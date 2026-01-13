Cătălin Măruță a anunțat în emisiunea sa de marți că proiectul său la Pro TV se încheie după 18 ani. El le-a vorbit fanilor despre cum au crescut împreună, s-au maturizat și au făcut performanță. „Plecăm cu capul sus, spatele drept, privire înainte. Aş vrea să vă mulţumesc tuturor!”, a zis prezentatorul în direct.

Amintim că Pro TV a anunțat, luni, că din 6 februarie emisiunea „La Măruță” în grila postului.

Cum a anunțat Cătălin Măruță că se termină emisiunea. De tot

„Trebuie să le spunem si celor care încă nu au aflat. Emisiunea lui Măruţă se apropie de un final.

Am început cu emoţii pe 22 octombrie 2007. Am crescut uşor. Asta odată cu voi telespectatorii noştri. Uneori cu greşeli, alte ori cu controverse.

Am învăţat de la voi, cei de acasă, din poveştile voastre şi de la oamenii talentaţi care ne-au trecut pragul. Ne-am maturizat şi anul trecut am împlinit 18 ani”, a spus prezentatorul în emisiunea de marți, potrivit

Măruță a afirmat apoi că nu e ușor să faci emisiuni de divertisment live, zi de zi, și că, din calculul său, în total au fost 9,6 milioane de minute de transmisie.

Măruță: Am reuşit împreună şi vă mulţumim!

„Suntem mari, dar nu neapărat de asta suntem mari. Suntem mari şi mândri, dacă măcar pentru o după-amiază am reuşit să vă facem să zâmbiţi cu o farsă, cu un joc, sau un număr de magie.

Să vă facem să vă mândriţi cu campionii noştri. Suntem mari dacă v-am făcut să cântaţi s-au să dansaţi cu o manea, sau o melodie rock, sau dacă v-am umplut sufletul de veselie cu un obicei străvechi sau cu o colindă. Sau, cine ştie, poate v-am emoţionat o clipă cu o poveste reală de viaţă.

Am avut de toate în aceşti 18 ani, oameni buni. Am reuşit împreună şi vă mulţumim! Acum, la 18 ani a venit momentul să încheiem acest capitol şi să o luăm pe alt drum”, a mai spus Cătălin Măruță în emisiunea sa, potrivit Pagina de Media.