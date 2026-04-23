B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Prima zi de concediu medical, din nou plătită. Cine sunt românii care beneficiază de schimbare

Ana Beatrice
23 apr. 2026, 12:17
Sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce modificări sunt anunțate
  2. Cine sunt categoriile vizate și care sunt implicațiile
Regulile privind concediile medicale se schimbă din nou, în urma unei decizii luate de Parlament. În anumite situații, prima zi de concediu va fi plătită, deși anterior fusese exclusă de la remunerare. Măsura corectează o regulă generală care a generat nemulțumiri în rândul angajaților.
Ministrul Sănătății a anunțat modificarea și a explicat de ce era necesară. Potrivit acestuia, schimbarea are rolul de a oferi un sprijin real persoanelor vulnerabile, acolo unde nevoia este cea mai mare.

Ce modificări sunt anunțate

Parlamentul face un pas înapoi în privința uneia dintre cele mai criticate măsuri recente și aduce schimbări importante în plata concediilor medicale. Camera Deputaților, forul decizional, a votat un proiect de lege care permite, în anumite situații, plata primei zile de concediu medical. Până acum, această zi nu era remunerată.

Decizia vine ca o corectare a regulii introduse la finalul anului trecut prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern pe 30 decembrie. Aceasta a fost aplicată din februarie și a fost contestată de numeroși angajați și specialiști. Proiectul trecuse deja de Senat, iar votul final arată clar că autoritățile încearcă să adapteze legislația la realitățile din sistemul medical.

Cine sunt categoriile vizate și care sunt implicațiile

Schimbările îi vizează direct pe cei aflați în situații medicale delicate. Pentru aceștia, neplata primei zile de concediu a fost percepută ca o măsură nedreaptă.

Vor beneficia de noile prevederi pacienții cronici, persoanele incluse în programele naționale de sănătate și cei care au nevoie de spitalizare de zi, notează Playtech. De asemenea, sunt vizați pacienții care ajung în urgențe medico-chirurgicale, unde intervenția rapidă este esențială.

Ministrul Sănătății a explicat că aceste excepții au fost propuse chiar de instituția pe care o conduce. Scopul este corectarea efectelor unei reguli generale care nu ținea cont de cazurile particulare. Dacă legea nu va fi contestată la Curtea Constituțională, va merge spre promulgare și va deveni aplicabilă după publicarea în Monitorul Oficial.

Tags:
