Urmează concedieri în administrația locală! Premierul României, Ilie Bolojan, a vorbit despre necesitatea reformei administrației publice, într-un interviu acordat postului Radio România Actualități. Șeful Guvernului susține că multe primării din țară funcționează cu personal supradimensionat, ceea ce generează costuri ridicate suportate de toți contribuabilii.

Potrivit premierului, situația este una inechitabilă față de românii care muncesc și contribuie la bugetul de stat.

Urmează concedieri în administrația locală! Câte primării ar urma să fie afectate de reducerile de personal

afirmă că doar o parte dintre primării au aplicat deja grila de personal redusă, în timp ce majoritatea funcționează cu mai mulți angajați decât ar fi necesar.

„Sunt peste 700 de primării care au personalul cu noua grilă, mai mic. Celelalte au un personal supradimensionat. Deci două treimi din primăriile din țară au nevoie de o reducere de personal. Sunt costuri pe care toți românii le plătesc. E o inechitate față de românii care muncesc în România. În loc să avem drumuri sau servicii de sănătate mai bune, nu putem să le avem, că sunt folosiți banii în altă parte”, a precizat Bolojan, la Radio România Actualități, potrivit .

Urmează concedieri în administrația locală! Ce legătură există între restructurări și dezvoltarea României

Premierul a subliniat că banii economisiți prin reducerea cheltuielilor din administrație ar putea fi redirecționați către investiții esențiale, precum infrastructura sau sistemul de sănătate.

În viziunea sa, reforma aparatului administrativ este un pas necesar pentru eficientizarea statului și pentru susținerea dezvoltării economice.

Ce măsuri de relansare economică pregătește Guvernul

Ilie Bolojan a explicat că măsurile de reducere a personalului din administrație și cele de relansare economică ar urma să fie adoptate împreună, într-un singur pachet legislativ.

„Pentru a dezvolta țara, trebuie să ne punem economia la punct. Trebuie să ne asigurăm că reducem posibilitățile ca oamenii apți de muncă ies din câmpul de muncă. Generațiile de azi sunt de trei ori mai mici, deci nu mai are cine să-i înlocuiască. E nevoie să facem să stimulăm munca, să penalizăm nemunca. Doar cei care lucrează duc România în spate”, a mai spus Bolojan.

Ce spune premierul despre sectorul energetic

Șeful Executivului a făcut referire și la sectorul energetic, despre care consideră că trebuie să devină mai performant. România ar trebui să producă mai multă energie pentru a-și consolida poziția economică și pentru a reduce dependențele externe, a mai spus premierul.