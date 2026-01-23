B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan anunță concedieri în administrația locală. Câte primării trebuie să dea oameni afară: „E o inechitate față de românii care muncesc în România”

Ilie Bolojan anunță concedieri în administrația locală. Câte primării trebuie să dea oameni afară: „E o inechitate față de românii care muncesc în România”

Ana Maria
23 ian. 2026, 14:28
Ilie Bolojan anunță concedieri în administrația locală. Câte primării trebuie să dea oameni afară: E o inechitate față de românii care muncesc în România
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Urmează concedieri în administrația locală! Câte primării ar urma să fie afectate de reducerile de personal
  2. Urmează concedieri în administrația locală! Ce legătură există între restructurări și dezvoltarea României
  3. Ce măsuri de relansare economică pregătește Guvernul
  4. Ce spune premierul despre sectorul energetic

Urmează concedieri în administrația locală! Premierul României, Ilie Bolojan, a vorbit despre necesitatea reformei administrației publice, într-un interviu acordat postului Radio România Actualități. Șeful Guvernului susține că multe primării din țară funcționează cu personal supradimensionat, ceea ce generează costuri ridicate suportate de toți contribuabilii.

Potrivit premierului, situația este una inechitabilă față de românii care muncesc și contribuie la bugetul de stat.

Urmează concedieri în administrația locală! Câte primării ar urma să fie afectate de reducerile de personal

Ilie Bolojan afirmă că doar o parte dintre primării au aplicat deja grila de personal redusă, în timp ce majoritatea funcționează cu mai mulți angajați decât ar fi necesar.

Sunt peste 700 de primării care au personalul cu noua grilă, mai mic. Celelalte au un personal supradimensionat. Deci două treimi din primăriile din țară au nevoie de o reducere de personal. Sunt costuri pe care toți românii le plătesc. E o inechitate față de românii care muncesc în România. În loc să avem drumuri sau servicii de sănătate mai bune, nu putem să le avem, că sunt folosiți banii în altă parte”, a precizat Bolojan, la Radio România Actualități, potrivit Știripesurse.

Urmează concedieri în administrația locală! Ce legătură există între restructurări și dezvoltarea României

Premierul a subliniat că banii economisiți prin reducerea cheltuielilor din administrație ar putea fi redirecționați către investiții esențiale, precum infrastructura sau sistemul de sănătate.

În viziunea sa, reforma aparatului administrativ este un pas necesar pentru eficientizarea statului și pentru susținerea dezvoltării economice.

Ce măsuri de relansare economică pregătește Guvernul

Ilie Bolojan a explicat că măsurile de reducere a personalului din administrație și cele de relansare economică ar urma să fie adoptate împreună, într-un singur pachet legislativ.

„Pentru a dezvolta țara, trebuie să ne punem economia la punct. Trebuie să ne asigurăm că reducem posibilitățile ca oamenii apți de muncă ies din câmpul de muncă. Generațiile de azi sunt de trei ori mai mici, deci nu mai are cine să-i înlocuiască. E nevoie să facem să stimulăm munca, să penalizăm nemunca. Doar cei care lucrează duc România în spate”, a mai spus Bolojan.

