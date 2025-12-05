B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Locuințele sociale vor fi obținute mai greu. Parlamentul vrea să schimbe regulile repartizare

Locuințele sociale vor fi obținute mai greu. Parlamentul vrea să schimbe regulile repartizare

Adrian Teampău
05 dec. 2025, 19:22
Locuințele sociale vor fi obținute mai greu. Parlamentul vrea să schimbe regulile repartizare
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Lovuințele sociale vor fi mai greu de obținut
  2. Ce modificări vor fi aduse legii locuințelor
  3. Cum vor fi acordate locuințele sociale

Locuințele sociale nu vor mai fi accesibile oricui are nevoie, dacă va fi adoptat un proiect de lege aflat în dezbaterea Parlamentului. Solicitanții vor trebui să îndeplinească mai multe condiții pentru a avea acces la acestea.

Lovuințele sociale vor fi mai greu de obținut

În condițiile crizei imobiliare, deputații și senatorii propun o lege prin care locuințele sociale, din fondul locativ al primăriilor, vor fi mai greu accesibile celor aflați în nevoie. Conform actului normativ, cei interesați de obținerea unei astel de case vor trebui să îndeplinească mai multe condiții decât în prezent.

Proiectul depus la Senat are în vedere modificarea Legii locuinței nr. 114/1996. Schimbările au în vedere condițiile în care condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei ce vor să obțină o locuință socială. Pentru a se putea aplica, proiectul trebuie să treacă de Parlament și să fie promulgat de președintele țării.

Dacă legea va fi adoptată, regulile de repartizare a caselor vor fi modificate. Scopul urmărit este de a optimiza procedura de utilizare a fondului locativ public. Printre altele, se clarifică și se completează criteriile de eligibilitate.

„Modificările propuse vor avea un impact social pozitiv considerabil. În primul rând, persoanele defavorizate care solicită locuințe sociale vor beneficia de criterii de atribuire mai clare și mai corecte, ceea ce va spori transparența și încrederea în procesul de alocare. Clarificarea condițiilor de eligibilitate va preveni eventualele abuzuri sau favorizări nejustificate, asigurând că locuințele sociale ajung la cei care într-adevăr au nevoie și îndeplinesc condițiile legale. Introducerea obligației de înregistrare la agențiile pentru ocuparea forței de muncă va stimula participarea activă pe piața muncii și reducerea dependenței de ajutoarele sociale”, susțin autorii proiectului.

Ce modificări vor fi aduse legii locuințelor

Proiectul legislativ depus în Parlament va introduce în Legea 114/1996 o prevedere menită să clarifice criteriile de eligibilitate pentru locuințele sociale. Astfel, va exista o prevedere explicită conform căreia aceste tipuri de case vor fi acordate în funcție de plafonul de venit și de îndeplinirea celorlalte condiții de eligibilitate.

Potrivit modificării, pentru a avea acces la stfel de locuințe, venitul mediu lunar al solicitantului trebuie să fie sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie. Valoarea va fi preluată din ultimul Buletin statistic, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior lunii în care se analizează cererea. Valoarea venitului trebuie să se mențină sub salariul mediu pe economie până în luna anterioară repartizării locuinței.

Proiectul lasă la dispoziția consiliilor locale posibilitatea de a introduce criterii suplimentare de prioritizare a cererilor de pentru locuințele sociale. Aceste criterii trebuie stabilite cu asigurarea transparenței și nediscriminării.

Cum vor fi acordate locuințele sociale

Proiectul de lege mai prevede două situații în care solicitanții nu pot avea acces la locuințele sociale acordate din fondul locativ public. Acestea sunt:

  • existența unor datorii la bugetul local (la data analizării cererii);
  • când nu pot face dovada solicitării anuale de angajare la agenția pentru ocuparea forței de muncă ori la altă structură publică competentă privind ocuparea forței de muncă. Excepție fac persoanele care, potrivit legii, nu au obligația să se înregistreze ca șomeri sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă – pensionari, persoane cu handicap grav sau accentuat, persoane încadrate într-o categorie de boală cronică atestată medical.

