Curățarea completă a Strâmtoarea Ormuz de minele plasate în contextul conflictului dintre Statele Unite și Iran ar putea dura până la șase luni și este puțin probabil să înceapă înainte de încheierea ostilităților, potrivit unei evaluări a Pentagonului transmisă Congresului și citată de The Washington Post.

Operațiune complexă și de durată

Documentul prezentat parlamentarilor americani într-un briefing clasificat arată că impactul conflictului asupra securității maritime și economiei globale ar putea persista mult timp după încetarea luptelor, inclusiv prin menținerea prețurilor ridicate la petrol și carburanți.

Oficialii americani estimează că în zonă ar fi fost amplasate cel puțin 20 de mine, unele lansate de la distanță prin GPS, altele plasate de ambarcațiuni mici, ceea ce face detectarea lor mult mai dificilă.

Trafic maritim afectat în punct strategic global

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care trec volume semnificative de petrol din Orientul Mijlociu către economii majore din Asia, precum China, Japonia și Coreea de Sud.

Închiderea sau blocarea parțială a acestei rute a generat deja instabilitate în traficul maritim și a ridicat îngrijorări în rândul companiilor de transport și asigurări.

Divergențe între Pentagon și Casa Albă

Deși evaluarea a fost transmisă Congresului, Pentagonul a refuzat să ofere detalii suplimentare privind durata exactă a operațiunii de de-minare. Purtătorul de cuvânt Sean Parnell a declarat că informația prezentată în ședința clasificată este „inexactă”, fără a oferi alte clarificări.

În același timp, administrația americană susține că forțele sale au vizat nave iraniene suspectate că ar fi pregătit amplasarea de mine, acestea fiind distruse „cu precizie implacabilă”, potrivit declarațiilor oficiale.

Tensiuni persistente în conflictul SUA-Iran

Iranul a negat că ar fi amplasat mine în strâmtoare, însă evaluările serviciilor americane indică dificultăți în localizarea tuturor dispozitivelor deja instalate.

Blocajul naval rămâne unul dintre principalele puncte de tensiune ale conflictului, în timp ce Teheranul condiționează reluarea negocierilor de ridicarea restricțiilor impuse de Washington.

Riscuri economice pe termen lung

Experții avertizează că, chiar și după o eventuală încetare a focului, prezența minelor ar putea continua să afecteze navigația.

Richard Nephew a subliniat că riscurile ridicate vor descuraja operatorii maritimi și companiile de asigurări, ceea ce ar putea limita semnificativ tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz și menține presiunea asupra piețelor globale de energie.