Institutul Pantone a desemnat „Cloud Dancer” (PANTONE 11-4201) drept culoarea anului 2026, o nuanță de pur, aerat și echilibrat. Aceasta marchează prima orientare a organizației către simplitate totală.

Ce simbolizează „Cloud Dancer”

Pantone a menționat despre această culoare următoarele:

Cloud Dancer simbolizează seninătate, liniște și echilibru, fiind „un răspuns la suprasaturarea vizuală” și la ritmul alert al vieţii moderne;

Nuanţa este gândită ca o „pânză albă”, o invitaţie la resetare, claritate mentală și creativitate, ideală pentru design interior, modă sau branding;

Datorită neutralității sale, Cloud Dancer poate funcționa ca fundal pentru orice paletă de culori, fie combinat cu tonuri pastelate, fie cu accente mai intense.

„Un alb aerat, încărcat de serenitate”

„Prezentăm Culoarea Pantone a Anului 2026, „PANTONE 11-4201 Cloud Dancer”, un alb elevat care simbolizează o influență calmantă într-o societate ce redescoperă valoarea reflecției tăcute. Un alb aerat, încărcat de serenitate, „Cloud Dancer” încurajează relaxarea autentică și concentrarea, permițând minții să hoinărească și creativității să respire, creând spațiu pentru inovație”, a declarat Pantone, conform .

„PANTONE 11-4201 Cloud Dancer”, este o culoare structurală esențială, a cărei versatilitate oferă suport întregului spectru cromatic, permițând tuturor culorilor să se evidențieze. Într-o lume în care culoarea a devenit sinonimă cu expresia personală, această nuanță se poate adapta, armoniza și crea contrast, aducând o senzație de lejeritate aerată în orice aplicație sau mediu, fie că este folosită ca declarație de sine stătătoare, fie în combinație cu alte tonuri”, a adăugat.

„În această perioadă de transformare, în care ne reimaginăm viitorul și locul nostru în lume, „Pantone 11-4201 Cloud Dancer” este o nuanță discretă ce oferă promisiunea clarității. Este o culoare structurală care se potrivește cu orice și cu oricine. Indiferent dacă o combini cu nuanțe vibrante sau cu pasteluri, funcționează.”, a mai precizat.

Culoarea anului 2025

Culoarea anului 2025 este „PANTONE 17-1230 Mocha Mousse”. Aceasta este „o nuanță caldă de maro intens, care oferă o senzație de alinare prin sugestia calităților delicioase ale cacao-ului, ciocolatei și cafelei, răspunzând dorinței noastre de confort”, a transmis Laurie Pressman, vicepreședinte Pantone Color Institute.