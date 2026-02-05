B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » VIDEO: Ministrul Apărării bagă procurorii anticorupție în Armată. Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare. A găsit până și o rețea ilegală de magazine

VIDEO: Ministrul Apărării bagă procurorii anticorupție în Armată. Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare. A găsit până și o rețea ilegală de magazine

Adrian A
05 feb. 2026, 17:07
VIDEO: Ministrul Apărării bagă procurorii anticorupție în Armată. Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare. A găsit până și o rețea ilegală de magazine
Sursa foto: Facebook / Radu Miruță
Cuprins
  1. Ce se mai întâmplă prin Armata Română
  2. Batalionul 52 Geniu Tisa, un fel de SRL. Dar ilegal
  3. Pe fir intră procurorii anticorupție

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că un control desfășurat la Batalionul 52 Geniu Tisa din Satu Mare a scos la iveală „abateri grave și sistemice”, de la ocuparea ilegală a unor posturi militare până la folosirea resurselor armatei în scopuri personale. Așa că a sesizat procurorii anticorupție.

Ce se mai întâmplă prin Armata Română

Posturi de soldat şi soldat gradat profesionist, ocupate ilegal, rezultate modificate la selecţia unor candidaţi sau activităţi inventate doar pentru încasarea unor sume de bani care au dus chiar la creşterea pensiei. Sunt câteva din neregulile depistate la Batalionul 52 Geniu Tisa.

„În urma controlului operativ, la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare s-a găsit ocuparea ilegală a unor posturi de soldat şi soldat gradat profesionist, s-a găsit situaţia modificării rezultatelor de selecţie a unor candidaţi, astfel încât să fie declaraţi admişi cei care fuseseră declaraţi respinşi.

S-a găsit modificarea rezultatelor, iar în conformitate cu declaraţiile unora dintre cei implicaţi, schema asta s-a întâmplat inclusiv prin sume de bani date celor care organizau aceste selecţii.

Au fost, de asemenea, inventate de personalul militar de acolo activităţi inexistente, activităţi inexistente care au fost inventate pentru a se încasa sume de bani, sume de bani care, pe lângă faptul că au fost încasate pe activităţi care n-au fost desfăşurate, au dus la creşterea pensiei pentru cei care îşi autoinventaseră astfel de activităţi şi la 2.000 de lei pe lună în plus pentru pensie”, a declarat ministrul Apărării.

Batalionul 52 Geniu Tisa, un fel de SRL. Dar ilegal

Radu Miruță spune că s-a ajuns până în punctul în care bunurile unității erau folosite în scopuri personale și s-a descoperit până și o rețea de magazine ilegale.

„S-a găsit, tot în această unitate, utilizarea camioanelor militare în scopuri personale. S-a găsit o reţea de magazine ilegală care nu îndeplinea absolut nicio condiţie şi care nici măcar nu îndeplinea condiţiile sanitare, nu declara absolut nicio sumă de bani.

Au fost identificate situaţii în care militarii din această unitate erau folosiţi de superiori pentru activităţi în proprietăţi şi curţi personale. Au fost găsite situaţii de tăieri masive şi ilegale de lemn care au fost duse în mediul gospodăresc al celor care conduceau unitatea, utilizându-se inclusiv camioanele militare pentru transportul acestor mase lemnoase.

Au fost găsite misiuni fictive de transport al personalului din conducere, pentru care se decontau combustibili şi sumele de bani aferente deplasării.”, a mai explicat ministrul Apărării.

Pe fir intră procurorii anticorupție

Drept urmare, documentele unității militare au fost înaintate structurilor abilitate, mai multe persoane au fost trimise către DNA, iar comandantului unității a fost dat afară.

De asemenea, concursurile desfășurate ilegal urmează să fie verificate și anulate, magazinele din interiorul garnizoanei au fost desființate, iar ministerul a început demersurile pentru recuperarea prejudiciilor.

