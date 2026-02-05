Este scandal în Guvern pe concediile medicale. Ministrul Sănătății se ceartă cu Ilie Bolojan. Ce spune Rogobete despre neplata primei zile de concediu

După ce premierul Ilie Bolojan a dat vine pe Ministerul Sănătății pentru ideea cu neplata primei zile de concediu medical, Alexandru Rogobete a venit cu replica. Ideea nu era să se aplice necondiționat. Cert este că, deși acum se ceartă, măsura a fost adoptată de toți cei din coaliție tot pe genunchi. Iar acum se gândesc cum să o repare.

Ce spune Rogobete despre concediile medicale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a contrazis pe premierul Ilie Bolojan în scandalul legat de neplata primei zile de concediu medical. Rogobete susține că măsura trebuie aplicată cu excepții pentru pacienții care depind real de concediul medical.

„Am spus încă de la începutul acestui an că măsura privind concediile medicale și neplata primei zile de concediu medical trebuie nuanțată și aplicată corect, nu generalizată și nedreaptă.

Am avut o întâlnire consistentă cu asociațiile de pacienți, în care am analizat toate nuanțele și criteriile tehnice. Există situații clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni — vorbim despre pacienți oncologici, pacienți cu boli rare, pacienți cronici și alte categorii care depind real de acest sprijin medical.

Ca să fiu foarte clar: în această măsură vor fi introduse excepții explicite acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente. Aceste corecții vor fi făcute direct de Ministerul Sănătății, pentru ca pacienții care chiar au nevoie de concedii medicale să fie protejați. Rolul meu, ca ministru al sănătății, este să apăr pacienții, personalul medical și funcționarea corectă a sistemului.”, transmite Alexandru Rogobete.

Se iau măsuri să repare măsura

Și, așa cum se întâmplă în dese rânduri la noi, acum se chinuie să dea o lege care să repare o altă lege. De ce să facă o lege bună de la început?

„Impactul economic este important pentru sustenabilitatea sistemului public. Dar nu va fi niciodată mai presus de sănătatea oamenilor.

Tocmai de aceea, am finalizat o ordonanță de urgență care intră în transparență decizională și care introduce metodologii clare de protecție. Aceasta corectează excesele din trecut și elimină situațiile în care pacienții vulnerabili ar fi fost afectați de lipsa de reglementare.

Reforma înseamnă ordine, corectitudine și protecție reală pentru cei care au nevoie de sistemul medical. Și exact asta facem.”, scrie mândru că rezolvă problema ministrul Sănătății.

Ce zice Bolojan despre neplata primei zile de concediu

Alexandru Rogobete a simțit nevoia să reacționeze după ce Bolojan a anunțat că idea cu neplata primei zile de concediu medical a fost a .

„Decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical a fost adoptată de Guvern la propunerea Ministerului Sănătății, în baza unei discuții pe care am avut în prealabil la nivel guvernamental. E o decizie tranzitorie de realitățile pe care le avem.

Și alte țări au această măsură, care nu este o măsură de a penaliza un pacient sau un bolnav real, ci de a descuraja concediile fictive.

Putem analiza orice măsură cu privire la efectele pe care le are, a intrat în vigoare de câteva zile și vom putea face o evaluare măcar după o lună de zile. Este o perioadă tranzitorie, deci pe o perioadă limitată, până punem în aplicare mecanismele care să nu permită acordarea nejustificată a concediilor.”, a explicat premierul

Pacienții amenință că merg la CEDO

Până să repare guvernanții prostia făcută, pacienții cu boli oncologice amenință că merg la CEDO.

„Suntem pacienți, nu suntem falsificatori de concedii medicale.

Dacă se fac asemenea furtișaguri în sistemul de sănătate, nu cred că cei care trebuie să fie pedepsiți suntem tot noi pacienți. Suntem destul de mult pedepsiți de boală, așa că nu ne mai trebuie încă o pedeapsă din partea sistemului. Mai ales când nici măcar medicamente nu avem.

Chiar dacă de la 1 februarie s-a pus în aplicare legea, se va întâmpla același lucru respectiv, vor fi favorizate acele concedii medicale false. De ce întreb, de ce să fim toți pedepsiți, și mai ales pacienții? Ei să-i prindă pe făptași, că e în curtea lor. Să-și facă curățenie, nu să ne pedepsească pe noi pentru impotența lor funcțională.

Așteptăm decizia CCR-ului, el este cel care decide sesizarea noastră. Probabil va spune iar că nu poate face excepții pentru că este discriminare între pacienții cronici și cei acuți. Atunci ori elimină această hotărâre, ori nu ne dă câștig de cauză niciunuia dintre noi.

Așteptăm CCR-ul să se pronunțe, iar dacă nu vom avea satisfacție, vom lua drumul spre Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).”, a declarat Cezar Irimia, președintele Asociației Bolnavilor de Cancer.