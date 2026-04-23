B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Furtul l-a surmenat. Hoț adormit în mașina pe care voia s-o jefuiască

Furtul l-a surmenat. Hoț adormit în mașina pe care voia s-o jefuiască

Adrian Teampău
23 apr. 2026, 14:00
Hoț surprins dormind la volan Sursa foto: Gorjeanul
Cuprins
  1. Poliția a reținut un hoț adormit la volan
  2. Hoțul „a obosit” în timpul spargerii

Poliția a reținut un tânăr, în Târgu Jiu, care a adormit în mașina pe care intenționa să o jefuiască. Autoritățile au intervenit după ce au primit un apel, prin 112, de la o localnică. 

Poliția a reținut un hoț adormit la volan

Un bărbat a adormit într-o maşină pe care dorea să o jefuiască, fiind surprins de o localnică ce a sunat la numărul de urgență 112. El a fost reținut de poliția care au intervenit în acest caz. Ulterior, în cadrul cercetărilor s-a descoperit că bărbatul avea montată o brăţară de monitorizare. Suspectul era sub control judiciar într-o anchetă tot pentru furt din autoturisme.

„În dimineaţa de 22 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi prin apelul 112  de o localnică, cu privire la faptul că în timp ce se deplasa pe strada Nicolae Bălcescu, a observat o persoană de sex masculin, care încerca să deschidă portierele autoturismelor”, au relatat într-un comunicat de presă, polițiștii de la IPJ Gorj.

Potrivit sursei citate, la fața locului s-a deplasat o patrulă de ordine publică care a identificat un tânăr ce corespundea descrierii primite prin telefon.

„La faţa locului s-a deplasat o patrulă de ordine publică din cadrul Biroului Ordine Publică, care în urma verificărilor efectuate în zonă au identificat un tânăr de 29 de ani, din municipiul Târgu Jiu, care corespundea descrierii, fiind bănuit se săvârşirea faptei”, a transmis IPJ Gorj.

Hoțul „a obosit” în timpul spargerii

În comunicatul transmis de Poliția Gorj, se arată că patrula l-a găsit pe suspect dormind într-unul din autovehiculele pe care le deschisese. Polițiștii au observat că acesta avea montat, un dispozitiv electronic de monitorizare. Așa au descoperit că era sub control judiciar, anchetat într-un alt furt din autoturisme.

„De asemenea, s-a mai stabilit că acesta avea montat un dispozitiv electronic de monitorizare, tip brăţară, aflându-se sub măsura controlului judiciar pentru infracţiunea de furt calificat, din autoturisme. În interiorul autoturismului s-au constatat urme de răvăşire, fără a fi sustrase bunuri sau valori”, a mai precizat Poliţia.

Agenţii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de furt, iar acesta a fost reţinut pentru 24 ore.

