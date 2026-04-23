Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Forţelor Terestre: „Împreună, uniţi, responsabili şi solidari vom depăşi cu bine şi această perioadă”

Ana Beatrice
23 apr. 2026, 12:37
Sursa Foto: Inquam Photos/Virgil Simonescu
  1. Ce mesaj transmite Oprea despre eroi, sacrificiu și sprijinul acordat militarilor
  2. Cum vede Gabriel Oprea rolul României în NATO și UE

Cu prilejul zilei de 23 aprilie, dedicată Forțelor Terestre ale Armatei României, fostul ministru al Apărării Naționale, Gabriel Oprea, a transmis un mesaj. El a subliniat rolul esențial al militarilor în apărarea securității naționale. Totodată, a evocat sacrificiul eroilor și importanța solidarității într-un context internațional complicat.

Ce mesaj transmite Oprea despre eroi, sacrificiu și sprijinul acordat militarilor

„Această zi este dedicată militarilor curajoşi şi demni, care îşi dedică viaţa slujirii intereselor de securitate ale ţării. Ne cinstim eroii şi onorăm militarii care fac parte din cel mai reprezentativ corp al Armatei României: forţele terestre. Cei care ne-au fost camarazi, prieteni sau colegi nu vor fi uitaţi niciodată. Cinstim pe cei care de-a lungul timpului au luptat pentru libertate, unitate naţională şi integritate teritorială, dându-şi viaţa pentru un crez.

În anul 2010, ca ministru al apărării naționale, am inaugurat Monumentul Eroilor militari și polițiști căzuţi în misiune în Teatrele de Operaţii şi pe teritoriul României. Este un simbol al recunoştinţei pentru cei care au făurit istorie în numele idealurilor sacre ale României şi ale umanităţii. Monumentul din Parcul Tineretului, realizat din fonduri proprii, a fost donat Ministerului Apărării Naţionale şi este un omagiu veşnic adus eroilor care şi-au sacrificat viaţa, departe de graniţele ţării, dar şi pe teritoriu naţional, onorând, cu demnitate, jurământul faţă de Patrie.

În activitatea de ministru al apărării naționale, al afacerilor interne, vicepremier pentru securitate națională și premier interimar, atenţia şi preocupările mele au fost orientate în mod deosebit în direcţia asigurării, pentru militari și polițiști a unor condiţii de viaţă şi de muncă în concordanţă cu misiunile îndeplinite de aceștia. Am considerat întotdeauna că trebuie să protejăm urmașii eroilor care și-au pierdut viața în misiuni. De aceea, soțiile acestora au fost angajate în sistem, iar copiii lor au primit acces fără examen în școlile de profil”, se arată în mesajul acestuia.

Cum vede Gabriel Oprea rolul României în NATO și UE

„Astăzi România este parte a celei mai puternice alianţe militare, NATO, şi parte a UE, împărtăşim valorile libertăţii, securităţii şi justiţiei.
Contextul de securitate complicat ne impune să ne adaptăm, să ajustăm permanent acţiunile şi resursele pe care le avem pentru a face faţă acestor noi realităţi. Responsabilitatea și solidaritatea sunt mai valoroasă decât oricând, Împreună, uniţi, responsabili şi solidari vom depăşi cu bine şi această perioadă.

Ca militar, am încredere deplină în profesionalismul şi în calităţile morale ale militarilor români. Faptele lor de curaj ne îndreptăţesc să rămânem optimiști în privința viitorului.

Astăzi, le adresez cele mai calde felicitări şi urări de succes în nobila lor misiune sub tricolor. Totodată, îi felicit pe cei care poartă numele patronului spiritual al forţelor terestre La mulţi ani! Dumnezeu să binecuvânteze forţele terestre ale Armatei României!”, a mai transmis Gabriel Oprea.

