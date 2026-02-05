B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Construcții Erbașu, despre extinderea Magistralei M4 de metrou: Pentru noi e un angajament pe termen lung față de oameni și față de viitorul infrastructurii de transport din București

Construcții Erbașu, despre extinderea Magistralei M4 de metrou: Pentru noi e un angajament pe termen lung față de oameni și față de viitorul infrastructurii de transport din București

Traian Avarvarei
05 feb. 2026, 15:53
Construcții Erbașu, despre extinderea Magistralei M4 de metrou: Pentru noi e un angajament pe termen lung față de oameni și față de viitorul infrastructurii de transport din București
Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

Compania Construcții Erbașu anunță că se va implica în proiectul de extindere a Magistralei M4 de metrou, pe tronsonul Eroii Revoluției – Gara Progresul. Faza de proiectare va dura până la 10 luni. Proiectul are o durată totală de implementare estimată la 5 ani. Investiția se va realiza cu fonduri europene nerambursabile.

Compania Construcții Erbașu, implicată în extinderea Magistralei M4 de metrou

„Pornim la drum cu un nou proiect strategic pentru infrastructura de transport din București, care vizează extinderea Magistralei M4 de metrou, pe tronsonul Eroii Revoluției – Gara Progresul (Lotul 2), derulat în cadrul asocierii românești Constructii Erbasu (lider) – Concelex – Bog’Art.

🚇 Proiectul face parte din cel mai amplu program de extindere a rețelei de metrou derulat de o autoritate publică locală din România și are ca obiectiv dezvoltarea unei axe de mobilitate moderne, continue și eficiente pentru Capitală.

▶️ Odată cu emiterea ordinului de începere, intrăm alături de partenerii noștri din cadrul asocierii în faza de proiectare, cu o durată estimată de până la 10 luni, urmând ca lucrările de execuție să fie derulate etapizat, pe baza unor soluții atent planificate pentru menținerea funcționalității traficului și reducerea disconfortului urban. Proiectul este estimat la o durată totală de implementare de 5 ani.

Beneficiarul investiției este Primăria Sectorului 4, proiectul fiind finanțat prin fonduri europene nerambursabile, cu un impact economic și social semnificativ, atât în etapa de execuție, cât și după punerea în exploatare.

💚 Pentru noi, extinderea Magistralei M4 înseamnă un angajament pe termen lung față de oraș, față de oameni și față de viitorul infrastructurii de transport din București.

Construim pentru viitor.
În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Orașul din România care surprinde pe toată lumea. Un apartament cu trei camere costă doar 15.000 de euro
Eveniment
Orașul din România care surprinde pe toată lumea. Un apartament cu trei camere costă doar 15.000 de euro
Profesor arestat pentru agresiune sexuală. A sărutat o fetiță de 13 ani pe holul școlii
Eveniment
Profesor arestat pentru agresiune sexuală. A sărutat o fetiță de 13 ani pe holul școlii
Cum reduci costurile la utilități în sezonul rece fără să renunți la confort
Eveniment
Cum reduci costurile la utilități în sezonul rece fără să renunți la confort
Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. „Femeia fatală” din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu
Eveniment
Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. „Femeia fatală” din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu
VIDEO: Ministrul Apărării bagă procurorii anticorupție în Armată. Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare. A găsit până și o rețea ilegală de magazine
Eveniment
VIDEO: Ministrul Apărării bagă procurorii anticorupție în Armată. Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare. A găsit până și o rețea ilegală de magazine
Judecătoarea Ionela Tudor s-a pensionat. Magistrata cunoscută pentru replica „M-a sunat Lia” se retrage din sistem
Eveniment
Judecătoarea Ionela Tudor s-a pensionat. Magistrata cunoscută pentru replica „M-a sunat Lia” se retrage din sistem
Tentativă de sinucidere la secția de poliție. Bucureșteanul reținut pentru sechestrarea fostei iubite și a copilului a fost salvat în ultimul moment
Eveniment
Tentativă de sinucidere la secția de poliție. Bucureșteanul reținut pentru sechestrarea fostei iubite și a copilului a fost salvat în ultimul moment
Este scandal în Guvern pe concediile medicale. Ministrul Sănătății se ceartă cu Ilie Bolojan. Ce spune Rogobete despre neplata primei zile de concediu
Eveniment
Este scandal în Guvern pe concediile medicale. Ministrul Sănătății se ceartă cu Ilie Bolojan. Ce spune Rogobete despre neplata primei zile de concediu
Cazurile de gripă iau amploare. INSP anunță 11 decese într-o singură săptămână. București, Prahova și Constanța, cele mai afectate zone
Eveniment
Cazurile de gripă iau amploare. INSP anunță 11 decese într-o singură săptămână. București, Prahova și Constanța, cele mai afectate zone
Pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea. Câți bani îi dădea lui Ion Nicola și ce spune despre infractorul sexual: „Un tip fain”
Eveniment
Pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea. Câți bani îi dădea lui Ion Nicola și ce spune despre infractorul sexual: „Un tip fain”
Ultima oră
17:52 - Orașul din România care surprinde pe toată lumea. Un apartament cu trei camere costă doar 15.000 de euro
17:34 - Profesor arestat pentru agresiune sexuală. A sărutat o fetiță de 13 ani pe holul școlii
17:29 - Cum reduci costurile la utilități în sezonul rece fără să renunți la confort
17:28 - Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. „Femeia fatală” din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu
17:07 - VIDEO: Ministrul Apărării bagă procurorii anticorupție în Armată. Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare. A găsit până și o rețea ilegală de magazine
17:04 - Judecătoarea Ionela Tudor s-a pensionat. Magistrata cunoscută pentru replica „M-a sunat Lia” se retrage din sistem
16:57 - Tentativă de sinucidere la secția de poliție. Bucureșteanul reținut pentru sechestrarea fostei iubite și a copilului a fost salvat în ultimul moment
16:33 - Germania taxează platformele de streaming. Cel puțin 8% din venituri merg spre industria cinematografică
16:30 - Este scandal în Guvern pe concediile medicale. Ministrul Sănătății se ceartă cu Ilie Bolojan. Ce spune Rogobete despre neplata primei zile de concediu
16:19 - Cazurile de gripă iau amploare. INSP anunță 11 decese într-o singură săptămână. București, Prahova și Constanța, cele mai afectate zone