi putut să așeze o mai mare parte din greutatea redresării pe umerii clientelei politice, și nu pe umerii cetățenilor.