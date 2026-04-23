B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mai multe alternative pentru turiștii care doresc să ajungă la Marea Neagră. CFR suplimentează trenurile în minivacanța de 1 Mai

Mai multe alternative pentru turiștii care doresc să ajungă la Marea Neagră. CFR suplimentează trenurile în minivacanța de 1 Mai

Adrian Teampău
23 apr. 2026, 13:27
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Anunțul făcut de CFR Călători
  2. CFR redeschide linia Constanța – Mangalia

CFR Călători, operatorul feroviar de stat a anunțat că va suplimenta garniturile de tren care vor circula spre litoral, în minivacanța de 1 Mai.

Anunțul făcut de CFR Călători

Operatorul feroviar de stat vine în sprijinul turiștilor care doresc să-și petreacă vacanța de 1 Mai în stațiunile de pe litoralul Mării Negre. CFR Călători a anunțat că va introduce mai multe trenuri pe acestă rută. Concret va fi suplimentată capacitatea de transport spre litoral, în perioada 30 aprilie/1 mai – 3/4 mai 2026.

CFR va introduce mai multe trenuri directe către Constanţa şi către staţiunile de la Marea Neagră, inclusiv Mangalia. Punctele de plecare vor fi din Bucureşti Nord şi Suceava, a anunțat compania.

„Cu ocazia minivacanţei de 1 Mai, când litoralul românesc devine una dintre principalele destinaţii tradiţionale de vacanţă, CFR Călători suplimentează capacitatea de transport către mare. Astfel, în perioada 30 aprilie/1 mai – 3/4 mai 2026, pe lângă trenurile directe din programul obişnuit de circulaţie, vor fi introduse trenuri directe suplimentare spre Constanţa şi staţiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, din Bucureşti Nord şi Suceava”, se menţionează în comunicatul transmis de CFR.

Potrivit sursei citate, călătorii din alte regiuni ale ţării vor putea ajunge mai rapid în stațiunile de la Marea Neagră prin conexiuni din Bucureşti. Trenurile vor circula, în această perioadă, frecvent, la un interval de 1-2 ore, pe ruta Bucureşti Nord – Constanţa şi retur.

CFR redeschide linia Constanța – Mangalia

În urma redeschiderii temporare a liniei Constanţa – Mangalia, de către managerul infrastructurii, CNCF CFR SA, în perioada 30 aprilie – 4 mai 2026, serviciul de transport Regio din programul de circulaţie al CFR Călători va fi operat temporar pe ruta Constanţa – Mangalia şi retur. Aici vor circula trenuri, în locul serviciilor auto utilizate în prezent pentru a permite derularea lucrărilor efectuate de către CNCF CFR SA.

Conform avizului dat de managerul infrastructurii feroviare – CNCF CFR SA, trenurile vor circula fără oprire în staţia Costineşti Tabără. Aceasta deoarece peroanele nu sunt finalizate şi nu permit îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor.

În aceste condiţii, având în vedere că au fost efectuate vânzări în avans înainte de decizia CNCF CFR SA de a permite reintroducerea temporară a trenurilor în circulaţie, pasagerii care și-au cumpărat deja bilete cu plecare sau sosire în staţia Costineşti Tabără să utilizeze staţia Costineşti.

Tags:
Citește și...
Aici se mănâncă pe rupte! Cel puțin 10.000 de shaorma vândute zilnic într-un oraș din România
Eveniment
Aici se mănâncă pe rupte! Cel puțin 10.000 de shaorma vândute zilnic într-un oraș din România
Nicușor Dan: România își consolidează rolul strategic pe Flancul Estic, în contextul provocărilor de securitate
Eveniment
Nicușor Dan: România își consolidează rolul strategic pe Flancul Estic, în contextul provocărilor de securitate
Vaccinarea antigripală în Europa. OMS cere măsuri urgente pentru creșterea accesului și acoperirii
Eveniment
Vaccinarea antigripală în Europa. OMS cere măsuri urgente pentru creșterea accesului și acoperirii
Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Forţelor Terestre: „Împreună, uniţi, responsabili şi solidari vom depăşi cu bine şi această perioadă”
Eveniment
Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Forţelor Terestre: „Împreună, uniţi, responsabili şi solidari vom depăşi cu bine şi această perioadă”
Prima zi de concediu medical, din nou plătită. Cine sunt românii care beneficiază de schimbare
Eveniment
Prima zi de concediu medical, din nou plătită. Cine sunt românii care beneficiază de schimbare
Pentagon: Curățarea Strâmtorii Ormuz de mine ar putea dura până la șase luni
Eveniment
Pentagon: Curățarea Strâmtorii Ormuz de mine ar putea dura până la șase luni
Cum îți poți optimiza fiecare pistă self service pentru un flux constant de clienți
Eveniment
Cum îți poți optimiza fiecare pistă self service pentru un flux constant de clienți
Cazul Epstein, din nou în atenție. Documente noi ridică semne de întrebare asupra anchetei
Eveniment
Cazul Epstein, din nou în atenție. Documente noi ridică semne de întrebare asupra anchetei
Cursă de peste o oră până la Otopeni, plătită cu 63 lei. Reacția șocantă a unui șofer Uber: „De astăzi conturile mele au fost șterse”
Eveniment
Cursă de peste o oră până la Otopeni, plătită cu 63 lei. Reacția șocantă a unui șofer Uber: „De astăzi conturile mele au fost șterse”
Salariile directorilor de școli, mai mici decât ale profesorilor. Explicațiile ministrul Educației și Cercetării: „Asta generează anumite nemulțumiri”
Eveniment
Salariile directorilor de școli, mai mici decât ale profesorilor. Explicațiile ministrul Educației și Cercetării: „Asta generează anumite nemulțumiri”
Ultima oră
13:59 - Aici se mănâncă pe rupte! Cel puțin 10.000 de shaorma vândute zilnic într-un oraș din România
13:45 - Nicușor Dan: România își consolidează rolul strategic pe Flancul Estic, în contextul provocărilor de securitate
13:21 - Prințul Harry, vizită neanunțată la Kiev pentru sprijinirea Ucrainei și a operațiunilor umanitare
13:18 - Suspendarea permisului pentru amenzi neplătite, modificată de MAI. Ce schimbări apar pentru șoferi
13:03 - Criza guvernamentală intră într-o nouă etapă. Nicușor Dan încearcă să țină AUR în afara jocului de putere. Similitudini cu criza PNL-PD din 2007
12:41 - Vaccinarea antigripală în Europa. OMS cere măsuri urgente pentru creșterea accesului și acoperirii
12:37 - Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Forţelor Terestre: „Împreună, uniţi, responsabili şi solidari vom depăşi cu bine şi această perioadă”
12:17 - Prima zi de concediu medical, din nou plătită. Cine sunt românii care beneficiază de schimbare
12:04 - Pentagon: Curățarea Strâmtorii Ormuz de mine ar putea dura până la șase luni
11:54 - Cum îți poți optimiza fiecare pistă self service pentru un flux constant de clienți