Ca la noi la nimeni. Educația ar putea fi condusă din două ministere cu doi miniștri. Propunere halucinantă

Educația a schimbat în ultimii 35 de ani peste 30 de miniștri. Și a mers din rău în mai rău. Acum a apărut o ideea nouă. Să împartă învățământul în două ministere și să îl păstorească doi miniștri.

Doi miniștri pentru Educație

A trecut aproape o lună de la demisia lui , iar locul său nu a fost luat de nimeni. Nume s-au vehiculat, însă de concretizat… nimic. De fapt, a rămas David, pentru că, oficial, premierul nu a luat act de demisie, iar, pe cale de consecință, documentul nu a fost contrasemnata de președinte. Pentru că Nicușor Dan nu a avut ce să semneze.

Și dacă tot nu avem ministru la Educație… sau avem dar doar pe hârtie, cel mai bine ar fi să punem doi. Este o idee apărută pe holurile palatului Cotroceni, lansată de Sorin Costreie, consilierul pe Educație al lui Nicușor Dan.

„Nouă ni s-ar potrivi modelul francez, polonez, suedez, care au două ministere separate, au un minister al educației și un minister al universităților și cercetării. Spania are trei trei ministere diferite: preuniversitar, universitar și cercetare.

Eu cred că universitarul și cercetarea ar trebui să fie împreună și să se ajute, să colaboreze reciproc. Pentru că am văzut-o în urma lucrului la firul ierbii în minister. Sunt lumi diferite, nu total diferite, că toți facem educație, dar practici diferite, tot felul de provocări diferite.”, a afirmat Sorin Costreie.

Marius Nistor, liderul Federației Sindicale „Spiru Haret” promovează și el ideea.

„Să avem două ministere. Unul care care să se ocupe de învățământul preuniversitar, și unul de învățământul universitar și cercetare, adică de învățământul superior. Oricum funcționăm pe două legi diferite și atunci ar fi bine să avem și persoane cu responsabilități diferite.

Asta ar putea fi o soluție: să ai un ministru propriu-zis și un ministru delegat care se ocupe strict de învățământul preuniversitar, care să empatizeze cu sutele de mii de lucrători din domeniu.”, a declarat sindicalistul pentru jurnaliștii de la Libertatea.

Nu găsim un ministru și căutăm doi

Până să găsim doi miniștri, deocamdată nu avem nici măcar unul. Sunt două nume rămase pe o listă scurtă pe masa premierului Ilie Bolojan, dar niciunul nu pare să își dorească să preia haosul din .

Vorbim despre Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, și Luciana Antoci, consiliera pe Educație a premierului Bolojan. Ambii au declinat deocamdată oferta.

De altfel, Pirtea pare să fie o cauză piedută din cauza scandalului de plagiat în care a fost implicat în 2016. La acea vreme, el a fost acuzat, într-o investigație publicată de Emilia Șercan (cine altcineva?), că între anii 2008 și 2015 a copiat din alți autori pasaje întregi pe care le-a publicat, apoi, în mai multe articole științifice.