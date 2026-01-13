Miliardarul Ion Țiriac continuă să fie pentru mulți români un exemplu de ambiție și disciplină. Fostul mare campion al tenisului românesc despre drumul său către succes. El a subliniat și sacrificiile pe care, uneori, trebuie să le faci ca să ajungi în vârf.

Ce mentalitate recomandă Ion Țiriac pentru a reuși în viață

a oferit recent un interviu în care a vorbit sincer despre mentalitate. În opinia lui, aceasta este cea care face diferența între un om obișnuit și unul cu adevărat de succes. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Visul românesc – succes american”, difuzată la Antena Stars.

„Oricine poate face tot ce vrea în viaţă, atât timp cât are picioarele pe pământ, are contact cu realitatea şi rămâne în contact cu această realitate tot timpul vieţii. Dacă în fiecare dimineaţă te uiţi în oglindă şi spui că astăzi ai făcut tot ce ai putut, dar trebuie să fac puţin mai mult decât ieri, atunci sigur ai făcut un pas înainte”, a transmis fostul mare campion.

Ce spune afaceristul despre secretul unei vieți reușite

Ion Țiriac este de părere că adevărata împlinire vine atunci când învățăm să acceptăm tot ceea ce ni se întâmplă. El spune că este important să apreciem atât lucrurile bune, cât și pe cele mai puțin bune din viața noastră.

„Dacă îţi vezi lungul nasului şi apreciezi ceea ce ţi se întâmplă, atât lucrurile pozitive, cât şi cele negative, acesta este tot secretul vieţii. Niciodată nu există doar zile cu soare. Există şi ploaie, şi ger. […] Niciodată să nu te aştepţi că plouă din cer, de undeva. Ceea ce faci cu mâinile tale rămâne personal şi bine făcut. Dacă aştepţi pe altcineva să le facă pentru tine, n-o să ajungi nicăieri”, a precizat afaceristul.

Ce crede Ion Țiriac despre bani și fericire

a vorbit deschis și despre legătura dintre bani și fericire. El a atras atenția că succesul financiar nu înseamnă automat o viață împlinită.

„Sunt două filozofii: banii nu aduc fericirea şi banii sunt o modalitate de a face mai puţin. Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă”, a mai declarat Ion Țiriac, notează click.ro.