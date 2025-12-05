Locuințele sociale nu vor mai fi accesibile oricui are nevoie, dacă va fi adoptat un proiect de lege aflat în dezbaterea . Solicitanții vor trebui să îndeplinească mai multe pentru a avea acces la acestea.

Lovuințele sociale vor fi mai greu de obținut

În condițiile , deputații și senatorii propun o lege prin care locuințele sociale, din fondul locativ al primăriilor, vor fi mai greu accesibile celor aflați în nevoie. Conform actului normativ, cei interesați de obținerea unei astel de case vor trebui să îndeplinească mai multe condiții decât în prezent.

Proiectul depus la Senat are în vedere modificarea Legii locuinței nr. 114/1996. Schimbările au în vedere condițiile în care condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei ce vor să obțină o locuință socială. Pentru a se putea aplica, proiectul trebuie să treacă de Parlament și să fie promulgat de președintele țării.

Dacă legea va fi adoptată, regulile de repartizare a caselor vor fi modificate. Scopul urmărit este de a optimiza procedura de utilizare a fondului locativ public. Printre altele, se clarifică și se completează criteriile de eligibilitate.

„Modificările propuse vor avea un impact social pozitiv considerabil. În primul rând, persoanele defavorizate care solicită locuințe sociale vor beneficia de criterii de atribuire mai clare și mai corecte, ceea ce va spori transparența și încrederea în procesul de alocare. Clarificarea condițiilor de eligibilitate va preveni eventualele abuzuri sau favorizări nejustificate, asigurând că locuințele sociale ajung la cei care într-adevăr au nevoie și îndeplinesc condițiile legale. Introducerea obligației de înregistrare la agențiile pentru ocuparea forței de muncă va stimula participarea activă pe piața muncii și reducerea dependenței de ajutoarele sociale”, susțin autorii proiectului.

Ce modificări vor fi aduse legii locuințelor

Proiectul legislativ depus în Parlament va introduce în Legea 114/1996 o prevedere menită să clarifice criteriile de eligibilitate pentru locuințele sociale. Astfel, va exista o prevedere explicită conform căreia aceste tipuri de case vor fi acordate în funcție de plafonul de venit și de îndeplinirea celorlalte condiții de eligibilitate.

Potrivit modificării, pentru a avea acces la stfel de locuințe, venitul mediu lunar al solicitantului trebuie să fie sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie. Valoarea va fi preluată din ultimul Buletin statistic, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior lunii în care se analizează cererea. Valoarea venitului trebuie să se mențină sub până în luna anterioară repartizării locuinței.

Proiectul lasă la dispoziția consiliilor locale posibilitatea de a introduce criterii suplimentare de prioritizare a cererilor de pentru locuințele sociale. Aceste criterii trebuie stabilite cu asigurarea transparenței și nediscriminării.

Cum vor fi acordate locuințele sociale

Proiectul de lege mai prevede două situații în care solicitanții nu pot avea acces la locuințele sociale acordate din fondul locativ public. Acestea sunt:

existența unor datorii la bugetul local (la data analizării cererii);

când nu pot face dovada solicitării anuale de angajare la agenția pentru ocuparea forței de muncă ori la altă structură publică competentă privind ocuparea forței de muncă. Excepție fac persoanele care, potrivit legii, nu au obligația să se înregistreze ca șomeri sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă – pensionari, persoane cu handicap grav sau accentuat, persoane încadrate într-o categorie de boală cronică atestată medical.

În prezent, legea stabilește că nu pot beneficia de asemenea case sociale persoanele sau familiile care:

dețin în proprietate o locuință;

au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;

au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.

Aceste situații vor rămâne valabile și pe viitor, după cum apare în proiect.