Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, joi, cererea de pensionare depusă de judecătoarea Ionela Tudor. Decizia marchează finalul unui parcurs profesional intens mediatizat. Magistrata a intrat în atenția publicului după celebra replică „m-a sunat Lia”. Expresia a devenit rapid virală și a fost intens comentată în spațiul juridic românesc.

Cine este judecătoarea care iese la pensie după un parcurs intens în magistratură

După ani de activitate în sistemul judiciar, Ionela Tudor se pregătește să iasă oficial la pensie.

„Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către preşedintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 10 februarie, a doamnei judecător Ionela Tudor, preşedinte al Secţiei a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice a , delegată în funcţia de vicepreşedinte al acestei instanţe”, se arată în minuta deciziei de joi.

La 51 de ani, Ionela Tudor își încheie cariera după un parcurs profesional construit în timp, început în avocatură, între 1998 și 2004. Ulterior, a intrat în magistratură și a activat la Judecătoria Fetești, Judecătoria Slobozia, Tribunalul Călărași și Tribunalul Ialomița. Mai târziu, a ajuns la Tribunalul București, unde a profesat în perioada 2017–2021. Din 2023, și-a continuat activitatea la Curtea de Apel București, bifând una dintre cele mai importante etape ale carierei sale, notează agerpres.ro.

Cum a devenit „m-a sunat Lia” un moment-cheie într-o conferință de presă

Conferința de presă organizată pe 11 decembrie 2025 de conducerea Curtea de Apel București s-a transformat rapid într-un moment intens comentat public. În fața jurnaliștilor se aflau președinta Liana Arsenie și vicepreședinții Ionela Tudor și Domnica Adomniței. Aceștia răspundeau întrebărilor legate de dezvăluirile dintr-un reportaj realizat de .

În timp ce Liana Arsenie oferea explicații, Ionela Tudor și-a verificat telefonul și s-a apropiat pentru a-i șopti celebra frază „m-a sunat Lia”. Imediat după aceea, a părăsit brusc prezidiul. Revenită după câteva clipe, i-a arătat ecranul telefonului. Apoi i-a citit mesajul potrivit căruia „este exclus ca Cătălin Predoiu să fi intervenit”. Momentul a stârnit reacții imediate și a reaprins discuțiile despre influențele din interiorul sistemului judiciar.