Tags:
Citește și...
Orașul din România care surprinde pe toată lumea. Un apartament cu trei camere costă doar 15.000 de euro
Eveniment
Orașul din România care surprinde pe toată lumea. Un apartament cu trei camere costă doar 15.000 de euro
Profesor arestat pentru agresiune sexuală. A sărutat o fetiță de 13 ani pe holul școlii
Eveniment
Profesor arestat pentru agresiune sexuală. A sărutat o fetiță de 13 ani pe holul școlii
Cum reduci costurile la utilități în sezonul rece fără să renunți la confort
Eveniment
Cum reduci costurile la utilități în sezonul rece fără să renunți la confort
Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. „Femeia fatală” din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu
Eveniment
Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. „Femeia fatală” din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu
Judecătoarea Ionela Tudor s-a pensionat. Magistrata cunoscută pentru replica „M-a sunat Lia” se retrage din sistem
Eveniment
Judecătoarea Ionela Tudor s-a pensionat. Magistrata cunoscută pentru replica „M-a sunat Lia” se retrage din sistem
Tentativă de sinucidere la secția de poliție. Bucureșteanul reținut pentru sechestrarea fostei iubite și a copilului a fost salvat în ultimul moment
Eveniment
Tentativă de sinucidere la secția de poliție. Bucureșteanul reținut pentru sechestrarea fostei iubite și a copilului a fost salvat în ultimul moment
Este scandal în Guvern pe concediile medicale. Ministrul Sănătății se ceartă cu Ilie Bolojan. Ce spune Rogobete despre neplata primei zile de concediu
Eveniment
Este scandal în Guvern pe concediile medicale. Ministrul Sănătății se ceartă cu Ilie Bolojan. Ce spune Rogobete despre neplata primei zile de concediu
Cazurile de gripă iau amploare. INSP anunță 11 decese într-o singură săptămână. București, Prahova și Constanța, cele mai afectate zone
Eveniment
Cazurile de gripă iau amploare. INSP anunță 11 decese într-o singură săptămână. București, Prahova și Constanța, cele mai afectate zone
Construcții Erbașu, despre extinderea Magistralei M4 de metrou: Pentru noi e un angajament pe termen lung față de oameni și față de viitorul infrastructurii de transport din București
Eveniment
Construcții Erbașu, despre extinderea Magistralei M4 de metrou: Pentru noi e un angajament pe termen lung față de oameni și față de viitorul infrastructurii de transport din București
Pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea. Câți bani îi dădea lui Ion Nicola și ce spune despre infractorul sexual: „Un tip fain”
Eveniment
Pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea. Câți bani îi dădea lui Ion Nicola și ce spune despre infractorul sexual: „Un tip fain”
Ultima oră
17:52 - Orașul din România care surprinde pe toată lumea. Un apartament cu trei camere costă doar 15.000 de euro
17:34 - Profesor arestat pentru agresiune sexuală. A sărutat o fetiță de 13 ani pe holul școlii
17:29 - Cum reduci costurile la utilități în sezonul rece fără să renunți la confort
17:28 - Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. „Femeia fatală” din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu
17:04 - Judecătoarea Ionela Tudor s-a pensionat. Magistrata cunoscută pentru replica „M-a sunat Lia” se retrage din sistem
16:57 - Tentativă de sinucidere la secția de poliție. Bucureșteanul reținut pentru sechestrarea fostei iubite și a copilului a fost salvat în ultimul moment
16:33 - Germania taxează platformele de streaming. Cel puțin 8% din venituri merg spre industria cinematografică
16:30 - Este scandal în Guvern pe concediile medicale. Ministrul Sănătății se ceartă cu Ilie Bolojan. Ce spune Rogobete despre neplata primei zile de concediu
16:19 - Cazurile de gripă iau amploare. INSP anunță 11 decese într-o singură săptămână. București, Prahova și Constanța, cele mai afectate zone
15:53 - Construcții Erbașu, despre extinderea Magistralei M4 de metrou: Pentru noi e un angajament pe termen lung față de oameni și față de viitorul infrastructurii de transport din București