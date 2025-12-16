Accesul la locuințe la prețuri suportabile a devenit una dintre cele mai presante probleme sociale din Uniunea Europeană, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor. În acest context, Comisia Europeană a lansat o inițiativă amplă, menită să ofere statelor membre instrumente concrete pentru a răspunde acestei crize.

Ce prevede planul european

a prezentat primul „Plan european pentru locuințe la prețuri accesibile”, conceput ca răspuns la dificultățile întâmpinate de milioane de cetățeni în accesarea unei locuințe decente. Potrivit instituției europene, în ultimul deceniu, prețurile locuințelor au crescut cu peste 60%, iar chiriile cu aproximativ 20%, afectând mobilitatea forței de muncă și coeziunea socială.

Inițiativa urmărește să stimuleze oferta de locuințe, să încurajeze investițiile publice și private și să sprijine categoriile vulnerabile, precum tinerii, studenții sau persoanele cu venituri reduse. Planul vizează totodată reglementarea închirierilor pe termen scurt în zonele supuse unei presiuni locative ridicate.

De ce consideră Comisia locuința un drept fundamental

Comisarul european pentru energie și , Dan Jorgensen, a subliniat că accesul la locuință nu trebuie tratat exclusiv ca o chestiune de piață. Oficialul a explicat că planul propus include măsuri concrete pentru reducerea birocrației și mobilizarea resurselor financiare disponibile.

„Acest plan stabilește acțiuni concrete pentru a face locuințele mai accesibile ca preț prin declanșarea de investiții, reglementarea închirierilor pe termen scurt, reducerea birocrației și sprijinirea persoanelor celor mai afectate din societatea noastră. Locuința nu este doar o marfă. Este un drept fundamental. Trebuie să mobilizăm fiecare euro și să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că în Europa toată lumea își poate permite un loc decent pe care să îl numească acasă”, a declarat Dan Jorgensen, portrivit Capital.

Cum vor fi sprijinite statele membre pentru creșterea ofertei de locuințe

Un pilon important al planului îl reprezintă simplificarea normelor și procedurilor care limitează dezvoltarea de noi locuințe, în special în ceea ce privește planificarea urbană și autorizarea construcțiilor. Comisia intenționează să revizuiască și regulile privind ajutoarele de stat, pentru a facilita finanțarea și accesibile.

De asemenea, va fi propus un cadru legislativ dedicat închirierilor pe termen scurt, pentru a reduce presiunea asupra pieței în marile orașe și zonele turistice. Aceste măsuri sunt completate de Strategia europeană pentru construcții și de inițiativa Noul Bauhaus European.

Comisia a anunțat că a mobilizat deja aproximativ 43 de miliarde de euro pentru proiecte de locuințe și va continua alocările prin viitorul buget multianual al Uniunii. O platformă paneuropeană de investiții, realizată în cooperare cu Banca Europeană de Investiții, va susține implementarea proiectelor locale.

De asemenea, va fi creată o Alianță europeană pentru locuințe, care va reuni autorități publice, instituții europene și societatea civilă, urmând ca un raport de progres să fie prezentat înainte de finalul mandatului actualei Comisii.