În prezent, legea stabilește că nu pot beneficia de asemenea case sociale persoanele sau familiile care:

  • dețin în proprietate o locuință;
  • au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;
  • au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;
  • dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.

Aceste situații vor rămâne valabile și pe viitor, după cum apare în proiect.

Tags:
Citește și...
Guvernul începe reforma companiilor de stat. Procesul începe cu 17 entități publice
Economic
Guvernul începe reforma companiilor de stat. Procesul începe cu 17 entități publice
Rafinăria Brazi funcționează la capacitate maximă. Alimentarea cu apă a fost reluată
Economic
Rafinăria Brazi funcționează la capacitate maximă. Alimentarea cu apă a fost reluată
Centrala electrică de la Brazi a repornit. Anunțul ministrului Energiei (VIDEO)
Economic
Centrala electrică de la Brazi a repornit. Anunțul ministrului Energiei (VIDEO)
INS: Economia României a crescut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, în primele nouă luni ale acestui an
Economic
INS: Economia României a crescut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, în primele nouă luni ale acestui an
Benzinăriile Lukoil vor funcționa până în aprilie 2026. Administrația Trump a dat o derogare de la sancțiuni
Economic
Benzinăriile Lukoil vor funcționa până în aprilie 2026. Administrația Trump a dat o derogare de la sancțiuni
Fostul proprietar Pornhub este interesat de activele Lukoil. O tranzacţie de 22 miliarde de dolari
Economic
Fostul proprietar Pornhub este interesat de activele Lukoil. O tranzacţie de 22 miliarde de dolari
MAI clarifică sumele record plătite sub formă de pensii în 2024. Cum s-a ajuns la suma de peste 9 miliarde de lei
Economic
MAI clarifică sumele record plătite sub formă de pensii în 2024. Cum s-a ajuns la suma de peste 9 miliarde de lei
Nazare: „Scăderea cheltuielilor e deja reflectată în execuția bugetară”. Ce spune ministrul despre deficit (VIDEO)
Economic
Nazare: „Scăderea cheltuielilor e deja reflectată în execuția bugetară”. Ce spune ministrul despre deficit (VIDEO)
Va scădea impozitarea muncii? Ce spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (VIDEO)
Economic
Va scădea impozitarea muncii? Ce spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (VIDEO)
Ministrul Alexandru Nazare: „Nu avem această ipoteză a creșterii TVA pentru 2026 luată în calcul”. Ce se va întâmpla cu TVA din domeniul HoReCa
Economic
Ministrul Alexandru Nazare: „Nu avem această ipoteză a creșterii TVA pentru 2026 luată în calcul”. Ce se va întâmpla cu TVA din domeniul HoReCa
Ultima oră
21:26 - Peste 60.000 de pinguini au murit de foame în largul coastei Africii de Sud. Ce măsuri au luat autoritățile sud-africane
21:03 - Elevii germani protestează împotriva guvernului. Tinerii se opun introducerii serviciului militar voluntar
20:51 - Evenimente organizate în weekendul de Moș Nicolae: Ce poți face dacă te afli în Banat, Ardeal, Moldova, Dobrogea sau pe litoral
20:40 - Investigație Gândul: Ce scrie în actele oficiale cu privire la proveniența banilor familiei Baluță pentru afacerile imobiliare
20:38 - Alimentarea cu apă în Prahova, reluată vineri seara. Locuitorii din județ au primit mesaj RO-Alert. Ce avertisment au transmis autoritățile
20:29 - Flagrant la Poliția Giurgiu. Un comisar șef a fost prins în timp ce primea șpagă
20:04 - Supa care îți schimbă ziua. Ce conține și cum se face? Rețeta, dezvăluită de Sorin Bontea: „Ai nevoie doar de câteva ingrediente”
19:57 - Obligații noi pentru sălile de sport și instructorii de fitness. Guvernul impune o nouă condiție pentru funcționare
19:45 - Ministerul Educației introduce reguli noi pentru elevi și profesori. Ce presupune noul ordin privind temele pentru acasă
19:29 - Cine este și cu ce se ocupă Ioana, femeia cu care Ilie Bolojan s-a casatorit în mare secret. Relația lor este extrem de discretă