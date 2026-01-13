B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ce crede vicepremierul Oana Gheorghiu despre majorarea impozitelor: „Știm cu toții de unde am pornit”. Cum justifică decizia Guvernului

Ce crede vicepremierul Oana Gheorghiu despre majorarea impozitelor: „Știm cu toții de unde am pornit”. Cum justifică decizia Guvernului

Traian Avarvarei
13 ian. 2026, 16:21
Ce crede vicepremierul Oana Gheorghiu despre majorarea impozitelor: „Știm cu toții de unde am pornit”. Cum justifică decizia Guvernului
Vicepremierul Oana Gheorghiu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce spune Oana Gheorghiu despre majorările de impozite
  2. Gheorghiu: Altă soluție pentru a susține bugetul nu exista

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că impozitul pe locuințe trebuia majorat deoarece era foarte mic în România și trebuia adus în linie cu alte țări. Ea a mai afirmat că Guvernul nici nu avea altă alternativă pentru a mai acoperi din deficitul bugetar. Pe de altă parte, vicepremierul consideră că ar fi fost mai bine dacă această majorare se făcea în etape, de-a lungul mai multor ani.

Ce spune Oana Gheorghiu despre majorările de impozite

„Impozitul s-a majorat cum s-a majorat la toată lumea, în aceeași măsură. Eu cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România. Într-adevăr, poate că trebuia un proces început mai demult și crescut progresiv.

Nu s-a făcut, deși înțeleg că exista o legislație care prevedea acest lucru, o creștere progresivă a taxei pe proprietate”, a declarat Oana Gheorghiu, pentru Digi24.

Gheorghiu: Altă soluție pentru a susține bugetul nu exista

Vicepremierul a amintit apoi de situația bugetară a țării pentru a justifica decizia Guvernului de a crește impozitul pe locuințe.

„Sunt convinsă că acest Guvern, dacă ar fi avut alte soluții, le-ar fi implementat, dar știm cu toții de unde am pornit, cu ce deficit am pornit și care sunt țintele care să ne aducă pe linia de plutire. Cred că e normal ca taxa pe proprietate să fie una care să răspundă nevoilor de susținere a cheltuielilor bugetare, pe de o parte, și, pe de altă parte, să fie în linie cu ce se întâmplă și în alte țări. Știu că nu e ușor pentru toată lumea și îmi dau seama că este un efort mare, dar cred că altă soluție, în momentul ăsta, pentru a susține bugetul nu exista”, a spus Oana Gheorghiu, pentru Digi24.

Tags:
Citește și...
Surse: Nicușor Dan nu va merge la Davos. Cine va reprezenta România la Forumul Economic Mondial, unde va fi prezent și Donald Trump
Politică
Surse: Nicușor Dan nu va merge la Davos. Cine va reprezenta România la Forumul Economic Mondial, unde va fi prezent și Donald Trump
Cresc sau nu facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Ce scenarii analizează Ministerul Energiei. Anunțul făcut de Bogdan Ivan
Politică
Cresc sau nu facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Ce scenarii analizează Ministerul Energiei. Anunțul făcut de Bogdan Ivan
Primarul Ciprian Ciucu trage un semnal de alarmă: “PMB nu are bani nici să treacă strada”. A dezvăluit pe ce se duc, concret, banii Primăriei Capitalei
Politică
Primarul Ciprian Ciucu trage un semnal de alarmă: “PMB nu are bani nici să treacă strada”. A dezvăluit pe ce se duc, concret, banii Primăriei Capitalei
Maia Sandu, anchetată pentru trădare. Socialiștii din Republica Moldova o vor judecată și condamnată (VIDEO)
Politică
Maia Sandu, anchetată pentru trădare. Socialiștii din Republica Moldova o vor judecată și condamnată (VIDEO)
Liberalul Tudor Polak explică de ce nu se țin coalițiile așa-zis „boicotate” de PSD
Politică
Liberalul Tudor Polak explică de ce nu se țin coalițiile așa-zis „boicotate” de PSD
Intervenție în favoarea legalizării prostituției. Sociologul Gelu Duminică atrage atenția că fenomenul nu trebuie igonorat
Politică
Intervenție în favoarea legalizării prostituției. Sociologul Gelu Duminică atrage atenția că fenomenul nu trebuie igonorat
Lovitură pentru Călin Georgescu. A pierdut procesul. Ce riscă fostul candidat la prezidențiale
Politică
Lovitură pentru Călin Georgescu. A pierdut procesul. Ce riscă fostul candidat la prezidențiale
Cătălin Predoiu, linie dreaptă spre șefia SRI? Are și susținerea UDMR. De ce s-a supărat Kelemen Hunor pe Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Cătălin Predoiu, linie dreaptă spre șefia SRI? Are și susținerea UDMR. De ce s-a supărat Kelemen Hunor pe Nicușor Dan (VIDEO)
Kelemen Hunor pune piciorul în prag în Coaliție. „Aici trebuie să ne oprim”. Ce spune liderul UDMR despre taxe și reforme (VIDEO)
Politică
Kelemen Hunor pune piciorul în prag în Coaliție. „Aici trebuie să ne oprim”. Ce spune liderul UDMR despre taxe și reforme (VIDEO)
Crește vârsta de pensionare la militari și polițiști. Ministrul Apărării a dat toate detaliile: „Azi e până la 48”
Politică
Crește vârsta de pensionare la militari și polițiști. Ministrul Apărării a dat toate detaliile: „Azi e până la 48”
Ultima oră
16:39 - Ai nuntă în 2026 sau 2027? Sunt zile în care Biserica NU oficiază cununia. Lista perioadelor interzise
16:22 - Ca la noi la nimeni. Educația ar putea fi condusă din două ministere cu doi miniștri. Propunere halucinantă
16:06 - Ce pot face pensionarii după ce pensiile au fost înghețate. Un avocat a explicat cum pot seniorii să recupereze banii
16:06 - Newsweek: Armata caută 1.000 de voluntari plătiți cu 27.000 lei. În caz de război au 15 zile să se prezinte la unitate
16:02 - Caz cutremurător la Craiova. Încă un bebeluș a murit într-o clinică medicală. Poliția a deschis o anchetă la Craiova
15:56 - Prăjitura românească adorată de străini, dar uitată acasă. Desertul cu miere care cucerește de la prima felie
15:43 - Surse: Nicușor Dan nu va merge la Davos. Cine va reprezenta România la Forumul Economic Mondial, unde va fi prezent și Donald Trump
15:36 - Julio Iglesias vizat de acuzații grave. Două foste angajate vorbesc despre abuzuri și teroare
15:33 - Sectorul 3 continuă reabilitarea și consolidarea blocurilor: 100 de imobile finalizate în 2026
15:18 - Bolojan l-a pedepsit, în glumă, pe ofițerul de presă care a îmbrâncit jurnaliștii. Mai puțin de atât nu putea primi (VIDEO)