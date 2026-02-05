Compania Construcții Erbașu anunță că se va implica în proiectul de extindere a Magistralei M4 de metrou, pe tronsonul Eroii Revoluției – Gara Progresul. Faza de proiectare va dura până la 10 luni. Proiectul are o durată totală de implementare estimată la 5 ani. Investiția se va realiza cu fonduri europene nerambursabile.

„Pornim la drum cu un nou proiect strategic pentru infrastructura de transport din București, care vizează extinderea Magistralei M4 de metrou, pe tronsonul Eroii Revoluției – Gara Progresul (Lotul 2), derulat în cadrul asocierii românești Constructii Erbasu (lider) – Concelex – Bog’Art.

🚇 Proiectul face parte din cel mai amplu program de extindere a rețelei de metrou derulat de o autoritate publică locală din România și are ca obiectiv dezvoltarea unei axe de mobilitate moderne, continue și eficiente pentru Capitală.

▶️ Odată cu emiterea ordinului de începere, intrăm alături de partenerii noștri din cadrul asocierii în faza de proiectare, cu o durată estimată de până la 10 luni, urmând ca lucrările de execuție să fie derulate etapizat, pe baza unor soluții atent planificate pentru menținerea funcționalității traficului și reducerea disconfortului urban. Proiectul este estimat la o durată totală de implementare de 5 ani.

Beneficiarul investiției este Primăria Sectorului 4, proiectul fiind finanțat prin fonduri europene nerambursabile, cu un impact economic și social semnificativ, atât în etapa de execuție, cât și după punerea în exploatare.

💚 Pentru noi, extinderea Magistralei M4 înseamnă un angajament pe termen lung față de oraș, față de oameni și față de viitorul infrastructurii de transport din București.

Construim pentru viitor.

În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.