CFR Călători, operatorul feroviar de stat a anunțat că va suplimenta care vor circula spre litoral, în minivacanța de 1 Mai.

Anunțul făcut de CFR Călători

de stat vine în sprijinul turiștilor care doresc să-și petreacă vacanța de 1 Mai în stațiunile de pe litoralul . CFR Călători a anunțat că va introduce mai multe trenuri pe acestă rută. Concret va fi suplimentată capacitatea de transport spre litoral, în perioada 30 aprilie/1 mai – 3/4 mai 2026.

CFR va introduce mai multe trenuri directe către Constanţa şi către staţiunile de la Marea Neagră, inclusiv Mangalia. Punctele de plecare vor fi din Bucureşti Nord şi Suceava, a anunțat compania.

„Cu ocazia minivacanţei de 1 Mai, când litoralul românesc devine una dintre principalele destinaţii tradiţionale de vacanţă, CFR Călători suplimentează capacitatea de transport către mare. Astfel, în perioada 30 aprilie/1 mai – 3/4 mai 2026, pe lângă trenurile directe din programul obişnuit de circulaţie, vor fi introduse trenuri directe suplimentare spre Constanţa şi staţiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, din Bucureşti Nord şi Suceava”, se menţionează în comunicatul transmis de CFR.

Potrivit sursei citate, călătorii din alte regiuni ale ţării vor putea ajunge mai rapid în stațiunile de la Marea Neagră prin conexiuni din Bucureşti. Trenurile vor circula, în această perioadă, frecvent, la un interval de 1-2 ore, pe ruta Bucureşti Nord – Constanţa şi retur.

CFR redeschide linia Constanța – Mangalia

În urma redeschiderii temporare a liniei Constanţa – Mangalia, de către managerul infrastructurii, CNCF CFR SA, în perioada 30 aprilie – 4 mai 2026, serviciul de transport Regio din programul de circulaţie al CFR Călători va fi operat temporar pe ruta Constanţa – Mangalia şi retur. Aici vor circula trenuri, în locul serviciilor auto utilizate în prezent pentru a permite derularea lucrărilor efectuate de către CNCF CFR SA.

Conform avizului dat de managerul infrastructurii feroviare – CNCF CFR SA, trenurile vor circula fără oprire în staţia Costineşti Tabără. Aceasta deoarece peroanele nu sunt finalizate şi nu permit îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor.

În aceste condiţii, având în vedere că au fost efectuate vânzări în avans înainte de decizia CNCF CFR SA de a permite reintroducerea temporară a trenurilor în circulaţie, pasagerii care și-au cumpărat deja bilete cu plecare sau sosire în staţia Costineşti Tabără să utilizeze staţia Costineşti.