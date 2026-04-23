B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Cazul Epstein, din nou în atenție. Documente noi ridică semne de întrebare asupra anchetei

Cazul Epstein, din nou în atenție. Documente noi ridică semne de întrebare asupra anchetei

Selen Osmanoglu
23 apr. 2026, 10:46
Prădătorul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în arest, în 2019. Sursa foto: Hepta - Ferrari Press Agency / US Department of Justice Epstein 1 Ref 17523 02/02/2026 See Ferrari text Picture MUST credit:  Department of Justice Jeffrey Epstein admits to being a “tier one” sexual predator in a video interview released amongst the files from the USA”s Department of Justice. The interviewer asks: “What are you ? Class three sexual predator?” Epstein answers: “Tier one. I’m the lowest.” Asked later: “Do you think you’re the devil himself?” The financier replies: ““No, but I do have a good mirror.” When the question is repeated Epstein says: “I don’t know. Why would you say that?” The interviewer explains: “Because you have all the attributes /“ Epstein cuts in and says: “No, the devil scares me.” The interviewer does not appear on screen, but is said to be Steve Bannon, Donald Trump’s former chief strategist. He served in the White House for the first seven months of Trump’s first presidential term. The source of the film interview is believed to be from a previously unreleased collection of roughly 15 hours of footage recorded by Bannon in late 2018 and early 2019.  While the footage was private for years, segments were made public as part of a massive release of millions of documents, images, and videos by the U.S. Department of Justice.  In 2021, Bannon confirmed to the New York Times he had taped extensive interviews with Epstein at the financier’s Manhattan townhouse. He denied claims that the sessions were actually "media training"  Epstein was found hanged in his New York jail cell on August 10, 2019, awaiting trial on sex trafficking charges. Ends
Cuprins
  1. Mărturii despre abuzuri și rețele de influență
  2. Lipsa de claritate în anchete
  3. Nume controversate și acuzații contestate
  4. Un dosar care rămâne incomplet
  5. Presiuni pentru transparență

Un nou val de documente publicate de autoritățile americane readuce în atenție cazul Jeffrey Epstein și ridică semne de întrebare asupra modului în care au fost investigate acuzațiile victimelor. Potrivit unei analize realizate de CNN, mărturiile indică implicarea mai multor persoane influente, însă detaliile privind verificarea acestor piste rămân limitate.

Mărturii despre abuzuri și rețele de influență

Documentele Departamentului de Justiție includ interviuri realizate de FBI, în care victimele susțin că au fost trimise de Epstein sau de colaboratoarea sa, Ghislaine Maxwell, să întrețină relații sexuale cu alți bărbați.

Într-un caz, o fată de 15 ani a declarat că a fost dusă la reședința lui Epstein din Florida, unde i s-a cerut să ofere un „masaj” unui bărbat necunoscut, care ulterior ar fi violat-o. Alte victime au descris situații similare, afirmând că au fost instruite să satisfacă „prieteni importanți” ai acestuia.

Potrivit documentelor, victimele au menționat mai mult de o jumătate de duzină de bărbați, inclusiv oameni de afaceri, un fost senator, un producător de film sau un psihiatru cunoscut. Cu toate acestea, majoritatea persoanelor vizate nu au fost inculpate.

Lipsa de claritate în anchete

Deși acuzațiile sunt detaliate și apar în mai multe declarații, documentele oficiale oferă puține informații despre modul în care autoritățile au investigat aceste piste.

Notele FBI sunt în mare parte redactate și nu indică dacă au fost obținute probe esențiale, precum înregistrări de zbor, date financiare sau rezultate ale unor percheziții informatice.

Experți citați în analiză susțin că lipsa acestor pași ridică semne de întrebare privind profunzimea investigațiilor. În mod normal, astfel de acuzații ar fi trebuit să ducă la verificări extinse și bine documentate.

Reprezentanții Departamentului de Justiție au declarat că „toate informațiile au fost analizate”, însă procurorii nu au considerat că există suficiente dovezi pentru a formula acuzații penale.

Nume controversate și acuzații contestate

Printre persoanele menționate în documente se află figuri publice și oameni de afaceri, unele dintre acestea respingând acuzațiile.

De exemplu, un producător de film a negat categoric orice implicare, iar un fost senator a declarat că nu a avut niciodată contact cu victimele. Alte mărturii fac referire la persoane neidentificate, descrise doar prin trăsături fizice sau context, ceea ce complică verificarea acuzațiilor.

În paralel, apar și contradicții în unele declarații ale victimelor, iar autoritățile au semnalat probleme legate de consistența mărturiilor, aspecte care pot influența decizia de a nu merge mai departe cu inculpări.

Un dosar care rămâne incomplet

Cazul a dus deja la condamnarea lui Ghislaine Maxwell pentru trafic de minori, în timp ce Jeffrey Epstein a murit în detenție înainte de a fi judecat.

Totuși, întrebarea privind existența altor complici rămâne fără un răspuns clar. Documentele recente nu modifică poziția oficială a autorităților, dar alimentează criticile potrivit cărora ancheta ar fi fost incompletă sau insuficient aprofundată.

Presiuni pentru transparență

Cazul continuă să genereze reacții la nivel politic și în opinia publică. Membri ai Congresului american cer audieri și clarificări suplimentare, iar avocații victimelor susțin că autoritățile nu au mers suficient de departe.

În același timp, sunt invocate dificultăți specifice unor astfel de dosare: lipsa probelor directe, timpul scurs de la comiterea faptelor și reticența victimelor de a depune mărturie publică.

În ciuda acestor obstacole, presiunea pentru răspunsuri clare rămâne ridicată, iar cazul Epstein continuă să fie unul dintre cele mai controversate dosare din ultimii ani.

Tags:
Ultima oră
