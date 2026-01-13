Dacă îți dorești cununie religioasă în 2026, este bine să consulți din timp calendarul bisericesc. Există perioade în care nunțile nu pot fi oficiate în Biserica Ortodoxă, iar data aleasă trebuie să țină cont de aceste rânduieli. Aceste restricții se aplică în cele patru posturi mari de peste an, dar și în toate zilele de post rânduite de Biserică. În plus, nu se fac nunți nici în zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul lor.

Printre perioadele în care cununia este interzisă se numără săptămâna lăsatului sec de carne, în intervalul 15 februarie – 21 februarie. Nu se fac nunți nici în Postul Sfintelor Paști, între 22 februarie – 12 aprilie, și în Săptămâna Luminată, în perioada 13 aprilie – 19 aprilie.

De asemenea, nunțile nu se pot oficia în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, între 8 iunie – 28 iunie, în Postul Adormirii Maicii Domnului, în perioada 1 august – 15 august, și în , între 14 noiembrie – 24 decembrie. Totodată, și perioada dintre Crăciun și Bobotează, adică 25 decembrie – 6 ianuarie, este una în care nu se fac cununii religioase.

În ce intervale nu se fac cununii religioase în 2027

În 2027, viitorii miri sunt nevoiți să respecte în continuare aceleași reguli bisericești privind .

Săptămâna lăsatului sec de carne, între 7 martie – 13 martie, se numără printre perioadele în care nunțile nu pot avea loc. De asemenea, cununiile sunt interzise în Postul Sfintelor Paști, între 14 martie – 2 mai. La fel, nunțile nu se oficiază nici în Săptămâna Luminată, în perioada 3 mai – 9 mai.

Mirii nu se pot căsători nici în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Totodată, cununiile religioase sunt interzise și în Postul Adormirii Maicii Domnului, între 1 august – 15 august, precum și în Postul Nașterii Domnului, în perioada 14 noiembrie – 24 decembrie. În plus, nunțile nu se oficiază nici între Crăciun și Bobotează, adică în intervalul 25 decembrie – 6 ianuarie.