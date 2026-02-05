VIDEO: Descinderi la dealerii de droguri din Capitală. Polițiști răniți, mașini lovite de traficanți. Droguri din America de Sud pentru cluburile de „fițe” din București

Misiune grea pentru polițiștii de la Crimă Organizată. Mai multe percheziții au avut loc aseară la dealerii de droguri din Capitală. Traficanții au încercat să scape și au lovit autospecialele Poliției și au și rănit doi polițiști.

Cunoscuți dealeri de droguri, luați cu asalt de polițiști

Operațiunea s-a desfășurat în București, Ilfov și Constața și a avut în vizor mai mulți dealeri de droguri cunoscuți în Capitală. Misiunea polițiștilor de la Crimă Organizată a fost una grea. Traicanții au încercat să scape, iar polițiștii au tras focuri de armă pentru a-i opri.

„În cursul zilei de 04.02.2026, s-a realizat prinderea în flagrant a unuia dintre inculpați, în localitatea Gruiu, în timp ce transporta cu un autoturism, în vederea comercializării, aproximativ 4 kilograme cocaină și circa 8 kilograme hașiș.

În acest context, până la momentul imobilizării sale, inculpatul a opus rezistență, provocând avarierea unor autoturisme ale poliție.

Ulterior, în urma testării cu aparatul drug test, a reieșit că inculpatul se afla sub influența substanțelor interzise, stare în care a condus pe drumurile publice autoturismul în care se aflau drogurile destinate distribuirii.

Au fost efectuate 9 percheziții domiciliare, în municipiul București și pe raza județelor Ilfov și Constanța, fiind găsite și ridicate o altă cantitate de aproximativ 1 kilogram cocaină, hașiș , sume de bani, cântare de mare precizie, dar și înscrisuri relevante.

În cadrul aceleași acțiuni, un alt inculpat a fost depistat în orașul Voluntari, în timp ce deținea asupra sa, circa 80 grame rezină de canabis, drog de risc și 21 grame cocaină.”, arată comunicatul DIICOT.

Cine sunt traficanții vizați de DIICOT

Cei trei traficanți prinși de polițiștii de la Crimă Organizată, vindeau cocaină adusă din Spania, însă legăturile duc până în America de Sud.

„Din actele de urmărire penală a rezultat faptul că, începând cu luna octombrie a anului 2025, inculpații au inițiat și au constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul de a obține beneficii materiale importante din comercializarea de droguri.

Astfel, folosind conexiunile în mediile narco traficanților din America Latină și Europa, ale unuia dintre membrii grupului infracțional organizat ( cunoscut cu antecedente privind infracțiuni la regimul drogurilor, comise într-o tara non UE și care avea printre atribuțiile din cadrul grupării de criminalitate organizată și pe aceea de a asigura legătura cu producători și traficanți de cocaină din America Centrală și de Sud), inculpații au conceput un plan de a introduce, periodic, în România, cantități importante de droguri de mare risc (cocaină) și droguri de risc (hașiș), cu intenția de a le comercializa către o rețea de distribuitori.

În realizarea obiectivului grupării de criminalitate organizată, la finele lunii ianuarie 2026, doi dintre inculpați s-au deplasat în Europa de vest, de unde procurat și introdus pe teritoriul României, pe cale rutieră, cantitatea de aproximativ 5 kilograme cocaină și 8 kilograme hașiș, cu valoarea de piață de circa 400.000 euro.

Ulterior, cei doi inculpați au stocat substanțele interzise, destinate comercializării, în locații de pe raza județului llfov și a municipiului București, de unde urmau a fi introduse pe piață.”, arată

Potrivit unor surse judiciare, cei trei dealeri de droguri sunt State Stelian zis „nea State”, vechi traficant, Dan Zamfir, traficant care locuia în zona Nordului, și Alexandru Găină , cunoscut cu antecedente penale, hoț de mașini de lux, violent, figură proeminentă a lumii interlope. Tatăl lui, colonel, a fost dat afară din MAI în 2007.

Cei trei au fost reținuți și urmează să ajungă în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Potrivit datelor rezultate din anchetă, erau destinate în principal cluburilor de „fițe” din București.