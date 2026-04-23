Prințul Harry a ajuns joi dimineață la Kiev, într-o vizită neanunțată, confirmată prin imagini publicate de autoritățile ucrainene. Deplasarea are loc în contextul sprijinului constant pe care ducele de Sussex îl acordă încă de la începutul invaziei ruse.

Sosire discretă, confirmată oficial

Prezența prințului britanic în capitala ucraineană a fost semnalată de Centrul Ucrainean de Combatere a Dezinformării și de compania feroviară ucraineană, care au publicat un videoclip în care acesta coboară din tren, scrie Agerpres.

Postul ITV, care îl însoțește pe Harry, a relatat că vizita are și o componentă simbolică. „să reamintească celor de la noi și din restul lumii împotriva a ce luptă Ucraina”, a declarat acesta.

Program axat pe componenta umanitară

Vizita va dura două zile și include o deplasare la Halo Trust, organizație specializată în eliminarea munițiilor neexplodate din zonele afectate de conflicte. Aceasta a fost susținută în trecut de Prințesa Diana, mama prințului Harry, cunoscută pentru implicarea sa în campanii umanitare similare.

Prezența ducelui de Sussex la astfel de inițiative subliniază interesul său constant pentru sprijinirea victimelor conflictelor armate și pentru activitățile de reconstrucție.

Implicare constantă în sprijinul Ucrainei

Prințul Harry a mai vizitat Ucraina și în trecut, inclusiv în septembrie 2025, când s-a întâlnit cu militari răniți și oficiali ucraineni. Atunci, a fost însoțit de reprezentanți ai Invictus Games Foundation, organizație fondată de el în 2014 pentru sprijinirea veteranilor prin competiții sportive.

De asemenea, în aprilie 2025, Meghan Markle l-a însoțit într-o vizită la un centru de recuperare pentru soldați răniți din Lviv.

Vizita actuală reconfirmă poziționarea publică a prințului Harry în sprijinul Ucrainei și evidențiază dimensiunea umanitară a implicării sale în contextul conflictului în curs.