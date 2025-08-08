B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » (VIDEO) Clipe de coșmar pentru o mamă româncă, stabilită în Belgia. Și-a dus copilul la creșă, însă ce a urmat a fost de-a dreptul șocant!

(VIDEO) Clipe de coșmar pentru o mamă româncă, stabilită în Belgia. Și-a dus copilul la creșă, însă ce a urmat a fost de-a dreptul șocant!

Elena Boruz
08 aug. 2025, 11:24
(VIDEO) Clipe de coșmar pentru o mamă româncă, stabilită în Belgia. Și-a dus copilul la creșă, însă ce a urmat a fost de-a dreptul șocant!
Sursă foto: Captură video/TikTok @alecsaalecsandraaa

O tânără mămică, stabilită în Belgia, a trecut prin clipe de coșmar, după ce și-a dus copilul la creșă. Femeia este româncă și locuiește cu familia în străinătate.

Aceasta a povestit pe platforma TikTok experiența groaznică pe care a avut-o cu două creșe la care a ales să își ducă băiețelul. Deși feedback-ul referitor la instituții era unul majoritar pozitiv, ce a urmat a făcut-o să regrete decizia luată.

Cuprins:

  • Povestea șocantă a mămicii din Belgia: „Am aflat de la știri că le dădeau copiilor mâncare expirată”
  • A doua oară, tot cu ghinion: „Băiatul avea bluza plină de sânge”

Povestea șocantă a mămicii din Belgia: „Am aflat de la știri că le dădeau copiilor mâncare expirată”

Femeia a dorit să povestească în spațiul public experiența de coșmar pe care a avut-o pentru a ajuta și alte persoane să nu treacă prin același lucru. Ei bine, după spusele acesteia, femeia a optat pentru o creșă, deloc ieftină, pentru a-și duce băiețelul acolo și pentru a putea merge la muncă. Toate bune și frumoase timp de 10 luni, după care lucrurile s-au schimbat radical.

Tânăra povestește îngrozită cum într-o dimineață, pe când abia ajunsese la serviciu, primește un mail care a lăsat-o mască. Conducerea grădiniței o contacta pentru a-și lua copilul, deoarece instituția urma să se închid. Motivul? Nu l-au spus. Tânăra mămică a aflat, ulterior, de la știri ce s-a întâmplat de fapt.

„Totul a fost ok până la vreo 10 luni de mers la creșă, când, într-o dimineață, de abia ajunsesem la muncă și m-am trezit cu un mail în care îmi spuneau «Vino să-ți iei copilul și de mâine creșa se închide!». Motivul pentru care s-a închis creșa l-am aflat de la știri, era că le dădea copiilor mâncare expirată. Copii mici, da? Deci să ne înțelegem. De la trei luni până la 2 ani jumătate. Asta s-a întâmplat pentru că una dintre îngrijitoare a denunțat acest lucru. A zis că ele nu mai suportau să vadă așa ceva”, a explicat femeia într-un videoclip pe TikTok.

A doua oară, tot cu ghinion: „Băiatul avea bluza plină de sânge”

După ce au scăpat de creșa „buclucașă”, tinerii părinți s-au reorientat către o alta, de această dată privată. Deși costurile erau considerabil mai mari, știind experiența trecută, cei doi părinți nu s-au uitat la bani. Dar, nici de această dată, nu a fost cu noroc.

Într-o dimineață, pe vremea când era însărcinată cu fetița, a fost sunată de la creșă să își ia copilul. Când a ajuns acolo, și-a găsit copilul cu tricoul plin de sânge, iar personalul instituției nu a avut nicio explicație. Mai mult, odată ajunsă la urgențe cu băiețelul, medicii au constatat că avea bărbia spartă și a necesitat să fie cusut.

„Eram însărcinată cu Karla, aveam șapte luni de sarcină când de-abia îl dusesem la creșă într-o dimineață, iar după vreo 30 de minute mă suna că «Vino să-l iei să-l duci la urgențe!» (…) Am avut noroc în dimineața aceea că a fost soțul acasă, ca să putem să mergem la creșă să-l ducem direct la spital. Am ajuns acolo, băiatul avea bluza plină de sânge, avea un plasture mic la bărbie. Am întrebat ce s-a întâmplat, au zis că nu știu cu exactitate, pentru că nu au fost acolo. În condițiile în care plăteam o grămadă de bani pe creșă să mi se spună că n-au fost acolo?! Am ajuns cu el la urgențe, iar aici i-a dat plasturele jos. Când i-a dat plasturele jos, avea ditamai gaura în bărbie, deci, efectiv, avea toată bărbia spartă. L-au cusut acolo, pe loc”, a adăugat mama din Belgia.

