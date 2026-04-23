Biroul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS Europa) a cerut intensificarea eforturilor pentru îmbunătățirea accesului la vaccinurile antigripale și creșterea ratelor de vaccinare în rândul grupurilor de risc din , pe baza concluziilor unui nou studiu care evidențiază inegalități și acoperire insuficientă în multe state membre.

Gripa sezonieră, impact major asupra sănătății publice

Potrivit OMS Europa, gripa sezonieră provoacă anual la nivel global între 3 și 5 milioane de cazuri severe și până la 650.000 de decese cauzate de afecțiuni respiratorii, conform Agerpres.

Aceasta reprezintă o povară semnificativă pentru sistemele de sănătate și contribuie la reducerea speranței de viață, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.

Vaccinarea, principala metodă de prevenție

Experții OMS subliniază că vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva gripei, în special pentru persoanele cu risc crescut de complicații sau deces.

„Gripa sezonieră se numără printre bolile infecțioase cu cel mai mare impact asupra sănătății populației”, a declarat Pernille Jorgensen, responsabil tehnic al OMS Europa pentru boli respiratorii pandemice.

Disparități între statele europene

Studiul, care a analizat cele 53 de state din regiune pe parcursul a 15 sezoane gripale, arată că numărul dozelor de vaccin administrate s-a dublat față de sezonul 2008-2009.

Cu toate acestea, persistă diferențe majore între țări în ceea ce privește accesul la vaccinuri, în funcție de nivelul de dezvoltare economică. Mai puțin de jumătate dintre statele membre raportează date complete privind ratele reale de vaccinare.

Acoperire insuficientă și obstacole în sistem

OMS Europa avertizează că actualele strategii de vaccinare nu sunt suficiente pentru a proteja eficient populațiile vulnerabile.

Problemele identificate includ distribuția inegală a vaccinurilor, acoperirea scăzută în anumite regiuni și lipsa unor date clare la nivel național.

Apel pentru politici și investiții noi

„Constatările oferă dovezi la nivel regional care pot sta la baza investițiilor viitoare și a elaborării de politici menite să consolideze programele de vaccinare împotriva gripei”, a declarat Jorgensen.

Aceasta a subliniat, de asemenea, necesitatea unor eforturi accelerate la nivel global pentru îmbunătățirea accesului la vaccinuri antigripale accesibile și eficiente, dar și a măsurilor naționale pentru reducerea barierelor în vaccinare.