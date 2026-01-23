B1 Inregistrari!
Tudor Chirilă, replică dură pentru Sorin Grindeanu. Cele mai rele lucruri despre șeful PSD, scoase la iveală

23 ian. 2026, 13:23
Cuprins
  1. Cuvinte grele aruncate de Tudor Chirilă spre Grindeanu
  2. A încercat Grindeanu să ducă în derizoriu ideea lui Bolojan?
  3. Ce a declarat Grindeanu

Tudor Chirilă a sărit rău la gâtul lui Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a anunțat că artistul face parte din Comitetul pentru Justiție, înființat de Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Cuvinte grele aruncate de Tudor Chirilă spre Grindeanu

Tudor Chirilă reacționează extrem de dur după declarațiile făcute de Sorin Grindeanu conform cărora, artistul ar fi implicat în Comitetul pentru Justiție al lui Ilie Bolojan. Chirilă acuză lansarea unor informații false în spațiul public, însă asta este cea mai decentă acuzație.

„Ticălosul domn Sorin Grindeanu, scriitorul fără carte, sluga lui Dragnea, cel cu Ordonanța 13 – noaptea ca hoții, prietenul mafioților Nordis, băieții ăia care au țepuit sute de oameni, președintele partidului care a măcelărit legile justiției, apărătorul Liei Savonea și în general un impostor politruc, face ceea ce probabil că știe să facă cel mai bine: răspândește ȘTIRI FALSE.
A avut o declarație în care acreditează ideea că eu aș fi membru în Comitetul de lucru pentru reforma din justiție din cadrul guvernului Bolojan. Bineînțeles că nu e adevărat, e o aberație și ticăloșia e cu atât mai mare cu cât impostorul cu cartea fantomă știe foarte bine ce se întâmplă în guvern că e în coaliția de guvernare.
Deși ar vrea să nu mai fie ca să poată să vină din nou partidul la furat când s-o mai redresa bugetul. Da’ probabil că-l deranjează că suntem câțiva care ne dăm cu părerea despre justiție, pensiile magistraților sau plagiatorii ca Marinescu și s-a gândit că un pic de ticăloșie ar putea să mă discrediteze un pic. Probabil că îi va reuși că în general dezmințirile sunt mai puțin vizualizate decât atacurile.”, scrie Tudor Chirilă.

A încercat Grindeanu să ducă în derizoriu ideea lui Bolojan?

„Reiau. Nu sunt membru în niciun comitet și în niciun grup de lucru legat de justiție. E o aberație pe care niciun ziar online, nimeni dintre cei care au preluat ca atare această minciună nu s-a chinuit s-o verifice întrebându-mă.
Ca orice cetățean cu drepturi în țara asta pot să-mi dau cu părerea despre lucruri care ne privesc pe toți. Chiar dacă îi convine sau nu lui Grindeanu. Când minți despre o persoană publică doar ca să decredibilizezi un demers al guvernului din care faci parte cred că poți fi catalogat drept ticălos. Deși istoricul domnului Grindeanu îl recomandă de ani buni în acest sens.”, mai scrie Chirilă.

Ce a declarat Grindeanu

Totul a pornit de la o intervenție a lui Sorin Grindeanu, președintele PSD, în cadrul unui interviu pentru Gândul. Șeful PSD a sugerat că Tudor Chirilă ar fi implicat în comitetul de lucru pe Justiție, punând sub semnul întrebării expertiza unor persoane publice care își exprimă opinii pe tema legilor justiției.

„Acel comitet, și nu vreau să trimit în derizoriu, care e expertiza unor domni/doamne de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției? Habar n-am care e expertiza lui Tudor Chirilă în domeniul juridic și nici nu mă interesează să aflu. Știu că în țara asta există CSM, știu că există diverse organisme, există comisie parlamentară la Senat, există comisie parlamentară la Camera Deputaților. Peste tot în lume legile se fac în Parlament.”, a fost declarația lui Sorin Grindeanu.