@alecsaalecsandraaa Sper să vă ajute experiența mea! #viatainbelgia #mamiciinbelgia #mamicipetiktok #pentrutine #mamici #cresa #copii #pentrumame ♬ sunet original – Alecsa Alecsandra

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Accident rutier, în județul Alba. O fetiță de 12 ani a fost lovită de o mașină. Ce s-a întâmplat mai exact
Eveniment
Accident rutier, în județul Alba. O fetiță de 12 ani a fost lovită de o mașină. Ce s-a întâmplat mai exact
Un băiat de 13 ani a provocat un accident rutier, după ce a furat mașina tatălui. Cine a anunțat poliția
Eveniment
Un băiat de 13 ani a provocat un accident rutier, după ce a furat mașina tatălui. Cine a anunțat poliția
Cum se tratează corect ulciorul la ochi? Avertismentul specialiștilor
Eveniment
Cum se tratează corect ulciorul la ochi? Avertismentul specialiștilor
Un gigant american declanșează concedieri în masă la o fabrică din România. Războiul din Ucraina și inflația, invocate pentru restructurări
Eveniment
Un gigant american declanșează concedieri în masă la o fabrică din România. Războiul din Ucraina și inflația, invocate pentru restructurări
Accident grav în Prahova. O femeie a murit după ce a căzut cu mașina într-o râpă. Ce s-a întâmplat cu ceilalți pasageri
Eveniment
Accident grav în Prahova. O femeie a murit după ce a căzut cu mașina într-o râpă. Ce s-a întâmplat cu ceilalți pasageri
Acuzații de „blat” la Insula Iubirii 2025: „Jaguarul e un actor angajat ca să pară așa cum e”
Eveniment
Acuzații de „blat” la Insula Iubirii 2025: „Jaguarul e un actor angajat ca să pară așa cum e”
Accident teribil pe Drumul Expres Craiova-Pitești. În urma impactului au rezultat trei victime! Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Accident teribil pe Drumul Expres Craiova-Pitești. În urma impactului au rezultat trei victime! Ce au transmis autoritățile
Incendiul din Delta Dunării, din ce în ce mai greu de stins! Ce au declarat reprezentanții ISU Tulcea
Eveniment
Incendiul din Delta Dunării, din ce în ce mai greu de stins! Ce au declarat reprezentanții ISU Tulcea
Peste 30 de percheziții în patru județe și în București, într-un dosar de proxenetism
Eveniment
Peste 30 de percheziții în patru județe și în București, într-un dosar de proxenetism
România traversată de un nou val de caniculă. Capitala și marile orașe, sub temperaturi sufocante până cel puțin pe 19 august
Eveniment
România traversată de un nou val de caniculă. Capitala și marile orașe, sub temperaturi sufocante până cel puțin pe 19 august
Ultima oră
12:15 - Accident rutier, în județul Alba. O fetiță de 12 ani a fost lovită de o mașină. Ce s-a întâmplat mai exact
11:58 - Un băiat de 13 ani a provocat un accident rutier, după ce a furat mașina tatălui. Cine a anunțat poliția
11:55 - Cum se tratează corect ulciorul la ochi? Avertismentul specialiștilor
11:48 - Un gigant american declanșează concedieri în masă la o fabrică din România. Războiul din Ucraina și inflația, invocate pentru restructurări
11:45 - Gina Chirilă, confesiuni cu ocazia aniversării! Ce a postat fosta parteneră a lui Bogdan Vlădău
11:11 - Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”
10:57 - Accident grav în Prahova. O femeie a murit după ce a căzut cu mașina într-o râpă. Ce s-a întâmplat cu ceilalți pasageri
10:38 - Acuzații de „blat” la Insula Iubirii 2025: „Jaguarul e un actor angajat ca să pară așa cum e”
10:31 - Jaf supraestimat. Un hoț a furat un ceas de la un turist, însă acesta valora mult mai puțin decât ar fi crezut
10:22 - Accident teribil pe Drumul Expres Craiova-Pitești. În urma impactului au rezultat trei victime! Ce au transmis autoritățile