Toată presiunea căreia a trebuit să îi facă față, în ultima perioadă, Cristina Cioran a făcut-o pe vedetă să cedeze. Aceasta a izbucnit în lacrimi chiar în fața camerelor de filmat, pe când era prezentă în platoul Știrilor Antena Stars. După ce Alex Dobrescu a fost condamnat la închisoare pentru trafic de droguri, Cristina Cioran a rămas să-și crească singură cei doi copii. Vedeta beneficiază și de ajutorul mamei ei, cel mai greu fiindu-i, de fapt, să le ascundă micuților adevărul despre tatăl lor.

Ce a făcut-o pe Cristina Cioran să cedeze

Cristina Cioran s-a emoționat în platoul emisiunii de la Antena Stars, vorbind despre cum lumea omite să se gândească și la persoanele dragi a celor încarcerați. Vedeta a dezvăluit că primește numeroase mesaje de la femei a căror parteneri sau chiar copii sunt după gratii, care nu au cui să le mărturisească problemele lor.

„Câtă lume este singură, câtă lume nu are cu cine să vorbească. Și eu încă o dată spun, rănile se închid foarte greu. Cicatricile sunt la fel de dureroase ca și rănile, doar că nu sunt deschise, se închid, dar se văd”, a mai spus Cristina Cioran.

Ce le spune Cristina Cioran copiilor când o întreabă de Alex Dobrescu

Vedeta încearcă să își protejeze copiii și totodată, imaginea tatălui lor, astfel că a decis să nu le dezvăluie adevărul despre problemele lui cu legea. Alex Dobrescu a fost absent o bună perioadă din viața celor mici, atât din cauza divergențelor dintre el și Cristina Cioran, cât și din cauza problemelor sale cu legea. Iar dacă este încă prea mic pentru a-și pune întrebări despre absența tatălui, Ema manifestă o curiozitate tot mai mare în ceea ce îl privește pe tatăl ei.

„Ema nu știe unde este tatăl ei acum. Deși mă întreabă zilnic: «Când vine acasă, dar o să mai vină, da?». Poate să zică oricine orice de acasă, oamenii să comenteze și să mă supracomenteze, ei nu trăiesc în casa mea, ei nu trăiesc cu copilul meu și nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu”, a povestit Cristina Cioran în .