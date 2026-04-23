Șoferii care nu își plătesc amenzile riscă suspendarea permisului, o măsură intrată în vigoare la începutul anului. Decizia a stârnit reacții din partea multor conducători auto. Acum, vine cu o modificare care mai atenuează duritatea sancțiunii.

Ce prevede articolul XVII al OUG 7/2026

de circulație ar putea lăsa șoferii fără permis, potrivit unei măsuri adoptate recent de Guvern. Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, aprobată pe 24 februarie, introduce prin articolul XVII suspendarea dreptului de a conduce dacă amenzile nu sunt achitate în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal.

Mai exact, „titularii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu au dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie pe drumurile publice” în lipsa plății acestor obligații. Totuși, sancțiunea nu se va aplica automat, ci va depinde de procedurile stabilite și, acolo unde este cazul, de deciziile instanțelor.

Cum vor fi aplicate normele și când intră în vigoare

Deși prevederea a fost adoptată, ea nu a intrat imediat în vigoare, deoarece ordonanța stabilește un termen de 6 luni pentru aplicare. În această perioadă, Ministerul Afacerilor Interne, alături de Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării, a lucrat la normele metodologice, care au fost deja puse în dezbatere publică. Noile reguli vin cu o nuanțare importantă, astfel încât suspendarea permisului să nu se aplice automat în toate cazurile.

În cazul în care un șofer contestă amenda în instanță, termenul de 90 de zile se întrerupe pe durata procesului. Acesta se reia doar după ce instanța pronunță o decizie definitivă. Potrivit , fără această clarificare s-ar ajunge la situații în care suspendarea ar interveni înainte de finalizarea procesului. O astfel de situație ar afecta dreptul la un proces echitabil. În schimb, pentru cei care nu contestă amenda, termenul curge fără întrerupere. Toate aceste prevederi urmează să intre în vigoare pe 24 august.

Cum se va face somația de plată și ce elemente trebuie să conțină

Normele stabilesc și obligații clare pentru autorități, în special pentru organele fiscale locale. Acestea trebuie să înregistreze amenzile ca creanțe bugetare și să trimită o somație de plată în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Documentul trimis șoferilor trebuie să conțină informații clare și exacte. Acesta va include suma totală datorată, conform procesului-verbal sau unei hotărâri definitive. De asemenea, vor fi menționate valoarea rămasă de plată și data la care expiră termenul de 90 de zile.

Mai mult, somația trebuie să conțină avertismentul privind suspendarea permisului în caz de neplată, precum și momentul exact de la care începe și se încheie suspendarea dreptului de a conduce. Prin aceste măsuri, autoritățile încearcă să crească gradul de colectare a amenzilor, dar și să ofere un cadru mai clar și mai previzibil pentru șoferi.