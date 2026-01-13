Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că impozitul pe locuințe trebuia deoarece era foarte mic în România și trebuia adus în linie cu alte țări. Ea a mai afirmat că Guvernul nici nu avea altă alternativă pentru a mai acoperi din deficitul bugetar. Pe de altă parte, vicepremierul consideră că ar fi fost mai bine dacă această majorare se făcea în etape, de-a lungul mai multor ani.

Ce spune Oana Gheorghiu despre majorările de impozite

„Impozitul s-a majorat cum s-a majorat la toată lumea, în aceeași măsură. Eu cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România. Într-adevăr, poate că trebuia un proces început mai demult și crescut progresiv.

Nu s-a făcut, deși înțeleg că exista o legislație care prevedea acest lucru, o creștere progresivă a taxei pe proprietate”, a declarat Oana Gheorghiu, pentru

Gheorghiu: Altă soluție pentru a susține bugetul nu exista

Vicepremierul a amintit apoi de situația bugetară a țării pentru a justifica decizia Guvernului de a crește impozitul pe locuințe.

„Sunt convinsă că acest Guvern, dacă ar fi avut alte soluții, le-ar fi implementat, dar știm cu toții de unde am pornit, cu ce deficit am pornit și care sunt țintele care să ne aducă pe linia de plutire. Cred că e normal ca taxa pe proprietate să fie una care să răspundă nevoilor de susținere a cheltuielilor bugetare, pe de o parte, și, pe de altă parte, să fie în linie cu ce se întâmplă și în alte țări. Știu că nu e ușor pentru toată lumea și îmi dau seama că este un efort mare, dar cred că altă soluție, în momentul ăsta, pentru a susține bugetul nu exista”, a spus Oana Gheorghiu, pentru Digi24.