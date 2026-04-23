Nicușor Dan a transmis, joi, că România își menține relevanța în domeniul securității și apărării pe Flancul Estic, într-un context geopolitic tot mai complicat, marcat de războiul din și de multiple crize globale.

Mesaj transmis de Ziua Forțelor Terestre

Declarațiile au fost făcute cu ocazia Zilei Forțelor Terestre și prezentate de consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, în cadrul ceremoniei organizate la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I, conform Agerpres.

Șeful statului a subliniat rolul esențial al Forțelor Terestre în implementarea strategiilor militare și în desfășurarea misiunilor din teatrele de operații, evidențiind contribuția militarilor și a personalului civil.

„În această zi solemnă, onorăm memoria eroilor care au făcut sacrificiul suprem pe câmpul de luptă și transmitem respectul nostru profund veteranilor care au apărat valorile naționale, atât pe teritoriul României, cât și dincolo de granițele sale”, a afirmat Nicușor Dan.

România, „reper strategic regional”

Potrivit președintelui, statutul României de „reper strategic regional” este susținut de capacitatea Forțelor Terestre de a se adapta rapid la noile provocări de securitate.

„Alături de aliați și parteneri, Forțele Terestre sunt implicate în asigurarea securității naționale, regionale și euro-atlantice. Astăzi, Forțele Terestre sunt o componentă omogenă și dinamică a Armatei României, cu rezultate importante în îndeplinirea misiunilor desfășurate”, a punctat șeful statului.

Acesta a evidențiat și progresele recente, de la modernizarea echipamentelor militare până la intensificarea exercițiilor multinaționale.

Investiții în apărare și modernizare

În mesajul său, Nicușor Dan a reiterat angajamentul României pentru creșterea capacității de apărare, inclusiv prin majorarea bugetului în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul NATO.

„Am demarat deja majorarea etapizată a bugetului pentru apărare […] și vom achiziționa tehnică și echipamente de ultimă generație, utilizând inclusiv instrumentele financiare puse la dispoziție de Uniunea Europeană, pentru a ne consolida capacitatea defensivă”, a evidențiat președintele.