Ce sunt mini implanturile dentare si cand se folosesc?

Vrei sa iti reabilitezi dantura folosind implanturi dentare, dar maxilarul tau nu are densitatea osoasa necesara pentru a le sustine sau nu poti fi expus unei interventii chirurgicale? Mini implanturile dentare pot fi o solutie pentru tine!

Sunt la fel de eficiente si au aceeasi structura ca cele traditionale, dar sunt mai mici si simplifica mult procedura de tratament. Constau intr-un surub dintr-o singura bucata cu diametrul de maximum 3 mm si au capul in forma de bila. Se plaseaza pe suprafata gingiei si nu sub aceasta, prin tehnici mai putin invazive decat cea a implanturilor clasice, iar procedura necesita o singura sedinta de tratament.

Cand se recomanda aceste mini implanturi dentare?

Se apeleaza la acest tip de tratament atunci cand nu este posibil cel conventional, adica in urmatoarele situatii:

Pacientul nu este apt pentru o interventie chirurgicala invaziva sau nu are timp suficient pentru sedinte repetate de tratament;

Osul maxilarului nu suporta un implant dentar de dimensiuni mari;

Spatiul disponibil in maxilar este mic sau pacientul are gura mica;

Trebuie inlocuiti dinti mici precum incisivii sau premolarii.

Beneficiile acestui tratament

Ofera o modalitate eficienta pentru a inlocui dintii lipsa in cazul pacientilor cu nevoi speciale si nu implica o procedura invaziva.

Este mai putin costisitor si se realizeaza intr-un timp mult mai scurt decat cel conventional.

Ajuta la refacerea frumusetii zambetului si asigura o dantura perfect functionala, redand pacientului posibilitatea de a vorbi si de a manca fara probleme.

Se poate folosi in zonele mai subtiri ale maxilarului care, in mod normal, ar necesita grefarea osoasa.

Contribuie la redobandirea stimei de sine si creste calitatea vietii. De asemenea, faciliteaza imbunatatirea alimentatiei, a sanatatii digestive si a starii generale.

Mini implanturi dentare – o tehnologie inovatoare!

Ai pierdut dintii, dar nu te simti pregatit pentru restaurarea conventionala care poate implica interventii chirurgicale invazive, mai multe sedinte de tratament si costuri considerabile? Te-ai saturat de protezele dentare amovibile care au devenit incomode, se misca si te jeneaza sau ai dificultati in a manca si a vorbi normal si vrei sa iti redobandesti frumusetea zambetului? Ia in considerare tratamentul cu mini implanturi dentare!

Sunt bazate pe o tehnologie inovatoare special conceputa pentru cazurile in care implanturile obisnuite nu sunt posibile. Sunt mai putin invazive si dureroase, nu necesita grefarea osoasa sau interventii chirurgicale multiple, se potrivesc in spatiile mici si pot inlocui dintii de dimensiuni mici (incisivi sau premolari) si, totodata, sunt mai putin costisitoare.

Solutii pentru cazurile speciale

Mini implantul are aproape jumatate din dimensiunea celui clasic, iar acest lucru face ca procedura sa fie mai usoara si mai putin invaziva. De asemenea, datorita dimensiunilor reduse, nu necesita aceeasi masa osoasa ca cel traditional si poate fi solutia perfecta pentru persoanele care au pierdut dintii in urma unor accidente sau care sufera de resorbtia osului maxilar.

Procedura este rapida si mai putin invaziva si se poate finaliza intr-o singura sedinta. Este recomandata de medici in cazurile speciale sau in cazul pacientilor cu gura sau cu dintii mai mici. De asemenea, este solutia ideala pentru inlocuirea incisivilor si a premolarilor care se afla in spatii inguste.

Indiferent de situatia in care te afli, programeaza o consultatie si discuta cu medicul stomatolog optiunile de tratament existente! Alege sa ai grija de zambetul tau si sa iti redobandesti calitatea vietii!