Ce spune premierul despre sectorul energetic

Șeful Executivului a făcut referire și la sectorul energetic, despre care consideră că trebuie să devină mai performant. România ar trebui să producă mai multă energie pentru a-și consolida poziția economică și pentru a reduce dependențele externe, a mai spus premierul.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe și impozite”. Ce anunț a făcut premierul despre creșterea vârstei de pensionare
Politică
Ilie Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe și impozite”. Ce anunț a făcut premierul despre creșterea vârstei de pensionare
Lupta dintre Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan continuă. După ce l-a torpilat pe premier cu declarații dure, Ciolacu se aruncă și asupra susținătorului acestuia, Ludovic Orban
Politică
Lupta dintre Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan continuă. După ce l-a torpilat pe premier cu declarații dure, Ciolacu se aruncă și asupra susținătorului acestuia, Ludovic Orban
Suveraniștii de la AUR nu mai au nicio limită. Fiica lui Vadim Tudor a luat-o pe urmele lui Simion. Gafă diplomatică de calibru (VIDEO)
Politică
Suveraniștii de la AUR nu mai au nicio limită. Fiica lui Vadim Tudor a luat-o pe urmele lui Simion. Gafă diplomatică de calibru (VIDEO)
Ceartă în Coaliție, dar la nivel de București. Daniel Băluță, reproșuri dure pentru Ciprian Ciucu
Politică
Ceartă în Coaliție, dar la nivel de București. Daniel Băluță, reproșuri dure pentru Ciprian Ciucu
Nicușor Dan a anunțat că România ar putea participa la protejarea Groenlandei: „În măsura în care ni se solicită sau agreăm, o să facem și asta”
Politică
Nicușor Dan a anunțat că România ar putea participa la protejarea Groenlandei: „În măsura în care ni se solicită sau agreăm, o să facem și asta”
Ilie Bolojan mai ia niște mașini pentru Palatul Victoria. Se face licitație pentru încă 19 autoturisme. Și nu orice autoturisme
Politică
Ilie Bolojan mai ia niște mașini pentru Palatul Victoria. Se face licitație pentru încă 19 autoturisme. Și nu orice autoturisme
Crește vârsta de pensionare la militari. Anunțul făcut de Nicușor Dan: „Înţeleg că s-au înţeles pe o formă de lege”
Politică
Crește vârsta de pensionare la militari. Anunțul făcut de Nicușor Dan: „Înţeleg că s-au înţeles pe o formă de lege”
Ruptură de proporții în AUR. George Simion a rămas fără mâna dreaptă. Marius Lulea îl pune la colț pe șeful său (VIDEO)
Politică
Ruptură de proporții în AUR. George Simion a rămas fără mâna dreaptă. Marius Lulea îl pune la colț pe șeful său (VIDEO)
Cât are de plătit Nicușor Dan, după ce impozitele s-au majorat de la 1 ianuarie: „Nu am mari proprietăți”
Politică
Cât are de plătit Nicușor Dan, după ce impozitele s-au majorat de la 1 ianuarie: „Nu am mari proprietăți”
Ce spune Nicușor Dan, despre viitorul coaliției de guvernare: „Stă ceva mai rău decât stătea acum șase-șapte luni”
Politică
Ce spune Nicușor Dan, despre viitorul coaliției de guvernare: „Stă ceva mai rău decât stătea acum șase-șapte luni”
Ultima oră
14:58 - Ilie Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe și impozite”. Ce anunț a făcut premierul despre creșterea vârstei de pensionare
14:53 - Hora Unirii, simbolul identității românești. Semnificația ascunsă a dansului din 24 ianuarie
14:28 - Lupta dintre Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan continuă. După ce l-a torpilat pe premier cu declarații dure, Ciolacu se aruncă și asupra susținătorului acestuia, Ludovic Orban
14:10 - Instabilitatea geopolitică, tarifele și efectul Trump agită piețele, iar aurul și argintul ating noi recorduri
13:56 - Suveraniștii de la AUR nu mai au nicio limită. Fiica lui Vadim Tudor a luat-o pe urmele lui Simion. Gafă diplomatică de calibru (VIDEO)
13:52 - Români implicați într-o rețea de asasini la comandă. Cum acționa gruparea și ce s-a descoperit în urma perchezițiilor
13:30 - Rucsac sau troler pentru laptop? Cum să faci alegerea corectă pentru tine
13:25 - Site-ul tău a crescut. Hosting-ul ține pasul? De ce VPS-urile cyber_Folks fac diferența
13:23 - Tudor Chirilă, replică dură pentru Sorin Grindeanu. Cele mai rele lucruri despre șeful PSD, scoase la iveală
13:22 - Duminica derby-urilor în Europa: Arsenal, Man United, FCSB, CFR Cluj, AS Roma și AC Milan sunt printre echipele implicate