Ilie Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe și impozite". Ce anunț a făcut premierul despre creșterea vârstei de pensionare

Ilie Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe și impozite”. Ce anunț a făcut premierul despre creșterea vârstei de pensionare

Ana Maria
23 ian. 2026, 14:58
Ilie Bolojan Sursa foto. gov.ro
Cuprins
  1. Nu vor mai fi implementate noi taxe și impozite: Ce schimbări anunță premierul la nivelul companiilor de stat
  2. Nu vor mai fi implementate noi taxe și impozite: Ce măsuri sunt „bătute în cuie” pentru relansarea economică
  3. Pentru cine se va aplica creșterea vârstei de pensionare
  4. Nu vor mai fi implementate noi taxe și impozite: Când vor fi finalizate pachetele legislative
  5. Când își va asuma Guvernul răspunderea în Parlament
  6. Se teme Guvernul de o moțiune de cenzură?

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Radio România Actualități, că românii nu vor fi împovărați cu noi taxe și impozite în acest an. Șeful Executivului susține că efortul de echilibrare bugetară va fi preluat inclusiv de aparatul de stat.

„Anul acesta nu vor mai crește taxe și impozite”, a afirmat premierul, explicând că presiunea financiară nu trebuie transferată exclusiv asupra contribuabililor.

Nu vor mai fi implementate noi taxe și impozite: Ce schimbări anunță premierul la nivelul companiilor de stat

În același context, Ilie Bolojan a subliniat necesitatea unei reforme profunde în sectorul public și în companiile de stat.

Trebuie să închidem companiile de nedreptăți”, a spus premierul, precizând că efectele acestor măsuri ar urma să fie vizibile în a doua jumătate a anului.

Potrivit acestuia, aplicarea reformelor ar putea avea un impact pozitiv asupra economiei.

„Ar trebui să ne scadă inflația”, a estimat șeful Guvernului.

Nu vor mai fi implementate noi taxe și impozite: Ce măsuri sunt „bătute în cuie” pentru relansarea economică

Întrebat despre măsurile clare pentru relansarea economiei, Ilie Bolojan a indicat un pas important care va fi făcut după finalizarea reformei administrative. Premierul a vorbit deschis despre creșterea vârstei de pensionare, măsură pe care o consideră inevitabilă.

Creșterea vârstei de pensionare, după ce se adoptă reforma administrativă”, a explicat acesta.

Pentru cine se va aplica creșterea vârstei de pensionare

Șeful Executivului a subliniat că măsura va fi aplicată unitar și va viza toate categoriile care beneficiază în prezent de pensionare timpurie.

Creșterea vârstei de pensionare se va face pentru toate categoriile care acum se pensionează la 40-50 de ani”, susține el.

Nu vor mai fi implementate noi taxe și impozite: Când vor fi finalizate pachetele legislative

Premierul a mai anunțat că pachetele legislative aflate în pregătire, care includ și măsuri de sprijin pentru sectorul metalelor rare, urmează să fie finalizate în perioada imediat următoare.

Potrivit acestuia, toate aceste proiecte ar urma să fie încheiate până săptămâna viitoare.

Când își va asuma Guvernul răspunderea în Parlament

Referitor la procedura angajării răspunderii în Parlament, Ilie Bolojan a precizat că Executivul are un termen clar în vedere.

Ținta este să angajăm răspunderea înainte de 1 februarie”, a declarat premierul, potrivit Antena 3 CNN.

Se teme Guvernul de o moțiune de cenzură?

Întrebat despre riscul unei moțiuni de cenzură, șeful Guvernului a afirmat că susținerea politică se va vedea în Parlament, în momentul asumării răspunderii.

„Susținerea Guvernului se testează în Parlament. Când își va asuma răspunderea, se va testa susținerea Guvernului.”, a spus Bolojan.

Premierul a transmis că nu este îngrijorat de acest scenariu.

Nu am niciun fel de problemă pe această temă”, a explicat el, adăugând că stabilitatea politică are un rol important în economie.

Unul din elementele importante care formează costul dobânzilor ține și de stabilitatea politică”, a concluzionat premierul.

