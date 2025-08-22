CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei

CFR va introduce un care va circula între București și Kiev, capitala Ucrainei, prin Republica Moldova, cu oprire în Chișinău. Garnitura a fost pusă, deja, în circulație, pentru un test.

Cum va circula trenul direct București – Kiev

testează un tren direct care va lega capitala României, București, de capitala , Kiev. Traseul va fi prin Republica Moldova, cu oprire la Chișinău. Trenul va avea patru vagoane și va circula săptămânal, pe aest traseu. Noua legătură feroviară, între cele două capitale, este rezultatul unor negocieri și a unui acord între cele două state.

Conform informațiilor pe care le-a furnizat acesta, ruta pe care va circula trenul va mai fi diferită de cea folosită în trecut, prin Vicșani – Vadu Siret. Vagoanele ucrainene vor fi atașate la trenul „Prietenia”, care trece prin Chișinău.

„După mai bine de cinci ani se va putea circula cu trenul de la București la Kiev. S-a semnat Protocolul de circulație al trenurilor de călători pe ruta Kiev – București”, a anunțat pe Facebook, Ionel Scrioșteanu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor.

România și Ucraina întăresc relațiile bilaterale

Noua legătură feroviară a fost realizată ca parte a eforturilor României și Ucrainei de a întări legăturile bilaterale. Demersul a fost salutat și de ambasadorul României la Kiev, Alexandru Victor Micula.

„Este o călătorie lungă, dar este o legătură directă între capitalele noastre, care va contribui la celelalte punți pe care le construim – culturale, economice și umanitare”, a declarat Alexandru Victor Micula, pentru agenția de știri ucraineană Ukrinform.

România și Ucraina lucrează, de asemenea, la deschiderea a trei noi puncte de trecere a frontierei și la extinderea unui al patrulea. Punctul de trecere a frontierei Szigetu Marmației – Bila Țerkva va fi deschis până la sfârșitul anului.