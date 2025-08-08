O tânără mămică, stabilită în Belgia, a trecut prin clipe de coșmar, după ce și-a dus copilul la . Femeia este româncă și locuiește cu familia în străinătate.

Aceasta a povestit pe platforma TikTok experiența groaznică pe care a avut-o cu la care a ales să își ducă băiețelul. Deși feedback-ul referitor la instituții era unul majoritar pozitiv, ce a urmat a făcut-o să regrete decizia luată.

Cuprins:

Povestea șocantă a mămicii din Belgia: „Am aflat de la știri că le dădeau copiilor mâncare expirată”

A doua oară, tot cu ghinion: „Băiatul avea bluza plină de sânge”

Povestea șocantă a mămicii din Belgia: „Am aflat de la știri că le dădeau copiilor mâncare expirată”

Femeia a dorit să povestească în spațiul public experiența de coșmar pe care a avut-o pentru a ajuta și alte persoane să nu treacă prin același lucru. Ei bine, după spusele acesteia, femeia a optat pentru o creșă, deloc ieftină, pentru a-și duce băiețelul acolo și pentru a putea merge la muncă. Toate bune și frumoase timp de 10 luni, după care lucrurile s-au schimbat radical.

Tânăra povestește îngrozită cum într-o dimineață, pe când abia ajunsese la serviciu, primește un mail care a lăsat-o mască. Conducerea grădiniței o contacta pentru a-și lua copilul, deoarece instituția urma să se închid. Motivul? Nu l-au spus. Tânăra mămică a aflat, ulterior, de la știri ce s-a întâmplat de fapt.

„Totul a fost ok până la vreo 10 luni de mers la creșă, când, într-o dimineață, de abia ajunsesem la muncă și m-am trezit cu un mail în care îmi spuneau «Vino să-ți iei copilul și de mâine creșa se închide!». Motivul pentru care s-a închis creșa l-am aflat de la știri, era că le dădea copiilor mâncare expirată. Copii mici, da? Deci să ne înțelegem. De la trei luni până la 2 ani jumătate. Asta s-a întâmplat pentru că una dintre îngrijitoare a denunțat acest lucru. A zis că ele nu mai suportau să vadă așa ceva”, a explicat femeia într-un videoclip pe TikTok.

A doua oară, tot cu ghinion: „Băiatul avea bluza plină de sânge”

După ce au scăpat de creșa „buclucașă”, tinerii părinți s-au reorientat către o alta, de această dată privată. Deși costurile erau considerabil mai mari, știind experiența trecută, cei doi părinți nu s-au uitat la bani. Dar, nici de această dată, nu a fost cu noroc.

Într-o dimineață, pe vremea când era însărcinată cu fetița, a fost sunată de la creșă să își ia copilul. Când a ajuns acolo, și-a găsit copilul cu tricoul plin de sânge, iar personalul instituției nu a avut nicio explicație. Mai mult, odată ajunsă la urgențe cu băiețelul, medicii au constatat că avea bărbia spartă și a necesitat să fie cusut.

„Eram însărcinată cu Karla, aveam șapte luni de sarcină când de-abia îl dusesem la creșă într-o dimineață, iar după vreo 30 de minute mă suna că «Vino să-l iei să-l duci la urgențe!» (…) Am avut noroc în dimineața aceea că a fost soțul acasă, ca să putem să mergem la creșă să-l ducem direct la spital. Am ajuns acolo, băiatul avea bluza plină de sânge, avea un plasture mic la bărbie. Am întrebat ce s-a întâmplat, au zis că nu știu cu exactitate, pentru că nu au fost acolo. În condițiile în care plăteam o grămadă de bani pe creșă să mi se spună că n-au fost acolo?! Am ajuns cu el la urgențe, iar aici i-a dat plasturele jos. Când i-a dat plasturele jos, avea ditamai gaura în bărbie, deci, efectiv, avea toată bărbia spartă. L-au cusut acolo, pe loc”, a adăugat mama din Belgia.