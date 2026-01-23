Premierul României, Ilie Bolojan, prezent în studioul Radio România Actualități, a fost invitat să comenteze momentul în care liderul AUR, George Simion, a tăiat un tort în forma Groenlandei, decorat cu steagul Statelor Unite ale Americii. Imaginile au devenit virale în mediul online și în mass-media americană.

„Nu aș vrea să comentez neapărat astfel de scene, fiecare om politic face ceea ce crede de cuviință, dar mă gândesc, ca român, că nici nouă, poate, nu ne-ar fi picat bine dacă am fi văzut harta României tăindu-se din ea bucăți.”, a spus Ilie Bolojan, potrivit .

George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei. De ce a atras atenția liderul AUR

George Simion a tăiat acest tort în timpul vizitei sale în Statele Unite, cu ocazia unei gale organizate pentru a marca primul an de mandat al președintelui Donald Trump. Tortul avea forma Groenlandei, iar suprafața era decorată cu steagul american.

Imaginile au fost difuzate și pe canalele oficiale ale unor politicieni americani, inclusiv congresmanul republican Michael Casey, care a descris momentul astfel:

„Congresmenii sărbătoresc primul an al președintelui Trump în funcție, prin tăierea unui tort Groenlanda. Marea gală găzduită de Renewal, celebrând primul an al Epocii de Aur la Centrul Trump–Kennedy!”

Momentul a stârnit interes și prin semnificația simbolică a Groenlandei, teritoriu care a fost recent în centrul unor discuții politice majore. Administrația Trump a avut inițiative privind posibila preluare a insulei, ceea ce a atras atenția internațională.

Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA

George Simion, liderul partidului AUR, a încercat joi să explice episodul în care a negat, simbolic, suveranitatea Groenlandei. Momentul a avut loc după ce politicianul a participat la o recepție în Washington DC, unde a tăiat un tort decorat cu steagul SUA suprapus peste harta Groenlandei.

Simion susține că nu a putut evita , organizată de congresmeni republicani apropiați de Partidul Conservator al președintelui american Donald Trump.