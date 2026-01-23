B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Reacția lui Ilie Bolojan, după ce George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei: „Mă gândesc, ca român …”

Reacția lui Ilie Bolojan, după ce George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei: „Mă gândesc, ca român …”

Ana Maria
23 ian. 2026, 15:26
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei: Mă gândesc, ca român ...
Cuprins
  1. George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei. De ce a atras atenția liderul AUR
  2. Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA

Premierul României, Ilie Bolojan, prezent în studioul Radio România Actualități, a fost invitat să comenteze momentul în care liderul AUR, George Simion, a tăiat un tort în forma Groenlandei, decorat cu steagul Statelor Unite ale Americii. Imaginile au devenit virale în mediul online și în mass-media americană.

„Nu aș vrea să comentez neapărat astfel de scene, fiecare om politic face ceea ce crede de cuviință, dar mă gândesc, ca român, că nici nouă, poate, nu ne-ar fi picat bine dacă am fi văzut harta României tăindu-se din ea bucăți.”, a spus Ilie Bolojan, potrivit Știripesurse.

George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei. De ce a atras atenția liderul AUR

George Simion a tăiat acest tort în timpul vizitei sale în Statele Unite, cu ocazia unei gale organizate pentru a marca primul an de mandat al președintelui Donald Trump. Tortul avea forma Groenlandei, iar suprafața era decorată cu steagul american.

Imaginile au fost difuzate și pe canalele oficiale ale unor politicieni americani, inclusiv congresmanul republican Michael Casey, care a descris momentul astfel:

„Congresmenii sărbătoresc primul an al președintelui Trump în funcție, prin tăierea unui tort Groenlanda. Marea gală găzduită de Renewal, celebrând primul an al Epocii de Aur la Centrul Trump–Kennedy!”

Momentul a stârnit interes și prin semnificația simbolică a Groenlandei, teritoriu care a fost recent în centrul unor discuții politice majore. Administrația Trump a avut inițiative privind posibila preluare a insulei, ceea ce a atras atenția internațională.

Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA

George Simion, liderul partidului AUR, a încercat joi să explice episodul în care a negat, simbolic, suveranitatea Groenlandei. Momentul a avut loc după ce politicianul a participat la o recepție în Washington DC, unde a tăiat un tort decorat cu steagul SUA suprapus peste harta Groenlandei.

Simion susține că nu a putut evita scena, organizată de congresmeni republicani apropiați de Partidul Conservator al președintelui american Donald Trump.

Delegația de parlamentari AUR este invitată de congresmeni republicani în aceste zile, nu puteam evita anumite momente, de frica presupuselor controverse: aceasta este atmosfera la o recepție în Washington DC în aceste zile”, a scris George Simion într-o postare pe site-ul său oficial.

Tags:
Citește și...
Se încing spiritele între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica dură a primarului general după criticile șefului PSD București
Politică
Se încing spiritele între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica dură a primarului general după criticile șefului PSD București
Ilie Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe și impozite”. Ce anunț a făcut premierul despre creșterea vârstei de pensionare
Politică
Ilie Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe și impozite”. Ce anunț a făcut premierul despre creșterea vârstei de pensionare
Lupta dintre Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan continuă. După ce l-a torpilat pe premier cu declarații dure, Ciolacu se aruncă și asupra susținătorului acestuia, Ludovic Orban
Politică
Lupta dintre Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan continuă. După ce l-a torpilat pe premier cu declarații dure, Ciolacu se aruncă și asupra susținătorului acestuia, Ludovic Orban
Ilie Bolojan anunță concedieri în administrația locală. Câte primării trebuie să dea oameni afară: „E o inechitate față de românii care muncesc în România”
Politică
Ilie Bolojan anunță concedieri în administrația locală. Câte primării trebuie să dea oameni afară: „E o inechitate față de românii care muncesc în România”
Suveraniștii de la AUR nu mai au nicio limită. Fiica lui Vadim Tudor a luat-o pe urmele lui Simion. Gafă diplomatică de calibru (VIDEO)
Politică
Suveraniștii de la AUR nu mai au nicio limită. Fiica lui Vadim Tudor a luat-o pe urmele lui Simion. Gafă diplomatică de calibru (VIDEO)
Ceartă în Coaliție, dar la nivel de București. Daniel Băluță, reproșuri dure pentru Ciprian Ciucu
Politică
Ceartă în Coaliție, dar la nivel de București. Daniel Băluță, reproșuri dure pentru Ciprian Ciucu
Nicușor Dan a anunțat că România ar putea participa la protejarea Groenlandei: „În măsura în care ni se solicită sau agreăm, o să facem și asta”
Politică
Nicușor Dan a anunțat că România ar putea participa la protejarea Groenlandei: „În măsura în care ni se solicită sau agreăm, o să facem și asta”
Ilie Bolojan mai ia niște mașini pentru Palatul Victoria. Se face licitație pentru încă 19 autoturisme. Și nu orice autoturisme
Politică
Ilie Bolojan mai ia niște mașini pentru Palatul Victoria. Se face licitație pentru încă 19 autoturisme. Și nu orice autoturisme
Crește vârsta de pensionare la militari. Anunțul făcut de Nicușor Dan: „Înţeleg că s-au înţeles pe o formă de lege”
Politică
Crește vârsta de pensionare la militari. Anunțul făcut de Nicușor Dan: „Înţeleg că s-au înţeles pe o formă de lege”
Ruptură de proporții în AUR. George Simion a rămas fără mâna dreaptă. Marius Lulea îl pune la colț pe șeful său (VIDEO)
Politică
Ruptură de proporții în AUR. George Simion a rămas fără mâna dreaptă. Marius Lulea îl pune la colț pe șeful său (VIDEO)
Ultima oră
17:51 - Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați
17:36 - Obligații noi pentru dezvoltatorii imobiliari. Ce informații vor trebui să prezinte cumpărătorilor de locuințe
17:20 - Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei
17:13 - Lumina, textura și forma: elementele care transformă dormitorul în spațiu coerent
17:13 - Dosarul exploziei din Rahova. Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică
17:01 - Ghid Engros pentru Ziua Îndrăgostiților și Ziua Femeii: Ce să stochezi și când
16:52 - Alegerea surprinzătoare a Ioanei Stan la nunta cu Radu Drăgușin. Cine este designerul român care i-a creat rochiile de mireasă
16:37 - Newsweek: Ce impozit îți ia statul dacă ai salariu între 4.100 și 9.200 de lei? Cât dai la pensii și la sănătate?
16:34 - Calendarul anului școlar 2026–2027, în dezbatere publică. Ce schimbări propune Ministerul Educației
16:13 - Se încing spiritele între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica dură a primarului general după criticile șefului PSD București